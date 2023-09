เปิดแล้ว! Foot Locker สาขาแรกในไทย ใจกลางกรุงเทพฯ รวมแบรนด์ดัง! เอาใจสาวกสนีกเกอร์และผู้หลงใหลในกีฬาบาสเกตบอล

ฟุต ล็อคเกอร์ (Foot Locker) ร้านค้าปลีกสินค้ากีฬา และไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังและเป็นที่รู้จักในฐานะร้านสนีกเกอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดตัว Foot Locker แห่งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบ Power Store ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น M แลนด์มาร์คแห่งสตรีทแฟชั่นอย่างเป็นทางการ รวบรวมแบรนด์รองเท้าชั้นนำไว้ในหลากหลายโซน รวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอลเล็กชันและรุ่นลิมิเต็ดที่วางจำหน่ายพิเศษเฉพาะที่ Foot Locker ที่เดียวเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด (MAP Active Adiperkasa Ltd.) พร้อมยกระดับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ คนที่มีใจรักในวัฒนธรรมสนีกเกอร์และกีฬาบาสเกตบอลในทุกแง่มุมภายใน Foot Locker Power Store แห่งนี้ มีสินค้ามากมายในหลากหลายโซนที่น่าสนใจให้ได้เลือกช้อปอย่างจุใจ ตอบโจทย์หนุ่มสาวสายสตรีทแฟชั่น สายสปอร์ต และน้อง ๆ หนู ๆ ไปจนถึงทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า เสื้อผ้า และไอเทมเด็ด ๆ ทั้งแนวสปอร์ตและสตรีทจากแบรนด์ชื่อดังทั่วโลก อาทิ Nike, Jordan, adidas, New Balance, ASICS, Puma, NBA, Vans, Converse, Under Armour, Lacoste, Dr. Martens และอื่น ๆ รวมถึง SELFHOOD นอกจากนี้ยังมีเอ็กซ์คลูซีฟคอลเล็กชันและรุ่นลิมิเต็ดต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ Foot Locker ที่เดียวเท่านั้น ให้เหล่าสนีกเกอร์เฮดได้เลือกไอเทมชิ้นโปรดกันอย่างเต็มแม็กซ์เฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่แหล่งรวมสนีกเกอร์และสปอร์ตแวร์มาสู่ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองอย่างสยาม ตอกย้ำในเรื่องของการเป็นร้านค้าปลีกสินค้ากีฬา และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ และยังเป็นใจกลางแห่งคอมมูนิตี้ทางด้านสนีกเกอร์ ศิลปะ ดนตรี บาสเกตบอลและกีฬาในเมืองไทย ที่มาพร้อมกับแนวคิดการดีไซน์ร้านทั้ง 6 องค์ประกอบเพื่อสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น• เปิดประตูสู่โลกแห่งแรงบันดาลใจ (Inspired Entrance) เพื่อดึงดูดให้ผู้คนที่เดินเข้ามาในร้านเกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่น่าสนใจ• เปิดโอกาสในการคอลแลปส์กับศิลปินไทย (Artist Murals) ร่วมมือกับศิลปินชาวไทย มือบอญ(Mue Bon) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันโดดเด่น• เปิดช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย (OMNI Channel Convenience) เพื่อส่งมอบความสะดวกสบาย ง่ายต่อการช้อปสนีกเกอร์แบรนด์ดังผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งทางหน้าร้านออฟไลน์และร้านออนไลน์ โดยได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.footlocker.co.th• เปิดพื้นที่สำหรับผู้หญิง (Foot Locker for Her: An exclusive women’s space for self-expression) เพื่อให้สาว ๆ ได้มีพื้นที่ที่จะแสดงความเป็นตัวเอง ผ่อนคลายและช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่• เปิดพื้นที่สำหรับเด็ก ๆ (Enhanced Kid’s Zone) เพื่อให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้มีพื้นที่ปลดปล่อยพลัง และเล่นสนุกได้เต็มที่• เปิดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมมากมาย (Flexible Activation Area) เพื่อเชื่อมโยงคอมมูนิตี้ของเหล่าสนีกเกอร์เฮดและกลุ่มคนที่มีใจรักในสตรีทแฟชั่นด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเวิร์คช็อปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยบรรยากาศภายในงานวันเปิดตัว ได้มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งเกมส์ NB2K จาก PS5 เอาใจสายเกมเมอร์ ตู้เกมส์ชู้ตบาสเกตบอลที่ให้ทุกคนมาโชว์ลีลาแข่งขันกันชู้ตบาสฯ ใครทำคะแนนได้สูงสุดก็รับรางวัลพิเศษไป รวมถึงยังสามารถร่วมถ่ายภาพอวดเพื่อน ๆ ในโซเชียลมีเดียที่ Photobooth ภายในงาน มากไปกว่านั้นยังมีมุมถ่ายรูปสุดชิคให้บรรดาผู้ร่วมงานเก็บภาพบรรยากาศคูล ๆ ได้อีกด้วย เน้นย้ำในความเป็นผู้นำวงการสตรีทแฟชั่นด้วยการดึงแฟชั่นไอคอนแถวหน้าของวงการร่วมงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง นำทีมโดยนักแสดงสายแฟชั่นชื่อดังสุดฮอตอย่าง เจเจ - กฤษณภูมิพิบูลสงคราม, ต้าเหนิง- กัญญาวีร์ สองเมือง บอยแบนด์ T-POP สุดคูลอย่างวง ATLAS รวมถึงนักแสดงและศิลปินมากความสามารถอย่าง แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ, ดาว-ณัฐภัสสร สิมะเสถียร และเซเลบริตี้ท่านอื่น ๆ อีกมากมายอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก พร้อม Music Performance จาก MAIYARAP ศิลปินมากความสามารถ และยังมีเพลงฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์รีมิกซ์สนุก ๆ จาก DJ BLAQ LYTE คอยต้อนรับเหล่าผู้ร่วมงานสายสตรีทให้ได้วอร์มอัพขยับขาไปพร้อมกับสนีกเกอร์คู่โปรดโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเผยโฉม Foot Locker Truck BKK ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ความคูลกันอย่างใกล้ชิด ร่วมถ่ายภาพเช็คอินเก๋ ๆ สร้างความน่าสนใจของการมาถึงของ Foot Locker ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ อีกด้วยมร. ดีพัก โทมาร์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นพร้อมให้คนไทยเข้าถึงสนีกเกอร์รุ่นเอ็กซ์คลูซีฟ เสื้อผ้า และอุปกรณ์จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ที่ Foot Locker ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง Power Store แห่งนี้ยังพร้อมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมและเป็นใจกลางแห่งคอมมูนิตี้ให้คนที่มีใจรักในสนีกเกอร์และสปอร์ตคัลเจอร์-ไลฟ์สไตล์ ได้มาพบปะและแชร์ประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน”Foot Locker Power Store แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการให้เหล่าสาวกได้เตรียมตัวมาช้อปไปพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น M ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป หรือช้อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.footlocker.co.th.