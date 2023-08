"เซฟฟานี่" นางเอกช่อง7 ประกาศข่าวดี ถูกแฟนหนุ่มฝรั่งทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน

ห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ สำหรับนางเอกสาววิกหมอชิต "เซฟฟานี่ อาวะนิค" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้ว หลังแฟนหนุ่มฝรั่ง "รอม" ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยสาว "เซฟฟานี่" ได้โพสต์ภาพคู่กับว่าที่เจ้าบ่าว พร้อมกับอวดแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย และเขียนข้อความด้วยว่า “A new chapter with you…I guess I can call you my fiancé now @romolo_bravoco 23.08.23”งานนี้หลังจากที่ "เซฟฟานี่" ได้เผยข่าวดีไปนั้น ก็มีบรรดาเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอและแฟนหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก