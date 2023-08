สัมผัสความ Affordable Premium ใจกลางภูเก็ต กับเฟอร์นิเจอร์ BoConcept ยกระดับให้บ้านของคุณพิเศษมากกว่าที่เคย

เพราะการแต่งบ้านในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนให้เราได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่ และด้วยรสนิยมที่แตกต่างกัน จึงทำให้สไตล์การเลือกเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเองนั้นแตกต่างกันออกไป และยังบ่งบอกถึงมุมมอง และฟิวลิ่งของคนที่อยู่อาศัยอีกด้วยซึ่งการแต่งบ้านสไตล์ Premium ทันสมัยที่ให้ความรู้สึกพิเศษเหนือระดับ สะท้อนความเรียบ แต่หรู ในกลุ่มของไฮเอนด์ ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย Index Living Mall จึงส่งแบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมี่ยมสัญชาติเดนมาร์ก ที่สะท้อนความเรียบง่ายสไตล์เดนิช ภายใต้คอนเซ็ปต์ Urban Luxury Lifestyle ในแบบ Professional Publishers พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องนอน, โฮมออฟฟิศ, โรงแรม, ร้านอาหาร รวมไปถึงพื้นที่กลางแจ้ง ขึ้นแท่นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจทั้งเรื่องบ้าน และรองรับตลาดธุรกิจต่างๆ สำหรับใครที่ หลงใหล ในการแต่งบ้านสไตล์พรีเมี่ยม ทันสมัย BoConcept เป็นอีกแบรนด์ที่จะทำให้คุณหาสเปกเฟอร์นิเจอร์ที่ตรงใจต้องการ เพราะเรามีบริการผู้ช่วยส่วนตัว ที่สามารถออกแบบและตกแต่งภายในได้เหนือชั้นด้วยคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น● We stand for craftsmanship นอกเหนือจากคุณภาพ ก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการใช้ไม้ที่มาจากการปลูกป่าทดแทน มีการควบคุมมลพิษ เพื่อไม่ให้ไปทำลายสิ่งแวดล้อม เด็ก และสัตว์เลี้ยง ตลอดจนเลือกใช้หนังวัว ที่มาจากโรงปศุสัตว์ในยุโรปและอเมริกา เพราะไม่สนับสนุนการทารุณสัตว์ และผลิตโดยช่างฝีมืออย่างพิถีพิถันเพื่อให้หนังแท้เป็นเกรดเดียวกันทั้งผืน เพื่อหุ้มทุกส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเรียบเนียนไร้ที่ติ● Customisable Danish Design, Material Matters เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นสามารถปรับแต่งได้ทั้งขนาด วัสดุไม้ หินอ่อน ผ้าหุ้ม และหนังหุ้ม มากกว่า 120 แบบ พร้อมให้บริการปรึกษาด้านการออกแบบ และจัดวางสินค้าด้วยโปรแกรม Interior Design Service ทำให้คุณได้ออกแบบพื้นที่พักผ่อนภายในบ้านได้อย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น● Create Your Extraordinary ออกแบบพื้นที่ของคุณด้วยเฟอร์นิเจอร์ Art Piece ที่สามารถผสมผสานได้กับทุกสไตล์ ด้วยเส้นสายที่เรียบนิ่งดูเบาสบาย วัสดุและโทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้รู้สึกผ่อนคลายเหนือกาลเวลาด้วยคุณสมบัติของแบรนด์ที่กล่าวมา แน่นอนว่าคุณจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ที่เพอร์เฟคทั้งคุณภาพ และราคา เข้ากับสไตล์การแต่งบ้าน และธุรกิจต่างๆ สำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตได้เป็นอย่างดีกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) กล่าวว่า เรามองเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของโซนภาคใต้อย่างไม่หยุดนิ่ง และด้วยความที่ภูเก็ตยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเติบโตครอบคลุมทุกมิติ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนหลั่งใหลไปจำนวนมาก ทั้งกลุ่มชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยในไทย ทั้งนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวชาวยุโรป, อเมริกา, จีน, รัซเซีย, ญี่ปุ่น และย้งมีบางกลุ่มที่มาซื้อที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สอง รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง ที่มองหาความมีชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ต้องมีความเนี้ยบ และสร้างบรรยากาศที่หรูหรา สะท้อนรสนิยมพรีเมี่ยมเหนือระดับ BoConcept จึงตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ ล่าสุดเราได้ปรับโฉมช็อป BoConcept สาขาภูเก็ตขึ้นใหม่ โดยยึดมาตรฐานเดียวกันกับทุกสาขาทั่วโลก ด้วยแนวคิด Urban Danish Design เน้นมู้ดโทนและวัสดุที่เรียบง่าย เพิ่มมิติด้วยการใช้เทคนิคแสงเงา มาช่วยเสริมภายในร้านให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น และยังมีการจัดเฟอร์ฯ ในรูปแบบห้องเสมือนจริง (room setting) กั้นด้วยพาร์ทิชั่นโปร่ง แยกเฟอร์ฯ แต่ละเซ็ตชัดเจน และ Décor ของแต่งบ้านเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์เฉพาะของ BoConcept นอกจากนี้ยังมีโซน Material ให้เลือก Custom เฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดตามขนาด, วัสดุผ้า และหนัง ได้กว่า 100 แบบ พร้อมคุณภาพด้วยงาน Craftmanship ที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักการแต่งบ้าน หรือผู้ที่ทำธุรกิจ ได้มีพื้นที่ความสุขเพื่ออยู่อาศัย หรือร้านอาหาร โรงแรม สปา ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการมาใช้บริการ และมีเฟอร์นิเจอร์ที่แมทช์ได้กับทุกพื้นที่ อย่างลงตัว และสร้างความสุขได้อย่างตรงใจแนะทริคแต่งบ้านให้เรียบหรู อยู่สบาย ใช้ชีวิตอย่างมีระดับ การแต่งบ้านสไตล์พรีเมี่ยม ไม่จำเป็นต้องมีความระหยิบระยับ หรือประดับด้วยแก้ว เพชรพลอย เสมอไป เพราะด้วยเทรนด์ที่เปลี่ยน คนมักหาเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย เรียบหรู ใช้งานแล้วต้องสบาย แต่ยังคงความ พรีเมี่ยม ทันสมัย ซึ่งการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีเทลของหนัง ผ้า ไม้ หินอ่อน และเน้นที่ Material ที่ดูแพงและมีคุณภาพสูง จึงได้รับความนิยม อาทิIMOLA CHAIR เก้าอี้อาร์มแชร์ที่ ออกแบบโดย Henrik Pedersen ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกเทนนิสครึ่งลูก โดดเด่นที่ดีไซน์ส่วนโค้งมน และพนักพิงที่สูง เพื่อให้รู้สึกถึงความกว้าง ไม่อึดอัด ใช้งานง่ายลงตัว รองรับกับสรีระ ตกแต่งด้วยผ้าที่ดูเรียบง่าย แต่ยังคงความหรูหราด้วยหนังสีน้ำตาล วางรับกับแสงธรรมชาติ หรือไลท์ติ้งโทนขาว ก็สามารถปรับ Mood & Tone ให้บ้านของคุณดูดีมีสไตล์ พร้อมฐานให้เลือกถึง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบหมุน หรือแบบวางแนบพื้น ช่วยเปลี่ยนลุคบ้านของคุณให้ดูหรูหรา ทันสมัยขึ้นมาได้ทันทีHAMPTON SOFA โซฟาสไตล์ลอฟต์ ออกแบบโดย Henrik Pedersen ที่ผสมผสานรูปแบบและฟังก์ชั่นที่สามารถเก็บของได้ พร้อมที่วางแขนที่กว้างขวาง มีเบาะนั่งที่ลึกและความสูงที่พอดีต่อการลุกนั่ง ปรับเอนได้ด้วยพนักพิงที่รองรับน้ำหนักและสรีระของร่างกาย เพื่อความสบายในการนั่งตลอดวัน รู้สึกถึงความสบาย ผ่อนคลายทุกครั้งที่มีการใช้งาน มีให้เลือกหลายขนาด สามารถเลือกผ้าได้ตามใจชอบมากกว่า 120 แบบ เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณ และการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบKINGSTON DINING TABLE โต๊ะทานข้าว ที่ออกแบบโดย Morten Georgsen ที่ได้ฟิวชันของความสวยงาม ทันสมัย และประโยชน์ใช้สอยเต็มร้อย รวมอยู่ในโต๊ะเดียว ด้วยสีของไม้ที่ดูละมุน พื้นที่หน้าบานที่กว้างใหญ่ในตัว และขาโต๊ะที่เรียวและเอียงเล็กน้อยเพื่อให้ดูเบาสบายสไตล์นอร์ดิก ช่วยให้มื้ออร่อยของคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้ หรือมุมสังสรรค์กลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว ก็มีพื้นที่ให้คุณรองรับแขกได้มากตามต้องการเราอยากให้คุณได้ลองสัมผัสความพิเศษเหนือระดับ กับ เฟอร์นิเจอร์พรีเมี่ยม BoConcept ที่พร้อมสร้างบรรยากาศให้บ้าน หรือธุรกิจของคุณดูมีสไตล์ที่หรูหรา ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ Urban Luxury Lifestyle และสามารถสร้างความสุขได้ทุกมุมมองที่คุณต้องการ พร้อมให้คุณช้อปแล้วที่ โบคอนเซป อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ ภูเก็ต ชั้น 1 หรือช้อปง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว https://www.boconcept.com/th-th/ สอบถามรายละเอียดโทร. 076-304102