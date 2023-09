“ขวัญ-แอนนา” ร่วมพิธีตั้งเสาเอก สร้าง “The Art Hospital” โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรมาตรฐานระดับสากล “The Art Clinic” ภายใต้ บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด

The Art Clinic ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ทุ่มเงินกว่า 600 ล้านบาท ยกระดับคลินิกความงามสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้ชื่อ The Art Hospital ในรูปแบบของโรงพยาบาล เพื่อรองรับชาวต่างชาติทั้งเอเชีย และยุโรป ที่เข้ามาทำศัลยกรรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รวมทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไว้มากที่สุด ให้สมกับสโลแกนที่ว่า “สวยระดับไฮคลาสต้องที่ The Art Hospital” เท่านั้น โดยพร้อมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนปี 2567 นี้นายแพทย์ธรรมรัตน์ จันทร์นวล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The Art Clinic ซึ่งปีนี้ The Art Clinic ก็ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว จากคลีนิคเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตสู่บ้านที่หลังใหญ่ขึ้น เรามีทีมศัลยแพทย์ระดับประเทศ มีสถานที่พร้อมรองรับคนไข้จำนวนมาก มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมงานที่มีศักยภาพ คอยพร้อมให้บริการ เรียกได้ว่าเรากำลังก้าวไปอีกขั้น วันนี้ฤกษ์งามยามดี ที่ทีม The Art Clinic ได้มีการจัดพิธีลงเสาเอก ของโรงพยาบาล The Art Hospital ครับ ซึ่งการก่อตั้ง The Art Hospital บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด ทุ่มเงินไปกว่า 600 ล้านบาท ในการยกระดับคลินิกความงามสู่โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำของไทยมาตรฐานสากล แบบครบวงจร โดยผมมีความตั้งใจในการสร้างโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมอาจารย์แพทย์ และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง เรียกได้ว่ามากที่สุดในประเทศไทย มาไว้ที่ The Art Hospital เรียบร้อยแล้วครับ เรียกได้ว่าสวยระดับไฮคลาสต้องที่โรงพยาบาลดิอาท เลยครับด้วยแนวคิดที่ว่าเราอยากทำให้ The Art The Best Place สำหรับทุกคน ผมเองก็ได้มีการชวนพาร์ทเนอร์มากความสามารถและมีชื่อเสียงอยู่แล้ว อย่าง YB Clinic ให้เข้ามาจอยด้วยกัน ภายใต้ Brand The Art Clinic เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับ