NONT TANONT เสนอไอเดียให้ไม่ผ่านแต่ค่ายดันชอบ จนได้อัพสกิล ผู้กำกับ MV หน้าใหม่ ที่ได้ LIPTA ร่วมฟีท

ยังคงเดินหน้าส่งผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องสำหรับศิลปินติดตลก ที่ให้คำสัญญาว่าปีนี้จะเป็นศิลปินเต็มตัวอย่าง NONT TANONT จากสังกัด LOVEiS ENTERTAINMENT พร้อมส่งซิลเกิ้ลใหม่ ล่าสุดที่ได้ร่วมงานกับ LIPTA ในเพลงไตล์กวนๆ ให้แฟนๆ ได้โยกตามกัน พร้อมปัดฝุ่นสกิลกำกับใน MV ตัวเอง"คบแล้วห้ามเลิก" No Return เพลงนี้เป็นเพลงป๊อบจังหวะสนุกๆ โดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงการจีบที่ไม่โรแมนติก แต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ซึ่งถ้าได้คบกับเราแล้วห้ามเลิกนะ และพิเศษไปกว่านั้นคือได้พี่ๆ วง LIPTA มาเขียนเนื้อร้องและทำนอง รวมถึงร่วมฟีทเจอร์ริ่งอีกด้วย เรียกได้ว่ามีกลิ่นอายความเป็น LIPTA ที่กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเข้ากัน ด้วยเนื้อหาคำร้องที่แสบแต่น่ารัก เข้ากับจังหวะสนุก ๆ ซนๆ ตรงกับคาแรกเตอร์ของ NONT TANONTในส่วนพาร์ทของ MV เริ่มต้นจากการที่นนท์เสนอเนื้อเรื่อง MV เกี่ยวกับ "สังข์ทอง Version 2023" ในสไตล์ตัวเองให้ไม่ผ่าน แต่ทีมค่ายดันชอบ พร้อมมอบหน้าที่ให้นนท์คิดบทเอง กำกับเอง ร้องเอง และยังเล่น MV เองอีกด้วย ถือได้ว่านนน์ ธนนท์ เป็นได้ทุกอย่างให้กับค่าย LOVEiS แล้ว หลังจากนี้นนท์ซุ่มซ้อมคอนเสิร์ต "MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM Presents NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ Concert" ที่เพิ่ง Sold Out ทั้งสองรอบ รอติดตามความจริง ๆ จัง ๆ ได้เลย "MV ยังจริงจังขนาดนี้ คอนเสิร์ตใหญ่จะจริงจังขนาดไหน"สามารถเข้าไปรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง "คบแล้วห้ามเลิก"No Return