“เอมมี่ มรกต” โว ชีวิตดี สามีคลั่งรักไม่แผ่วจนเพื่อนรำคาญ เพราะทำบุญเยอะ!

ทำเอาใครๆ ก็อิจฉา อยากมีชีวิตแบบกันทั้งนั้น เพราะแทบไม่ต้องรับงานอะไรอะไรให้เหนื่อย แค่คอยรับส่งลูกชายแบบสวยๆ และเข้าไปดูแลกิจการบ้างก็พอแล้ว เนื่องจากคุณสามีคลั่งรักและตามใจหนักมาก ขออะไรได้ทุกอย่างแบบไม่มีขัด ล่าสุดวันนี้ (25 ส.ค.) ได้เจอเจ้าตัว มาร่วมงานวิคตอเรีย ซีเคร็ต เดอะ ที เชิ้ต บรา คอลเล็กชั่น ก็เลยขอถามไถ่กันสักหน่อย ว่ามีแพลนจะกลับมารับงาน รับละครให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกันบ้างหรือไหม“พูดเหมือนผู้จัดการเราเลยเราก็เลยรับส่งลูก พาลูกไปเรียนพิเศษ หรือเข้าร้านดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่าง บ่ายสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกไปเรียนพิเศษ แล้วก็เม้าธ์มอยกับแก็งแม่ๆ ตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวกับสามี อันนี้คือชีวิตเราจริงๆ เราเป็นแบบนี้ค่ะ โชคดีก็ยังมีเพื่อนๆ ช่วงนี้ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อย”ยืนยันคำเดิมไม่เล่นละครแล้ว เพราะอยากพักผ่อนเวลาลูกพูดว่า สายน้ำรักแม่ที่หนึ่ง รักแม่ที่สุด I love you so much ตื่นมาแล้วก็มาหอมๆ อันนั้นคือความสุขของเรา ซ้ายสายน้ำ ขวาสามี แล้วก็มีหอมตรงอื่นบ้าง ไม่ใช่หอมแค่นั้นอย่างเดียว จริงๆ เราเป็นคนชอบโชว์ว่าเรารู้สึกยังไง แล้วสามีก็เป็นแบบนั้นด้วย ลูกก็พลอยเป็นไปด้วย”จัดทริปกระชับรักกับสามี และไปดินเนอร์ด้วยกันอยู่บ่อยๆ“อย่างล่าสุดก็จัดทริปไปเที่ยวกันสองคนก็ดีค่ะ ก็จะมีทริป มีดินเนอร์อะไรอยู่บ่อยๆ ค่ะ”สามีคลั่งรักเพราะทำตัวดีก็จะพยายามเป็นแบบนั้นให้เขา”หวานไม่พักลงรูปเหมือนเป็นพรีเวดดิ้งตลอด พยายามทำให้รักมากขึ้นทุกวัน“ค่ะ อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง (หัวเราะ)ไม่งั้นเดี๋ยวกราฟมันจะตรงเกินไป มันต้องมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อย เขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้แล้ว มันต้องมีหลายรสชาติค่ะ ทำอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้าง อย่างเช่นหน้าที่ภรรยา ไปซูเปอร์ ไปจ่ายตลาด ทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้าน เราก็ไม่เคยบกพร่องเลย ก็ทำให้เขาตื่นมาแล้วรู้สึกบ้านสะอาด บ้านสวยในสไตล์ที่เขาชอบตลอด ในส่วนของความซุกซนก็มีกลับดึกบ้าง โดนบ่นนิดหน่อย เช้ามาก็ไปง้อนิดหน่อย (ไม่ได้เป็นเหมือน เอมี่ กลิ่นประทุม?) ก็อยู่กับมันแหละ (หัวเราะ)”สามีตามใจมากเหมือนเดิม ขออะไรได้หมด แต่ทำงานได้เท่าไหร่ ก็ให้สามีดูแลหมดเหมือนกัน“ณ วันนี้ก็เหมือนเดิม ตามใจมาก แต่คือมี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของช่วงอายุที่เราห่างกันด้วย ในสายตาเขาเราก็เหมือนเด็กตลอดเวลา เราก็เลยให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆ (ตามใจขนาดไหน ขออะไรได้หมด?) ใช่ค่ะ อย่างเมื่อก่อนเราขออะไรก็ได้ทุกอย่าง แต่เดี๋ยวนี้พอมีลูก ลูกก็ได้ทุกอย่าง แต่สำหรับตัวมี่เอง บางทีก็รู้สึกว่าเราก็ใช้เงินตัวเองซื้อบ้าง เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเขาอยากดูแลเรามากขึ้นเพื่อนแซวทุกวันว่ารำคาญ ได้สามีดีเกินไปมาก“แซวทุกวัน แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แซวแบบนั้นแล้บอกอยากได้สามีดีก็ต้องทำบุญเยอะๆอยากให้เขารักเรามากน้อยแค่ไหน มันก็อยู่ที่ตัวเรา”