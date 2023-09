ผู้สร้างเผย "อาจารย์โอดะ" ห้ามตัวละครหลัก One Piece "เป็นแฟนกันเด็ดขาด

แม็ต โอเวนส์ และ สตีเฟน มาเอดะ ทำสิ่งที่ทุกคนคิดว่า "เป็นไปได้ยากมาก" ให้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม กับการทำ One Piece ให้กลายเป็นซีรีส์คนแสดง ด้วยการสร้างซีรีส์แบบเคารพต้นฉบับในหลาย ๆ ลายละเอียด และทำผลงานออกมาตามคำแนะนำของผู้เขียนการ์ตูนต้นฉบับอย่างเคร่งครัดโดยผู้ชมต่างชื่นชอบ และหลงเสน่ห์ตัวละครหลัก โดยเฉพาะ นามิ (เอมิลี่ รัดด์) กับ โซโล (แม็คเคนยู) และหวังว่าทั้งสองจะพัฒนาความสัพพันธ์เป็นอะไรที่ "มากกว่าเพื่อน"แต่ล่าสุดผู้สร้างซีรีส์ออกมายืนยันแล้วว่า "ไม่มีทาง" ที่ตัวละครสองตัวนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็น "คนรักกัน"ในการพูดคุยกับ TV Line มาเอดะ เปิดเผยว่า เออิจิโร โอดะ ห้ามไม่ให้มีความรักระหว่างลูกเรือ "Going Merry" และผู้สร้างยังยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ "ฉากโรแมนติก" ของตัวละครทั้งสองเข้าไปในเรื่อง แต่ผู้ชมอาจรู้สึกถึง "เคมี" ระหว่าง นามิ และ โซโล เพราะนักแสดงทั้งคู่เข้ากันได้ดีแค่นั้นเองไม่แปลกที่ผู้เขียนสั่งห้ามคนทำซีรีส์ "จับตัวละครมาเป็นแฟนกัน" เพราะการ์ตูนต้นฉบับที่ดำเนินเรื่องมาเกิน 1,000 ตอน ไม่มีเรื่องราวความรักใด ๆ ระหว่างลูกเรือ Going Merry อยู่เลยแม้ว่าจะมีตัวละครมากมายที่แสดงความรัก หรือชื่นชมซึ่งกันและกัน แต่ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกไม่ใช่ และไม่เคยเป็นประเด็นหลักในซีรีส์นี้ โดย One Piece มุ่งเน้นไปที่ธีมหลักของมิตรภาพ ความสนิทสนมกัน และการผจญภัยเป็นหลักมาโดยตลอด