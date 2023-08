สถานีเจ้อเจียง โดนวิจารณ์เละ หลังมีคลิปเสียง “โคโค่ ลี” แฉเบื้องหลังการทำงานก่อนโดนขุดประวัติทีมรายการเกือบพาดาราไปตาย

โดยคลิปของ โคโค่ ลี ถูกพูดถึงอย่างมากไปทั่วโซเชียลมีเดียจีนเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นคลิปเบื้องหลังรายการ Sing! China ซึ่งเธอรับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ของรายการการถ่ายทำดังกล่าวคาดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ย. 2022 เป็นเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพขณะ โคโค่ ลี แสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อลูกทีมของเธอถูกคัดออก ทั้งๆที่มีคะแนนมากกว่าผู้เข้าแข่งขันรายอื่น ในเวลานั้นเธอได้ระเบิดอารมณ์ออกมาว่า“ตาบอดเหรอ! ทุกคนกำลังดูอยู่นะ! ช่วยบอกกฏของการแข่งขันรายการนี้ให้ฟังหน่อย ทำไมคนที่ได้คะแนน 73 ถึงได้รับโอกาสรอบสอง ขณะที่คนที่ได้ 88.3 คะแนนถึงไม่ได้รับโอกาสนั้น? ผู้กำกับข่วยมาอธิบายที นี่มันยุติธรรมเหรอ? ถึงคุณจะไม่พูด แต่ทุกคนเขารู้”ส่วนคลิปเสียงที่เชื่อว่าเป็นเสียงของ โคโค่ ลี และคาดว่ามาจากเหตุการณ์เดียวกันที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดได้ระบุถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 คนของรายการมาลากตัวเธอออกไป“ผู้ช่วยบอกว่าฉันต้องออกไปเดี๋ยวนี้ หรือจะให้เรียก รปภ. พูดแบบนี้กับคนที่ทำงานในวงการมานาน 28 ปีเหรอ ฉันไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้กับฉันมาก่อนผู้ช่วยผู้กำกับมาดึงฉัน ตอนนั้นฉันหลับตาอยู่เพราะกำลังร้องไห้ แต่สัมผัสได้ว่าเธอพยายามจับฉัน เธอดึงที่ชุดฉัน เพื่อจะพาฉันออกไปจากเวที”โคโค่ ลี ได้เผยต่อไปด้วยว่าเธอถูกบังคับให้เขียนโพสต์ Weibo แสดงความไม่พอใจ เพื่อที่ทางรายการจะได้แก้ไขกติกาให้ลูกทีมของเธอกลับมาแข่งอีกได้“พวกเขาขู่ฉันว่า จะให้ลูกทีมฉันมีโอกาสได้รางวัลที่ 5 ได้กลับมาขึ้นร้องเพลงบนเวทีอีกครั้ง โดยที่ฉันต้องเขียนโพสต์ใน Weibo มิเช่นนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแน่นอนว่าฉันต้องปกป้องลูกทีม ฉันรู้ว่าทีมงานจำต้องเปลี่ยนกฏ แต่ทำไมฉันต้องสนองต่อความผิดที่พวกเขาทำด้วย แต่สุดท้ายฉันก็เขียนเพื่อให้ลูกทีมของฉันได้มีโอกาสกลับมา ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีความสามารถแค่ไหน และคุ้มค่าแค่ไหนที่จะอยู่บนเวทีนี้ต่อไป แม้ว่าฉันต้องทนทุกข์กับการปฏิบัติต่อกันแบบไม่ยุติธรรมและจำต้องเขียนโพสต์”นอกจากนั้นเธอยังหวนระลึกถึงเทปสุดท้ายเมื่อวันที่ 14ต.ค. 2022โดยระบุว่า“ใช่ค่ะฉันกลับไปถ่ายรายการ Sing! chinaถึงขนาดไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยคุณหมอของฉันคือผู้ขอร้องว่าอย่าไปเลยเพราะมะเร็งเต้านมของฉันมันเหมือนระเบิดเวลาที่รอการปะทุเข้าใจไหมคะ?ฉันไม่ได้สนใจพวกนี้เลยเพราะว่าฉันแค่ชอบรายการนี้และรู้สึกได้ว่าเยาวชนเหล่านี้เขามาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจและรักในดนตรีภาษาทั่วไปของเราก็คือความรักที่เรามีต่อดนตรีฉันไม่เป็นอะไรหากต้องเสียสละตนเองแต่ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเต็มไปด้วยคนที่เลวๆแล้วทำให้ฉันได้รับผลกระทบเพียงเพราะฉันพูดความจริงและความจริงคือพวกเขามีปัญหากับกฏของการแข่งขัน”พร้อมกันนั้นเธอยังระบุว่าเธอไม่ทราบรายได้หรือค่าตัวที่แน่นอนจากการถ่ายรายการครั้งนี้“ฉันไม่สนเรื่องนั้นเพราะฉันรู้สึกว่านี่คือรายการที่ดีฉันได้ค่าตัวเท่าไหร่ฉันไม่สนมันไม่ใช่เพราะเงินฉันทำเพราะว่าเป็นรายการนี้และทำเพราะผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้”ในการซ้อมไม่กี่วันก่อนวันถ่ายทำจริงโคโค่ลีได้แจ้งกับทางลูกทีมของเธอว่าเธอยืนเองไม่ได้นานดังนั้นเขาต้องคอยยืนประกบอยู่ข้างเธอบนเวทีขณะร้องเพลงเธอไม่ต้องการทั้งไม้ค้ำหรือรถเข็นเพราะไม่อยากให้ผู้ชมเห็นว่าเธอป่วยซึ่งเธอระบุว่าได้มีการแจ้งทีมงานรวมถึงโปรดิวเซอร์และผู้กำกับแล้วโดยนำผลเอ็กซเรย์มาเป็นหลักฐานยืนยันซึ่งพวกเขาก็ยินดีจะทำตามที่เธอร้องขอ“แต่พอถึงตอนที่ถ่ายทำจริงคุณรู้อะไรไหม?เขานำลูกทีมไปยืนไกลๆเขายืนอยู่อีกฟากเลยไม่ใช่ยืนใกล้ๆฉันฉันไม่สามารถยืนตัวตรงได้ฉันยืนไม่ไหวฉันใส่รองเท้าส้นสูง 7นิ้วเพื่อให้ดูสวยสำหรับรายการแถมยังซื้อเสื้อผ้าด้วยเงินฉันเองเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะ”ขณะถ่ายทำเธอมีอาการปวดและอุณหภูมิร่างกายต่ำลงเธอรู้สึกหนาวมากจนชา“มีใครนึกถึงฉันไหม?เป็นนักร้องมา 28ปีฉันโดนทำให้ขายหน้าบนเวทีมันคือความอับอายโดนรังแกนึกถึงความรู้สึกฉันกันบ้างไหม?ปล่อยให้ฉันทรมานแบบนี้ได้ยังไง?พระเจ้านี่มันอะไรกัน”นอกจากนั้นเธอยังระบุว่าเธอฝืนร่างกายตนเองไปถ่ายทำรายกายแต่เมื่อได้ดูรอบไฟนอลออนแอร์กลับเหมือนไม่มีเธออยู่ในรายการเลย“ราวกับว่าฉันไม่ได้ไปถ่ายทำซีนของฉันถูกตัดออกหมดความพยายามและทุ่มเทอย่างหนักทั้งหมดหายไปเลยมันเหมือนฉันคือคนที่ไม่พยายามอะไรเลย”หลังจากที่ชาวเน็ตพากันวิจารณ์คลิปเสียงครั้งนี้ส่งให้ Sing! chinaต้องออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุว่า“ในฐานะเมนเทอร์ของ Sing! China 2022โคโค่ลีได้พยายามอย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันและขาดความเข้าใจบ้างขณะถ่ายทำแต่ก็ได้มีการพูดคุยกันและเพื่อเคารพต่อผู้วายชนม์ทางเราจะไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกและจะขอจดจำความทุ่มเทของเธอที่มีให้กับรายการนี้แทนเราหวังว่าเธอจะได้หลับอย่างสงบสุข”คลิปเสียงที่เกิดขึ้นส่งให้ชาวเน็ตจีนพากันขุดวีรกรรมทีมงานรายการต่างๆที่พาดาราแทบเอาชีวิตไม่รอดในทั้ง Weiboและ Douyinโซเชียลมีเดียจีนต่างพากันรวบรวมเคสต่างๆที่เกิดจากสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียงที่มองว่ามีการจัดการแย่และทำให้ศิลปินดาราที่ไปร่วมรายการต้องเสี่ยงชีวิตจนเกือบตายกันหลายครั้งจ้าวลี่อิงได้เข้าร่วมตอนที่ 