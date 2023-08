สมิติเวช #เราไม่อยากให้ใครป่วย เดินหน้าช่วยวางโรดแมปสุขภาพด้วยการตรวจยีนเพื่อคนไทยยีนดีทุกวัย

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอช กล่าวว่า สมิติเวช เน้นย้ำในเรื่อง#เราไม่อยากให้ใครป่วย ด้วยการนำนวัตกรรมการตรวจยีน ลึกถึงระดับพันธุกรรม เพราะยีนเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรค มาแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยด้วยการวางแผนสุขภาพในเชิงรุก การตรวจยีนที่สมิติเวชจะช่วยวางโรดแมปสุขภาพให้คนไทยด้วย- ความแม่นยำ ด้วยมาตรฐาน Medical Grade โดยใช้เทคโนโลยี WGS หรือ Whole Genome Sequencing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถ อ่านข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมได้มากกว่า 3,000 ล้านตัวอักษร และ รายงานผลตรวจ ได้กว่า 20,000 ยีน อ่านผลโดยแพทย์เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจได้มาตรฐานระดับสากล CLIA certification และ CAP accreditation ความแม่นยำ 99%- วิเคราะห์ความเสี่ยงพันธุกรรมเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการทำเช็กลิสต์ความเสี่ยงการเกิดโรคทางพันธุกรรม ในแอปพลิเคชัน Well by Samitivej (Family Tree Analysis) ออกแบบโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา โดยสามารถปรึกษาความเสี่ยงทางพันธุกรรมกับนักให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ฟรี 15 นาทีแรก- ลดความเสี่ยงได้จริง โดยทีมแพทย์ Health Coach หากคนไข้มีความเสี่ยงในระดับกลางถึงสูง ทีมแพทย์เฉพาะทางจะช่วยออกแบบไลฟ์สไตล์ เพื่อหลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงการเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือการตรวจโรคทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดในแต่ละบุคคล