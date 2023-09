สุดปัง! “หมอริท เรืองฤทธิ์” ขยายสาขา THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก) สาขาที่ 7 กลางสยามฯ พร้อมตั้งเป้ารายได้ 300 ล้านภายในปีนี้

เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับ “THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก)” ของผู้บริหารคนเก่งอย่าง “หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช” ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกวัย ใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล และยังคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศมาการันตีคุณภาพอีกมากมาย ซึ่งล่าสุดได้ทำการเปิดสาขาที่ 7 กลางสยามสแควร์ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “THE RITZ BEGINS” การเริ่มต้นที่ยังไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีเพื่อนๆ ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง อาทิ คริส พรีวัส, แกงส้ม ธนทัต-ดาว ณัฐภัสสร, หมอเจี๊ยบ ลลนา, บูม สหรัฐ, แซม พฤฒิชัย รวมไปถึงเหล่าอินฟลูฯ ชื่อดัง และนอกจากภายในงานจะมีการเปิดตัว #ทีมหมอหล่อ เรียกเสียงกรี้ดแล้ว ยังจัดเต็มกันแบบเอ็กคูลซีฟกับคู่จิ้นสุดฮอต “เจมีไนน์-โฟร์ท” ที่มาร้อง เล่น มอบความสุข ความน่ารัก พร้อมใบหน้าที่สดใสแบบเป็นกันเอง ณ บริเวณ Block K (ลานสีฟ้า) สยามสแควร์“ดีใจมากที่มาถึงจุดนี้ รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เลย ไม่ได้คิดว่าเป็นจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดที่ประสบความสำเร็จอะไร ก็ตามชื่องานเลย The Ritz Begin เราเพิ่งเริ่มต้น มาในปีนี้คลินิกเราเพิ่งเริ่มรู้จักในวงกว้างอย่างจริงๆ จังๆ แม้เราจะเปิดมา 3 ปีแล้วก็ตาม และตอนนี้ก็เปิดสาขาที่ 7 ในกลางสยาม ซอย 7 อย่างเป็นทางการและในปีนี้ก็จะมีการเปิดสาขาถัดไปอีก เพราะการเปิดในแต่ละสาขาเราต้องมีการรีเสิร์ชและค่อยขยายสาขาต่อไป เพราะเราใช้ทีมเราเอง ไม่ได้มีการขายแฟรนไชส์ และปีหน้าตั้งเป้ารวมๆ แล้วน่าจะ 12 สาขา ซึ่งตอนนี้ก็ได้เพิ่มเติมในการจัดทีมหลังบ้านให้ชัดเจน เซทเป็นระบบองค์กรให้มันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับการบริการของลูกค้าที่เข้ามาในคลินิก”“และตอนนี้มูลค่าของปีที่แล้ว รวมๆ อยู่ 3 สาขาที่ 100 ล้านบาท ส่วนในปีนี้เราตั้งเป้าไว้ 3 เท่าของปีที่แล้ว แต่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเรามองว่าถ้าโครงสร้างเราแข็งแรง และสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาด แต่ถ้าเรายังไม่แข็งแรง เราก็ไม่อยากผูกมัดใดๆ เพราะถ้าองค์กรไม่แข็งแรง เราก็ยังไม่อยากนำเข้าไป”“ส่วนในสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนได้เห็นอาจจะมองว่าริทเป็นคนตลกหรือว่าไม่จริงจังอะไร แต่ในพาร์ทของการทำงานแล้วนั้น และถ้าใครติดตามริทจริงๆ ก็จะรู้ว่าเราเรียนเยอะมาก เราจริงจังมาก เราพัฒนาองค์กรตลอดเวลา และการที่เราทำยูทูปเพื่อให้ความรู้ อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำหลายอย่างนะ เพราะในช่องยูทูปของริท คือให้ความรู้ต่างๆ พร้อมอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่เจอ ว่าจะต้องทำยังไง ซึ่งในวงการแพทย์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้มาแค่ผิวเผิน หรือมาจากการที่มีชื่อเสียง เพราะเราไม่ได้มาเล่นๆ”ซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะไปเป็นลูกค้าของ THE RITZ CLINIC (เดอะ ริทซ์ คลินิก) ได้ทั้ง 7 สาขาไม่ว่าจะเป็น ทาวน์อินทาวน์, อารีย์, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลพระราม 2, เทอร์มินอล 21 พระราม 3, ไอซีเอส, และสาขาล่าสุด สยามสแควร์ โดยทีมคุณหมอพร้อมจะเนรมิตความสวยความหล่อแบบเป็นกันเอง ชนิดที่ว่าทั้งปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกเอาไว้รองรับทุกคนTHE RITZ CLINIC (เดอะริทซ์ คลินิก) พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ทั้ง 7 สาขา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IG : theritzclinic.official , LINE : @theritzclinic และ Facebook : THE RITZ#THERITZCLINICGrandOpeningAtSiamSquare #THERITZBEGINS #THERITZCLINICXGeminiFourth