12ของรายการ Keep Runningที่รีเมคมาจาก Running Manของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นซีซันแรกเมื่อปี 2014โดยเวลานั้นมีการแข่งขันมวยปล้ำเพื่อผลักฝ่ายตรงข้ามลงน้ำจ้าวลี่อิงได้แจ้งกับทีมงานแล้วว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นแต่เธอก็ถูกผลักตกน้ำในช่วงท้ายของเกมขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังดีใจทางจ้าวลี่อิงที่ตกน้ำก็กำลังกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดโดยไม่มีใครช่วยเหลือโชคดีที่เธอตั้งสติได้และกลับมาทรงตัวยืนได้ทันเห็นได้ว่าระดับน้ำอยู่ที่ระดับอกเธอเท่านั้นแต่เพราะความตกใจจึงทำให้เธอเกือบตายน้ำตื้นฟ่าน หว่องเป็นดาราอีกคนที่เกือบเสียชีวิตจากการอัดรายการโดยเวลานั้นเธอไปร่วมรายการเรียลิตี้โชว์ Go to Loveพร้อมกับคริสโตเฟอร์ลีสามีของเธอในตอนแรกฟ่านกับคริสโตเฟอร์ถูกเลือกให้ต้องไปกระโดดร่มโดยมีจุดนัดพบกันที่ชายหาดบนเกาะไห่หนานขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ฟ่านแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่อยากกระโดดพร้อมตะโกนว่า “ฉันไม่อยากโดดแล้ว!”แต่ครูฝึกที่พาเธอกระโดดก็พาเธอกระโดดออกจากเครื่องโดยตอนแรกทุกอย่างทำท่าเป็นไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งคู่ใกล้จะถึงพื้นก็ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าลมแรงเกินไปต้องเปลี่ยนจุดลงเป็นในทะเลแทนคริสโตเฟอร์คือผู้ที่ลงถึงทะเลก่อนและได้รับการช่วยเหลือจากเรือกู้ภัยขณะที่ฟ่านลงถึงทะเลทีหลังพร้อมกับครูฝึกแต่เมื่อถึงน้ำร่มได้ลงมาปกคลุมร่างของเธอแบบเต็มๆสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทำเอาวุ่นวายกันยกใหญ่โดยคริสโตเฟอร์รีบกระโดดลงจากเรือไปช่วยเหลือภรรยาทันทีหลังจากที่ช่วยเหลือทั้งคู่สำเร็จฟ่านมีอาการตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดคริสโตเฟอร์ได้เผยว่า “ผมไม่เคยเห็นภรรยาผมกลัวขนาดนี้มาก่อนเธอกลัวจนหัวหด”ฟ่านได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านการให้สัมภาษณ์ทางนิตยสารเมื่อปี 2016โดยระบุว่าตนเองสำลักน้ำทะเลเข้าไปเยอะมากตอนที่เธอดิ่งลงไปในทะเลและเธอเกือบหมดสติซึ่งเรือกู้ภัยก็เกือบล่มเช่นกันทำให้นับตั้งแต่นั้นเธอกลัวเรือและทะเลไปเลย“ก่อนจะเริ่มการถ่ายทำรายการทีมงานแจ้งเราว่ามันเป็นรายการวาไรตี้โชว์แบบโรแมนติกเอ็กซ์ตรีมฉันกับสามีแค่ไปร่วมรายการและเล่นเกมทำกิจกรรมอะไรนิดหน่อย”ในปี 2017เธอยืนยันว่าตนเองยังมีอาการกลัวกับการเดินทางทางทะเลและทางเรืออยู่บ้างแต่เนื่องจากมีลูกชายเธอจุงจำเป็นต้องก้าวผ่านความกลัวเพื่อที่จะได้พาลูกไปทำกิจกรรมครอบครัวได้ซึ่งเธอต้องอาศัยความกล้าในการนั่งเรือยอชออกไปเที่ยวกับลูกชายและครอบครัวจางเจียนักร้องหนุ่มชาวจีนระหว่างบันทึกรายการวาไรตี้ Ace vs Aceวันที่ 6มี.