“เดอะ ปาร์ค” ชวนทุกคนร่วมหาความฝันของชีวิต ผ่านผลงานศิลปะ ในงาน “Life is…” Art Exhibition 2 – 30 ก.ย.นี้

เชิญชวนทุกคนมาฮีลใจด้วยงานศิลปะ ในงานนิทรรศการศิลปะพบกับศิลปินชื่อดัง อาทิ(เตยยี่) ประภัสสร กาญจนสูตร ศิลปินผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกและเคารพทุกอารมณ์ของผู้คน และมีความเชื่อว่าภาษาไทยสามารถกลายเป็นผลงานศิลปะที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้ จนได้ฉายา “ศิลปินแห่งยุค” กับผลงานชุด “Life is a Dream” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมได้ตามหาความฝันของตนเอง พร้อมสัมผัสศิลปะแบบประติมากรรมและ(ติงลี่) ปฏิภาณ มีสมบูรณ์ ศิลปินที่หลงใหลในการดูภาพยนต์จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ กับผลงานชุด “Life is a Movie” งานจิตรกรรมลายเส้นเฉพาะตัว แสดงความรู้สึกในห้วงเวลาทั้งสุขและทุกข์ อ้างอิงจากฉากภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย รวมถึงยังมีศิลปินหน้าใหม่มาแรงนานาชาติที่แกลเลอรี่ไฮป์คาเทล (Hypecartel Gallery) ได้รวบรวมผลงานมาจัดแสดง และทำกิจกรรมภายใต้คอนเซปต์ “Life is a community”พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะให้คุณได้ใกล้ชิดกับเตยยี่และศิลปินคนโปรดทุกท่านที่มาจัดแสดงในงานนี้ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เสมือนก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งฝัน ได้ใช้ทุกนาทีกับตัวเอง โดยปราศจากสิ่งเหนี่ยวรั้งจากโลกภายนอก อัดแน่นด้วยแนวคิด และพลังงานเชิงบวก เดินกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง พร้อมความหมายของชีวิตที่อาจหลงลืมไป และนอกจากนี้ยังมีสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเตย-ยี่ มาจัดจำหน่ายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!! แล้วพบกันในงานติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “Life is…” Art Exhibition ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com โทร.02-080-5700