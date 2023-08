แฟน ๆ ตกใจ! ภาพล่าสุด "อีมินโฮ" หน้าเปลี่ยนไป

เมื่อเร็วๆ นี้ แบรนด์แฟชั่นที่ อีมินโฮ เป็นพรีเซนเตอร์ได้เปิดเผยภาพเบื้องหลังจากการถ่ายโฆษณาชิ้นล่าสุดแต่กลายเป็นว่าผลงานนี้ทำให้ อีมินโฮ ถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายบางภาพ ที่ดึงดูดความสนใจของสาธารณชน เพราะหลายคนมองว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังดูเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อมองในระยะใกล้ จะสังเกตได้ง่ายว่าใบหน้าของอีมินโฮดูบวมอย่างเห็นได้ชัด แฟน ๆ บางคนอกว่าทำให้เสน่ห์ และความหล่อเหลาของเขา "ลดลงมาก" หลายคนยังมองว่าเขายังดู "แก่กว่าเดิมมาก" เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ของเขาอย่าง ฮยอนบิน หรือ วอนบินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ อีมินโฮ กลายเป็นหัวข้อสนทนาจากความเปลี่ยนแปลง หลังก่อนหน้านี้ระหว่างร่วมงานอีเว้นท์ในประเทศไทย แฟน ๆ ก็รู้สึกว่าเขาดู "ไม่ค่อยเหมือนเดิม" เช่นเดียวกันอีมินโฮ เกิดในปี 1987 เป็นนักแสดงชายระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ โดยมีผลงานที่โดดเด่นเช่น “The Heirs”, “Boys Over Flowers” และ “The Legend of the Blue Sea”