“ติช่า” แก้ข่าว! ไม่ได้ติดเซ็กส์ แต่ชอบมาก อยากลองคบหนุ่มไทย เพราะได้ยินมาว่าแซบ

เห็นทีว่าเลิกกับแฟนรอบนี้ จะเป็นการโสดยาวกว่าทุกครั้ง สำหรับสาวหรือที่เพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากคบหาดูใจมานานกว่า 4 ปี โดยล่าสุดวันนี้ (28 ส.ค.) ได้เจอเจ้าตัว ในแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ออริจินัลไทยเรื่องแรก ของ Prime Video อย่าง “ภารกิจฮาแหกเกาะ (Comedy Island)” ก็เลยขออัปเดตสภาพจิตใจกันสักหน่อย ว่าพร้อมมีรักครั้งใหม่หรือยัง เพราะปกติไม่เคยทิ้งช่วงให้โสดนานขนาดนี้เลย“ตอนนี้ก็โอเคค่ะ รู้สึกแฮปปี้ขึ้นคือครั้งนี้รู้สึกว่าเราโตขึ้น แล้วเราอยากจะใช่เวลาอีกนิดหนึ่ง คุยกับใครก็คุยนานๆ หน่อย อย่าเพิ่งให้สถานะเร็ว แต่มันยาก เพราะมีคนเข้าหาเยอะมากเลย อันนี้เล่าเฉยๆ ค่ะ”ฟุ้งผู้ชายเข้าหาเยอะเพราะความสวย“สวยค่ะ เพราะว่าความสวย เขาเห็นแล้วทนไม่ได้ แบบโอ้มายก๊อด ก็มีไดเรกต์มา แต่ส่วนมากจะเป็นต่างชาติคาดไม่ใช่ทาร์เก็ตชายไทย เพราะดูมีประสบการณ์เยอะ“หนูอาจจะดูประสบการณ์เยอะมากแบบเบ๊บกินอะไรหรือยัง”เปิดใจให้คนที่เข้ามา แต่ดูที่หน้าตาเป็นอย่างแรก“ง่าย เพราะหนูสวยค่ะ ต้องปิดใจด้วยเหรอคะ (เราเลือกคุยยังไงกับคนที่เขามา?)เป็นเพื่อนกันก็ได้ จะได้เป็นเพื่อนกันนานๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่โสดแทบจะไม่ต้องปฏิเสธเลยค่ะ เพราะบางคนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องปฏิเสธเขาด้วยซ้ำ”ไม่ได้ตอบทุกคนที่ทักมา เลือกแต่คนที่ชอบ มองหน้าตอนจูบแล้วไม่ฝืนใจ“ไม่ค่ะ ไม่มีเวลาขนาดนั้นคือเราเอาความสบายใจเป็นหลักค่ะ ว่าเราชอบใคร”แฟนแต่ละคนซิกแพ็กดีมาก เพราะเป็นความชอบส่วนตัว“(หัวเราะ) มันคือความชอบส่วนตัวค่ะ ว่าเราชอบตรงไหนอะไรยังไง ให้เรารู้สึกดี”อยากให้คนไทยมาจีบ เพราะได้ยินมาว่าแซบ“หนูทำยูทิวบ์ของหนู เกี่ยวกับ sex education แล้วเขาบอกว่าของคนไทยแบบ So strong, So hoหนูเป็นคนไม่ตกใจอยู่แล้ว หนูเป็นคนแบบ Go With the Show ก็เลยได้มาทำ Comedy Island ไงคะ เป็นคน The Show Must Go On ได้ค่ะ”เรื่องความสัมพันธ์ระยะยาว ถ้าเจอคนที่ใช่และใจสั่นก็พร้อมจะไปต่อ“คือหนูไม่รู้สึกว่าฉันต้องเปิดหรือฉันต้องปิดใจ ตัวเรากำลังบอกว่า ถ้ามันมีคนที่ใช่ เคมีที่ใช่ ใจมันชอบเขา จะทำยังไงได้ไม่เคยโดนหลอกฟันสักครั้งในชีวิตคนจะคิดว่าโอ้ย ผู้หญิงคนนี้ตามเกมไม่ทัน ไม่มีวัน คือเกมของหนู เราจะเล่นมันแบบบอสเลเวลเลย”ไม่อยากแซบหนุ่มในวงการ แต่ลองทักมาดูก็ได้“ไม่รู้ทำไมหนูไม่มีความอยากคนในวงการขนาดนั้นอย่างคอนเซ็ปต์ของเรา ไม่ปิดใจ ลองทักมาก็ได้ ลองดู”แก้ข่าวไม่ได้ติดเซ็กส์ แต่เป็นความชอบ“ไม่จริง ไม่ติด แต่มันชอบมาก คือการที่เราเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยจัดการตัวเองกับความชอบของตัวเองได้ ถ้าอยากแล้วไม่มีคู่นอนก็ช่วยตัวเอง“มันก็มีหลายเทคนิคนะคะแนะนำนะคะ ใครไม่มีทางออก ช่วยตัวเองเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ (เราผ่านจุดนั้นมาแล้ว?) อ๋อ บ่อยค่ะ (หัวเราะ)”จะมีแฟนตอนนี้ก็ได้ ถ้าเจอคนที่ใช่ และเคมีได้“ตอนนี้ วินาทีนี้ก็ได้เอาจริง แต่มันไม่ได้ค้นหาไง คือหนูไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องรออีก 1 ปี เพราะฉันจะเป็นผู้หญิงโสด คือคนมันใช่ เคมีมันได้ มันก็ห้ามยาก เหมือนกันเอนเนอร์จี้ของเรามันอยากจะเข้าชนกัน แต่ไม่ต้องไปเสาะหา ว่าฉันต้องหาคนต่อไปค่ะ”