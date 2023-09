PlayPark พร้อมปล่อย Samkok Tactics M ยึดสมรภูมิเกมกลศึก เอาใจคอเกมฝึกประลองยุทธ์เฟ้นหาสุดยอดแม่ทัพในใต้หล้า  เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้

PlayPark.com ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในเครือ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปล่อยเกม "Samkok Tactics M" ที่หลายคนรอคอย พร้อมจัดกิจกรรม "ไลก์ โหลด เล่นเกม" Samkok Tactics M ชิงรางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท โดยเกม "Samkok Tactics M" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งบน Store ทั้ง Google Store และ Apple Store ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2566 และพร้อมเปิดให้เล่นจริงเต็มรูปแบบ Open Beta 5 กันยายนนี้ มันส์พร้อมกันทั้งระบบ Android และ iOSSamkok Tactics เกมมือถือแนว Tactical-RPG ธีมสามก๊กภาพกราฟิกสุดอลังการ สวมบทบาทเป็นแม่ทัพรับหน้าที่บัญชาการรบสั่งการกองทัพขนาดใหญ่ จัดวางกลยุทธ์เข้ายึดหัวเมืองสำคัญ ปกป้องดินแดน รวมสามก๊กให้เป็นหนึ่ง พร้อมสัมผัสขุมพลังของเหล่าขุนพลในตำนานทั้ง โจโฉ, เล่าปี่, ซุนกวน, ลิโป้, ตั๋งโต๊ะ, และอื่น ๆ อีกมากมายSamkok Tactics M เป็นเรื่องราวในยุคของสามก๊กที่หัวเมืองต่าง ๆถูกครอบงำโดยเหล่าทรราชและขุนนางทุจริต ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นแม่ทัพรับหน้าที่บัญชาการรบดูแลสั่งการกองทัพขนาดใหญ่ ร่วมรบต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับขุนพลในตำนานของสามก๊กมากมาย วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับกองทหารประเภทต่าง ๆ เช่น ทหารราบ ทหารม้า พลธนู เพื่อนำพากองทัพไปสู่ชัยชนะ และยึดครองรวบรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นSamkok Tactics M เป็นสุดยอดเกมสามก๊กที่ได้รับความนิยมกันมาก ทั้งประเทศจีน, ไต้หวัน, เกาหลี และเวียดนาม รวมถึงในไทย โดยภาพรวมของเกมสุดอลังการ ภาพกราฟิกมาแบบจัดเต็มพร้อมให้ทุกคนได้เข้าไปสัมผัส และได้เล่นเกมไปพร้อมกับกิจกรรมมากมายที่มีการจัดขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://samkoktactics.playpark.com/th-th/samkok-faction/บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ PlayPark.com หรือ เพลย์พาร์ค ระบุว่า ช่วงที่หลายปีที่ผ่านมา PlayPark ได้เปิดให้บริการเกมพีซีและโมบายล์มาแล้วกว่า 160 เกม ซึ่งครอบคลุมเกมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น MMORPG, SRPG, Casual, FPS และ MOBAโดยปัจจุบัน PlayPark มีเกมที่เปิดให้บริการอยู่มากกว่า 27 เกม นอกเหนือจากเชี่ยวชาญด้านการดูแลและให้บริการเกมแล้ว ยังมีความเข้าใจในการทำการตลาดในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความต้องการและรสนิยมที่แตกต่างกัน ด้วยทีมงานที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้หลากหลายเกมประสบความสำเร็จอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นเกม PC เช่น- Ragnarok (TH)- Yulgang Online (TH, VN)- Audition (TH, SG, PH, MY)- MapleStory SEA (MY, SG)- MU Online (TH, SG, PH, MY, ID)- Cabal Online (TH, PH)- M.A.T.2 (SG, PH, MY)- Heroes of the Storm (TH, SG, MY, PH)ส่วนโมบายล์เกม ที่ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าเกมเมอร์ได้แก่- Line Dragonica Mobile (TH, SG, PH, MY, ID, VN)- Ragnarok Mobile (TH)- TS Online Mobile (TH)- Club Audition Mobile (SG, PH, MY)ทั้งนี้ ด้วยผลงานดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้เพลย์พาร์คได้รับความเชื่อมั่นให้ร่วมงานกับบริษัทผู้พัฒนาเกมชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Blizzard Entertainment, Sony Online Entertainment, SEGA, CAPCOM, NEXON, Gravity, HanbitSoftอย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมร่วม 22 ปี แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ หรือชื่อเดิมคือ เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ถือเป็นบริษัทที่เปิดให้บริการเกมแนว MMORPG มากที่สุดเป็นลำดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความเชี่ยวชาญและมีฐานกลุ่มผู้เล่น active ในภูมิภาคนี้ ณ ไตรมาส 2/2566 มากกว่า 5.4 ล้านไอดีล่าสุด PlayPark ได้นำเกมที่ทุกคนรอคอยอย่าง Samkok Tactics M ที่เต็มไปด้วยสมรภูมิรบสุดยิ่งใหญ่ต้องใช้การวางอุบาย ทลายกลยุทธ์ รวมทั้งกรีธาทัพพิชิตดินแดน ยกทัพขุนศึกอันเลื่องชื่อต่างๆ โดยแบ่งก๊กได้ดังนี้ก๊กอิสระ : ขุนพลก่อนที่แผ่นดินจะถูกแบ่งเป็นสามก๊ก ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดวุยก๊ก : ปกครองโดยโจโฉครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือ มีขุนพลและกุนซือชื่อดังอีกมากมายง่อก๊ก : ปกครองโดย ซุนกวนที่ครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง และเชี่ยวชาญการรบทางน้ำจ๊กก๊ก : ปกครองโดยเล่าปี่ เป็นกุนซือใหญ่ และห้าทหารเสือแห่งจ๊กก๊กนอกจากนี้ PlayPark ยังได้จัดกิจแคมเปญ "เล่นสามก๊ก ลุ้นล้าน" ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 66 ซึ่งเราจัดเต็มทั้งของรางวัล ไอเทม รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ร่วมกิจกรรมง่าย ๆ เพียงแค่ไลก์ โหลด เล่น Samkok Tactics M และลงทะเบียนล่วงเล่นเกมหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้Mission#1 ไลก์แตกแจกแสน - เมื่อ facebook fanpage somkok taktics M มียอด like ครบ 50,000 บาท สุ่มแจกทองคำ มูลค่า 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆ มากมายMission#2 โหลดสามก๊กลุ้นล้าน - ดาวน์โหลดเกม และเล่นเกม Samkok Tactics M ถึงเลเวล 10 มีสิทธิ์รับรางวัลทองคำรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆ มากมายMission#3 ศึกกลยุทธ์ ราชันแรงก์ - การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดแม่ทัพอันดับหนึ่งในใต้หล้า 3 อันดับแรก รับรางวัลสูงสุดมูลค่ากว่า 150,000 บาท และรางวัลอื่นๆ มากมายทั้งนี้ คอเกมสามารถ Pre-Register บน Store ทั้ง Google Store และ Apple Store ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.ย. 66 และลงทะเบียนรับขุนพล SSR "ไช่เหวินจี" และตั๋วสุ่มกาชาอีกมากมาย โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/samkoktactics Website : samkoktactics.playpark.com