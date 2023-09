ชวนหนีความเครียดมาฮีลใจ! ในงานนิทรรศการ “Life is…” Exhibition ที่ “เดอะ ปาร์ค” ตลอดเดือนก.ย นี้

โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” จัดนิทรรศการศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะรูปแบบใหม่ ให้ทุกคนได้ร่วมค้นหาความหมายของชีวิตที่อาจลืมเลือนไปให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง ผ่านผลงานจากศิลปินชื่อดังอย่างศิลปินผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกและเคารพทุกอารมณ์ของมนุษย์ ที่มีความเชื่อว่าภาษาไทยสามารถกลายเป็นผลงานศิลปะที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้ จนได้ฉายา “ศิลปินแห่งยุค” ร่วมกับศิลปินหน้าใหม่มาแรงระดับนานาชาติอีก 9 ท่าน ที่จะมาจัดแสดงผลงานโดย(Hypecartel Gallery) อาทิ Tingglee ศิลปินที่หลงใหลในการดูภาพยนตร์จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานผ่านผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม Krit Tone นักพากย์เสียงชื่อดัง กานต์ กันเผือก (แอคซิเดนท์ อาร์ต) และ ‘อาณา’ สกักตะฤจ อนิทรวชิะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ AnarZemaman และอีกมากมายเมื่อศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่วิชาเรียน หรือผลงานวาดภาพ แต่คือสุนทรียะที่สอดแทรกอยู่ในทุกช่วงชีวิต คือเครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจและรู้จักตัวตน ฮีลใจในวันที่อ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อย จนเกิดเป็นศาสตร์ ศิลปะบำบัด (Art Therapy) แพร่หลายไปทั่วโลก งานนิทรรศการศิลปะ “Life is…” Exhibition จึงเปรียบเสมือนพื้นที่สำหรับหลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกภายนอก ที่ซึ่งสามารถใช้ทุกนาทีกับการย้อนคิดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต หรือแม้แต่ความฝันในวัยเด็กที่อาจถูกความกดดันทางสังคม ความตึงเครียดจากการทำงานชะล้างให้จืดจางไปให้กลับมาสดใส เป็นงานนิทรรศการศิลปะที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านงานศิลปะก็ตาม เพราะแท้จริงแล้วศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจ แต่มีไว้ให้รู้สึกกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า "ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาโครงการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยเราเล็งเห็นถึงคุณสมบัติอันแสนพิเศษของงานศิลปะที่สามารถส่งต่อพลังบวก ลดความตึงเครียดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจให้ผู้พบเห็น ตลอดจนยกระดับสภาพจิตใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์โครงการที่มีพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสเพื่อเชื่อมโยงศิลปะให้เข้าสู่ผู้คนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการฉลองให้กับเดอะ ปาร์ค ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED และ WELL อันเป็นมาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลล่าสุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับความสำเร็จนี้ เราจึงได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังนานาชาติมาร่วมเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครั้งนี้”ภายในงาน “Life is…” Exhibition แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่สัมผัสกับภาพศิลปะยุคใหม่ที่ออกแบบเพื่อสร้างงานเชิงมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงาน “บ้านฝัน” สถาปัตยกรรมความฝันมาให้ทุกคนก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งอย่างแปลกตา เพื่อให้ทุกคนหลีกหนีจากโลก และเดินทางผ่านบ้านฝันในแบบตัวเองอันสุดแสนพิเศษ“ในนิทรรศการครั้งนี้ เราอยากพูดถึงสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือ ความฝัน เพราะพอเราใช้ชีวิตมาสักพัก เราอาจจะลืมไปว่า แท้จริงแล้ว เรากำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรกันแน่ และอะไรคือสิ่งเติมเต็มในชีวิตของเรา” คุณเตยยี่ กล่าวศิลปินที่หลงใหลในการดูภาพยนตร์จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผ่านงานจิตรกรรมลายเส้นเฉพาะตัวและงานประติมากรรมที่จะพาเราลงลึกเข้าไปในเรื่องราวของภาพยนตร์ฉากนั้นจริงๆ“เพราะชีวิตเราก็เปรียบเสมือนภาพยนตร์ ผมหยิบยกแต่ละฉากที่ทุกคนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวของชีวิต สะท้อนถึงความรู้สึก เรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิดถึงความหมายของแต่ละเหตุการณ์นั้นไปพร้อมกัน” คุณติงลี่ กล่าวโซนแกลเลอรี่ไฮป์คาเทล (Hypecartel Gallery) ได้รวบรวมความหลากหลายของประติมากรรมและภาพวาดจากศิลปินหน้าใหม่มาแรงนานาชาติมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ อาทิ Krit Tone นักพากย์เสียงชื่อดัง กานต์ กันเผือก (แอคซิเดนท์ อาร์ต) และ ‘อาณา’ สกักตะฤจ อนิทรวชิะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ AnarZemaman และอีกมากมาย เป็นดั่งชุมชนให้ทุกคนได้แบ่งปันความฝัน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะและพูดคุยเกี่ยวกับการตีความของความฝันในชีวิตพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะให้คุณได้ใกล้ชิดกับเตยยี่ ที่จะมาเขียน Quote คำคมโดนใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจไปถึงฝันให้กับคุณแบบตัวต่อตัว และพบกับศิลปินคนโปรดของทุกท่านที่มาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ เพื่อให้แฟนผลงานของศิลปินได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะของพวกเขา พร้อมรับลายเซ็นต์จากศิลปิน และพบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่สนใจในงานศิลปะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุก ๆ วันเสาร์ตลอดเดือนกันยายนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับสิทธิ์แลกรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมพบศิลปิน Teayii (เตยยี่) ได้ฟรี 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท และแลกรับบัตรเข้าพบศิลปินอื่น ๆ เมื่อใช้จ่ายครบ 300 บาท โดยสามารถสะสมใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 นอกจากนี้ยังมีสินค้าของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบโดยเตยยี่ เอาใจนักสะสม ที่จัดทำมาเพื่อจำหน่าย เฉพาะในงานนี้เท่านั้นการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ รวมถึงสานต่อความตั้งใจด้านการส่งเสริมสุขภาวะจิตใจที่ดี ในฐานะที่ เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเวอร์ชั่น 4 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลล่าสุดสำหรับอาคารเขียว และมาตรฐานซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลล่าสุดในวงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เสมือนก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งฝัน อัดแน่นด้วยพลังงานเชิงบวก เพื่อเติมเต็มความหมายให้ชีวิต ไปกับนิทรรศการติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศกาลได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: https://www.theparq.com/event/life-is โทร. 02-080-5700