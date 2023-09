“กวินท์ ดูวาล” ร่ายยาวชื่นชมภรรยา “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” รับวันเกิดอายุ 32 เจอเบรก "ของขวัญปีนี้ มีสติให้หน่อย"

เรียกว่าเป็นปีที่จัดวันเกิดรับอายุ 32 ของคุณแม่ลูกหนึ่งภรรยาสาวสุดแซ่บของนักร้องแรปเปอร์หนุ่มแบบเรียบง่ายมากๆ ซึ่งล่าสุดสามีก็โพสต์รูปภรรยาในโมเมนต์ต่างๆ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดร่ายยาวความในใจถึงภรรยาสุดที่รักว่า“ถึงอาหมวยตัวเล็กของแด๊ดดี้ เธอคือคัลเลอร์ฟูลของเรา ที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราไม่น่าเบื่ออีกเลย ไม่ว่าจะเป็น 1นาทีล้านอารมณ์ Activityต่างๆที่สรรหามาทำด้วยกัน หรือ การตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งง มันสสสสสทุกที!!!ที่ผ่านมาเธอคือคู่คิด คู่ปรับ คู่กัด คู่ชีวิต ที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลาดพลั้ง และ คอยหยุมหัวกันเวลาเราไม่มีสติวันเกิดที่ผ่านมาในแต่ละปี เรามักจะมีของแพงๆให้กันแต่ปีนี้ต่างไปจากทุกปีเพราะปีนี้เธอพูดกับเราว่าต้องเก็บตังค์เยอะๆเพื่ออนาคตของครอบครัวเราที่ผ่านมาเธอทำทุกอย่างอย่างหนักมากกก ถึงใครไม่เห็นแต่เราเห็น เพื่อให้ครอบครัวของเราสบายปีนี้สำหรับวันเกิดเธอเราขอให้เธอแข็งแรง สุขภาพดี และจะมีเราคอยตามติดเป็นเงาหลอกหลอนเธอเสมอที่รักรักYou cant explain 10 years in a paragraph but i look forward to growing old together ….”ด้านปุ้มปุ้ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกสามีว่า