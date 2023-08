พุธที่ 6 ก.ย. นี้ The history of Whoo ประกาศเปิดตัวเป็น เฟรนด์ ออฟ ฮู (Friend of Whoo) คนแรกของประเทศไทย ในงาน HWANYU, THE TIMELESS BEAUTY เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เผยความงามดุจผิวของจักรพรรดินี พลาดไม่ได้ บ่ายโมงตรง ณ รร. คอนราด กรุงเทพฯ