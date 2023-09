“เหลียงเฉาเหว่ย” หลั่งน้ำตารับรางวัลที่เวนิส ชาวเน็ตยกย่อง “หลิวเจียหลิง”ผู้คุมบังเหียนความสำเร็จของสามี

นับเป็นศิลปินนักแสดงคนแรกของฮ่องกงที่ได้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ Golden Lion Lifetime Achievement Award ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี สำหรับ “เหลียงเฉาเหว่ย” นักแสดงผู้มากความสามารถที่เขาถึงขั้นหลั่งน้ำตาขณะขึ้นรับรางวัล ท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานหลายนาทีเหลียงเฉาเหว่ย ได้ขึ้นรับรางวัลสิงโตทองคำ ในฐานะนักแสดงที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ซึ่งเขาได้กล่าวกับนักข่าวรอยเตอร์ว่า “มันเหมือนฝันที่เป็นจริง”เหลียงเฉาเหว่ย คร่ำหวอดในวงการบันเทิงมายาวนาน แต่ไม่ได้เป็นที่จดจำมากนักเพราะในวงการบันเทิงฮ่องกงมีการแข่งขันสูง และมีนักแสดงชายหลายคนที่โดดเด่นในด้านต่างๆ จนทำให้ เหลียงเฉาเหว่ย ไม่ได้มีโอกาสฉายความเจิดจรัสของตนเองออกมาจนกระทั่งเจ้าตัวได้มีโอกาสร่วมงานกับ “หว่องกาไว” ผู้กำกับมากฝีมือ ในผลงานเรื่อง In The Mood For Love ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2000 แต่มาฮิตในโรงภาพยนตร์ในอีก 4 ปีต่อมา ก็ทำให้เขาเป็นที่สนใจมากขึ้น และโดดเด่นเป็นที่จดจำอย่างมากในเรื่องฝีมือการแสดงนอกจากนั้นเขายังเคยแสดงในภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลสิงโตทองคำ ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสมาได้ทั้งจาก A City Of Sadness (1989), Cyclo (1995) และ Lust, Caution (2007) ซึ่งกำกับโดย “อั้งลี่” ผู้กำกับชื่อดังที่เป็นผู้มอบรางวัลทรงเกียรตินี้ให้กับ เหลียงเฉาเหว่ย เองเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในการให้สัมภาษณ์ เหลียงเฉาเหว่ย วัย 61 ปี ได้เผยว่าการแสดงช่วยให้เขาพ้นจากการเป็นคนขี้อาย“ผมเคยต้องเก็บงำความรู้สึกเอาไว้ข้างใน ผมเป็นคนไม่แสดงความรู้สึกตัวเองต่อหน้าคนอื่น”แต่ถึงจะเคยกล่าวว่า ไม่แสดงความรู้สึกต่อหน้าคนอื่น แต่หลังจากขึ้นรับรางวัล หลิวเจียหลิง ภรรยาวัย 57 ปีของเขาได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม เป็นภาพที่เขานำรางวัลมาให้ภรรยาถือพร้อมกับหอมแก้มพร้อมแคปชันว่า “ยินดีด้วย คุณคือที่สุดจริงๆ” ซึ่งชาวเน็ตพากันฮือฮากับความหวานครั้งนี้พร้อมกันนั้นแฟนๆยังพากันชื่นชมเบื้องหลังความสำเร็จของ เหลียงเฉาเหว่ย ว่ามาจาก หลิวเจียหลิง ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้กับเขามานานหลายปี โดยทำหน้าที่ออกหน้าให้เขาในหลายๆงานเนื่องจาก เหลียงเฉาเหว่ย ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม จึงได้ หลิวเจียหลิง ที่มีนิสัยขั้วตรงข้ามคอยประสานงานและรับหน้าแทนเขาอยู่เสมอ“ความรักและความอดทนของคุณ ทำให้นักแสดงที่แสนบริสุทธิ์คนนี้ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบและทำได้ดีต่อไป คุณคือส่วนหนึ่งในรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตเขาเลย”อย่างไรก็ตาม รางวัลสิงโตทองคำครั้งนี้ เหลียงเฉาเหว่ย คือนักแสดงชายคนแรกที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ใช่ชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้เพราะก่อนหน้านั้น แอน ฮุย ผู้กำกับชาวฮ่องกง ก็เคยได้รับรางวัลสิงโตทองคำมาแล้ว ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส ครั้งที่ 77 เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา