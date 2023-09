เตรียมร็อกกันให้สะเทือน อิมแพคฯ ไปกับ “ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in Bangkok” พร้อมขายบัตร 9 ก.ย.นี้!

อาวาลอน ไลฟ์ (Avalon Live) ประกาศข่าวดีสุดยิ่งใหญ่ที่แฟนๆ สาวกเจร็อกต่างรอคอย กับการกลับมาอีกครั้ง กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ของสี่หนุ่มและในนามร็อกแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นแถวหน้าที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแฟนๆ ชาวไทยไม่ต้องรอกันอีกต่อไป เตรียมตัวไปร็อกพร้อมๆ กัน ในBangkok อังคารที่ 12 ธันวาคม 2023 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานีอย่างที่รู้กันดีว่าเอเชียทัวร์ในครั้งนี้ของเป็นการกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตในรอบ 5 ปี หลังจากการยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อปี 2020 จากสถานการณ์โควิด การกลับมาของพวกเขาในครั้งนี้ทำให้แฟนๆ ทั่วเอเชียต่างตั้งตารอคอยอย่างใจจดจ่อ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา ONE OK ROCK ยังปล่อยอัลบั้ม Luxury Disease ตอกย้ำกระแสความฟีเวอร์ ด้วยการร่วมงานกับ Rob Cavallo โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันมากความสามารถ ที่เคยร่วมงานกับ Green Day, My Chemical Romance, Paramore, Goo Goo Dolls ทำให้อัลบั้มนี้ เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างความร็อกแบบอเมริกัน และญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ แฟนๆ ชาวไทยจะได้ฟังเพลงในอัลบั้มนี้กันอย่างสดๆ พร้อมเพลงดังที่ทุกคนรู้จักกันดีจากอัลบั้มก่อนๆ อย่างแน่นอนก่อนที่จะมาระเบิดความมันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พวกเขาออกสตาร์ทโดมทัวร์ 6 โดมใหญ่ในญี่ปุ่น และทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือถึง 22 รอบ ตามด้วยประเทศในแถบยุโรปอีก 23 รอบ โดยในทุกๆ สถานที่ที่พวกเขาขึ้นแสดง ต่างประสบความสำเร็จและกวาดคำชมกลับมาอย่างล้นหลาม ว่านี่แหละคือ “สุดยอดร็อกแบนด์” ในยุคนี้ ตัวจริงเสียงจริง และจากการรอคอยอย่างยาวนนอน ทำให้บัตรคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ของ ONE OK ROCK ขายหมดทุกประเทศในเอเชียทันทีที่เปิดขาย ส่วนการเปิดขายบัตรในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามแบบห้ามกระพริบตาแฟนๆ ชาวไทยเตรียมไปมันกันให้สุดเหวี่ยง ในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขา กับอังคารที่ 12 ธันวาคม 2023 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี (บัตรยืน) ราคา 5,000 / 4,000 (บัตรนั่ง) 5,500 / 4,500 / 3,800 และ 2,800 บาท เริ่มจำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 11:00 ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทั้งออนไลน์และทุกช่องทางจำหน่าย งานนี้อาวาลอน ไลฟ์ การันตีความอลังการ โปรดักชั่นจัดหนักจัดเต็ม ทั้งแสง สี เสียง ให้แฟนๆ ชาวไทยได้เต็มอิ่มกันอย่างแน่นอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook.com/AVALONLIVE และ X @OfficialAvalon