รันวงการเส้นผมตัวจริง! Dr.Orn เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้การดูแลเส้นผมของคุณไม่เหมือนเดิม!

เทรนด์ Health & Wellness ในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกาย ผิวพรรณ แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพของเส้นผม เพราะเส้นผมสามารถสะท้อนปัญหาสุขภาพร่างกายได้หลายอย่างมากกว่าที่คิด! และคงจะดีไม่น้อย หากการดูแลเส้นผมเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิม รู้ชัดรู้ลึกกว่าเคย และสามารถคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าได้ก่อนที่ภัยเส้นผมจะมาเยือน รู้ไว รักษาง่ายปัญหาไม่ลุกลามเทรนด์เส้นผมของไทยมีมากและหลากหลาย จะแฟชั่นย้อมสีผม หรือดัดผมทรงต่างๆตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จนทำให้ผู้คนส่วนมากลืมคิดที่จะกลับมาดูแลสุขภาพเส้นผมของตัวเอง วันนี้จะเราพาไปรู้จักเทรนด์ใหม่ของการตรวจสุขภาพ ในเมืองไทยจากศูนย์ดูแลเส้นผมครบวงจรอันดับ 1 ของเอเชีย ที่รันวงการเส้นผม เรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านเส้นผมไปแล้ว คงเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่เดียวหากพูดถึงทุกท่านอาจนึกถึงการปลูกผม ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวอย่าง “DOHT” การันตีผลลัพธ์และเป็นธรรมชาติเสมือนผมจริงจนมองไม่ออก!แต่จริงๆแล้วตอนนี้ที่ Dr.Orn Medical Hair Center มีโปรแกรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกในเมืองไทย ที่เรียกว่าหากใครที่ไม่ได้มาลองตรวจกับหมอถือว่า เอาท์! อย่าง HCU Hair Check Up Program ตรวจสุขภาพเส้นผม 12 รายการ ที่สามารถตรวจลึก บอกปัญหาเส้นผม และสุขภาพได้มากกว่าที่คุณคิด หลังจากที่เราได้คุยกับทางคุณหมอยังทราบมาว่าเกิน 50% ของคนที่มารับบริการ HCU Hair Check Up Program ตรวจสุขภาพเส้นผม 12 รายการ ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าตนเองกำลังมีปัญหา เพราะบางปัญหาเราอาจมองไม่ออกด้วยตาเปล่า จึงเป็นเหตุผลที่ว่าคุณควรมารับบริการนี้ เพื่อที่คุณจะได้รู้ก่อนสาย และมีปัญหาผมใด ๆ ที่สามารถป้องกันได้ เพื่อไม่บานปลาย ซึ่งเมื่อรู้ปัญหาเส้นผมได้เร็ว ลดโอกาสการเกิดและความรุนแรงของปัญหาเส้นผมได้ ด้วยโปรแกรมต่างๆที่สามารถให้คุณหมอออกแบบเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายHCU Hair Check Up Program ตรวจสุขภาพเส้นผม 12 รายการ ประกอบด้วยการตรวจประเมินความเสี่ยงจะเกิดภาวะผมร่วงผมบางในอนาคตออกมาเป็น Score ที่ทางทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผมของเราได้ออกแบบมาเพื่อใช้วิเคราะห์การวางแผนการรักษาของเรารวมถึงการตรวจลึกถึงหนังศีรษะ ทดสอบความแข็งแรงของรากผมอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ครบจบรู้ลึกทุกปัญหาเส้นผมได้ในโปรแกรมเดียว โปรแกรมที่ใคร ๆ ก็ประทับใจ อย่างเบส ณัฐสิทธิ์, โม จิรัชยา, ป้อม วินิจ, เอ๊ะ จิรากร, สงกรานต์ เตชะณรงค์, มายด์ ณภศศิ, โอบ โอบนิธิ, เต ตะวัน, เอ๋ มณีรัตน์, ซัน ประชากร, พริม พริมา, กู๊ดดี้ อนัญญา, โจ๊ค โซคูล, ทอย ปฐมพงศ์, คารีสา สปริงเก็ตต์ ก็ต่างเข้ามาตรวจสุขภาพเส้นผมและวางแผนดูแลเส้นผมคุณหมออร ที่ Dr.Orn Medical Hair Center ถ้าไม่อยากตกเทรนเหมือนเหล่าดารารีบบุคกิ้งเข้ามา สิทธิ์พิเศษ ตรวจสุขภาพผม 12 รายการ เพียง 1,990.- เท่านั้น พร้อมรับสิทธิ์ Red Light Therapy ฟรีมูลค่า 3,500.- จำนวนจำกัดสามารถรับบริการ HCU Hair Check Up Program ตรวจสุขภาพเส้นผม 12 รายการ ได้ที่ Dr.Orn Medical Hair Center สาขาต่างๆ ถึง 4 สาขา : พหลโยธิน 22 สาขาใหญ่, The Mercury Ville @Chidlom ชั้น 4, The Crystal Ratchapruek ชั้น 2 และ Future Park Rangsit ชั้น 2 *กำลังจะเปิดในเดือนกันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายเข้ารับบริการที่ได้ โทร 02-108-8500 หรือ LINE @drornclinicส่วนถ้าใครอยากปรับลุคปลุกความมั่นใจเสริมดวงชะตาให้ทุกคน พร้อมรับสิ่งดีดีให้ชีวิตด้วย Fashion & Beauty Trend จาก Dr.Orn และเหล่า Partner ชื่อดังที่พร้อมจะทำให้ชีวิตคุณปัง! มาพบกันที่งาน “ผมพร้อมมู ชีวิตพร้อมปัง” 4-10 กันยายน 2566 นี้ที่ The Mercury Ville @Chidlom ชั้น 1 โซน Flea Market กันได้เลยนะคะ