ค. 2018หลังจากที่ร่างกายมีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอระหว่างที่ต้องเล่นเกมเป่าลูกปิงปองลงไปในหลอดแก้วในเวลานั้นร่างของเขาร่วงลงกับพื้นพร้อมกับที่ใบหน้าเขาฟาดเข้ากับเก้าอี้จนเกิดเป็นรอยฟกช้ำตามรายงานระบุว่าก่อนเริ่มเกมจางเจียบอกกับทีมงานว่าเกมมันอันตรายนิดหน่อยแต่เพื่อไม่ให้รบกวนการถ่ายทำเขาจึงยินดีที่จะทำตามซึ่งการเข้าร่วมรายการครั้งนี้นับเป็นการออกสื่อครั้งแรกหลังจากที่เขาเป็นคุณพ่อลูกแฝดในเดือนก.พ.ซึ่งทางทีมงานรายการได้รีบออกมาระบุว่าได้มีการทำซีทีสแกนจางเจียหลังเกิดอุบัติเหตุทันทีและขอโทษเขาเป็นที่เรียบร้อยโดยยอมรับว่าได้มีการซ้อมก่อนถ่ายทำแล้วแต่ไม่คิดว่าการถ่ายทำตอนดึกจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมรายการขนาดนี้หลังจากที่ต้นสังกัดของก็อดฟรีย์เกานักแสดง-นายแบบหนุ่มชาวไต้หวัน -แคนาดาออกมายืนยันข่าวการเสียขีวิตของเขาเมื่อวันที่27พ.ย. 2019ทำเอาวงการบันเทิงเอเชียต่างช็อคไปตามๆกันตามรายงานระบุว่านักแสดงหนุ่มวัย 35ปีได้ร่วมถ่ายทำรายการ Chase Meในข่วงกลางดึกขณะที่ต้องทำภารกิจแต่เขาได้ล้มลงขณะกำลังวิ่งเขาถูกนำตัวส่งรพ.ทันทีก่อนจะได้รับการประกาศว่าเสียขีวิตทางสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียงที่ออกอากาศรายการดังกล่าวก็ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของเขาเช่นกันว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันทางอีเลเน่จงนักแสดงสาวที่ออกจากรายการหลังผ่านไปแค่ 2ตอนได้เผยทาง Weiboว่ารายการดังกล่าว “เหนื่อยมาก”จริงๆซึ่งเธอเผยว่าหลังจบการถ่ายทำรายการดังกล่าวเธอถึงขั้นต้องขอพักร่างกายนานถึงครึ่งเดือนทางด้านวิลเลียมเฉินที่ร่วมรายการถึง 9ตอนได้ระบุว่ารายการนั้น “ยากมากๆ”“เมื่อไหร่ที่เราเสร็จการถ่ายทำในแต่ละวันและกลับโรงแรมมันประมาณ 6 - 7โมงเช้าผมมักพูดเสมอว่าผมชอบออกกำลังกายแต่ไม่เคยหนักขนาดนี้ไม่เคยต้องวิ่งยาวนานจนถึงเช้าขนาดนี้”ในเวลานั้นสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียงถูกบอยคอตต์อย่างหนักและผู้กำกับรายการต้องออกมาขอโทษครอบครัวก็อดฟรีย์เกาและผู้ชมพร้อมกับยกเลิกรายการดังกล่าวทันทีจางซินเฉิงเป็นสมาขิกของรายการวาไรตี้ Our Innซึ่งต้องไปใช้ชีวิตในชนบทร่วมกับคนดังคนอื่นอีก 6คนพร้อมกับเปิดโรงแรมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเจ้อเจียงในระหว่างที่เขาต้องเล่นเกมงัดข้อกับผู้ร่วมรายการเขาก็ถึงขั้นแขนด้านบนหักทางรายการได้ออกมากล่าวขอโทษทันทีส่งให้ชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ามากมายโดยระบุว่า“ขนาดรายการช้าๆที่ไม่ได้แข่งขันความไวอะไรมากยังไร้ซึ่งความรอบคอบเรื่องความปลอดภัยของศิลปินขนาดนี้แล้วจะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยอื่นๆของผู้ร่วมรายการทุกคนได้ยังไง”จากเหตุการณ์ดังกล่าวจางซินเฉิงต้องดามเหล็กขนาด 20ซม.เข้าไปที่แขนและมีแผลเป็นขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดที่แขนด้วย