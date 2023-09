ทองคำฟิล์ม เตรียมส่ง "Breaking through ฝ่าวงล้อม” ลงจอ 7 ก.ย.นี้ ต่อสู้ ฝ่าฟัน เพื่อเหรียญทองเหรียญแรก!

บริษัท ทองคำฟิล์มส์ เตรียมส่งภาพยนตร์ "Breaking through" ฝ่าวงล้อม เข้าฉายในวันที่ 7 กันยายนนี้ โดย "Breaking through" ฝ่าวงล้อม กำกับและเขียนบทโดย “หวังฟ่างฟ่าง” อำนวยการสร้างโดย “ซู้เจิ้ง” จากภาพยนตร์ แก๊งค์ม่วนป่วนไทยแลนด์ และนำแสดงโดย “เชี่ยอยู่” และ “เมิ่งเหม่ยฉี” อดีตสมาชิกวงเคป็อปชื่อดัง WJSN"Breaking through" ฝ่าวงล้อม ภาพยนตร์กีฬาสัญชาติจีนที่สร้างจากเหตุการณ์จริง ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นและดิ้นรนของนักกีฬาสเก็ตความเร็วระยะสั้นทีมชาติจีน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว โดยจะถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ ฝ่าฟัน เพื่อพิชิตเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวเหรียญแรก เพื่อแผ่นดินเกิดของพวกเขา นำโดย “ฉิน ซ่าน” (เซี่ยหยู่) หัวหน้าโค้ชทีมชาติ และ “หยางฟ่าน” (เมิ่งเหม่ยฉี) ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติที่ถูกหมายมั่นว่าจะเป็นคนที่ก้าวข้ามทุกคำสบประมาท เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศจีนในงานโอลิมปิกฤดูหนาวโดย "Breaking through" ฝ่าวงล้อม มีกำหนดฉายในประเทศไทย วันที่ 7 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์