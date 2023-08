anello เปิดตัว “วอร์ วนรัตน์” ฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย พร้อมร่วมออกแบบกระเป๋าสีพิเศษในคอลเลคชั่นใหม่ พกความสดใสแบบจัดเต็ม

ANELLO (อเนลโล่) แบรนด์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่นคุณภาพชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น จัดงานเปิดตัว The 1st anello Thailand Brand Ambassador อย่างเป็นทางการ ที่ได้ดาราดังอย่าง วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ แฟนตัวยงกระเป๋า anello มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์งานที่มีชื่อว่า “anello Wa(r)nna be your bag” พร้อมเผยโฉมคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ผ่านผลงานชิ้นพิเศษที่เอาใจแฟนคลับของอเนลโล่และวอร์-วนรัตน์ กับกระเป๋าโทนสีพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ภายในงานครั้งนี้นอกจากจะมีคอลเลคชั่นใหม่สุดพิเศษมาให้ทุกคนได้จับจองแล้ว ยังพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมทั้งรับชมมินิคอนเสิร์ตจากวอร์-วนรัตน์อย่างใกล้ชิด และยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้าร่วมงาน อาทิ ปูน มิตรภักดี, เกสราพรรณ เนตรประไพกุล, ปลื้มปิติ ศิริบริรักษ์ และพนิตตา ลาภาพงศ์กุล ที่ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์anello x War Wanarat คอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้เป็นโปรเจกต์แรกระหว่าง anello Thailand และ วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมออกแบบในคอลเลคชั่นพิเศษนี้ ในฐานะ Brand Ambassador แล้ว วอร์ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเบื้องหลังที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาไอเดียการออกแบบสินค้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มโปรเจกต์กับ anello จึงเรียกได้ว่าคอลเลคชั่นสุดพิเศษชุดนี้สะท้อนตัวตนความเป็นวอร์ออกมาได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดออกมาอย่างลงตัวผ่านสี Mustard และสี Turquoise Blue พาเลทคู่สีเอกลักษณ์สำหรับคอลเลคชั่นนี้โดยเฉพาะ เป็นผลงานชิ้นพิเศษที่วอร์ได้ร่วมดีไซน์กับอเนลโล่ โดยคอลเลคชั่นนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวของตัวเองผ่านหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่มาจากตัวตนของวอร์ จนออกมาเป็น Exclusive Collaboration Box set ประกอบไปด้วยกระเป๋าสีพิเศษ รุ่น Cross Bottle ไซส์ Micro ซึ่งมาพร้อมกับพวงกุญแจและหมวกจากลายเส้นที่เห็นแล้วก็รู้เลยว่าใคร ความ Exclusive ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมี Photo cards ที่มีเพียงคนที่ได้ครอบครองเท่านั้นถึงจะได้เห็น และ Rare Photo card ที่ไม่ได้มีทุกกล่อง ด้วยความลิมิเต็ดนี้จึงทำให้ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างล้นหลาม และขายหมดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เรียกได้ว่าเป็น War’s choice กับกระเป๋าดีไซน์ที่วอร์เลือกใช้จริงจนแฟนคลับแห่ซื้อให้เป็นของขวัญ จนกลายมาเป็นไอเท็มเด็ดในแบบฉบับของวอร์โดยเฉพาะ เริ่มกันที่ซีรีย์ Cross Bottle ที่ใช้สี Exclusive จากคอลเลคชั่นพิเศษแต่มาในรูปแบบไซส์ Regular ใหญ่จุใจ ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ตามมาด้วยซีรีย์สุดฮิต Playful ด้วยดีไซน์กระเป๋าสุดเท่ ที่โดดเด่นด้วยการสกรีนโลโก้อเนลโล่ตัวใหญ่ไว้บนกระเป๋าด้านหน้า แม้ว่าจะเป็นกระเป๋าไซส์กะทัดรัดแต่จุของได้เยอะจนกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีย์ Best seller และทำให้อเนลโล่ต่อยอดมาเป็นซีรีย์ New playful ซีรีย์ฮิตที่ปรับโฉมใหม่ คงความโดดเด่นด้วยสไตล์โลโก้สกรีน ผสมผสานเข้ากับกระเป๋าทรง Signature อย่าง "Kuchigane" ทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และการใช้งาน เท่านั้นยังไม่พอไปต่อกันที่ซีรีย์ Retro กระเป๋าหนังสังเคราะห์ รุ่นยอดนิยมตลอดกาลกับปากกระเป๋าที่กว้างเป็นเอกลักษณ์ อัพเกรดฟังก์ชั่นพร้อมจัดเต็มทุกการใช้งานสำหรับทุกคน ทั้งหมดนี้ออกแบบมาให้พิเศษสำหรับคอลเลคชั่นและงานเปิดตัวครั้งนี้โดยเฉพาะคุณไมคา ตามไท Chief Operation Officer - Minor Lifestyle กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของอเนลโล่ ประเทศไทย ซึ่งคุณวอร์-วนรัตน์ ถือเป็นคนที่ตอบโจทย์ตัวตนของแบรนด์ได้ดีที่สุด เพราะนอกจากคุณวอร์จะเป็นลูกค้าที่ใช้งานจริงของแบรนด์เราแล้ว ยังเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านเหมือนกับกระเป๋า anello กระเป๋าที่มากฟังก์ชั่น และในปัจจุบันอเนลโล่ก็ยังมีสินค้าหลายขนาด หลายสไตล์ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานกับคนทุกกลุ่ม จากฐานลูกค้าของเราที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มลูกค้าใหม่ของเราชอบในความเป็นกระเป๋าที่ได้ทั้ง Function & Lifestyle รวมไปถึงลูกค้าเก่าที่เคยได้ใช้แล้ว หากนึกถึงกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริง และรูปทรงสวยงามก็จะกลับมาที่แบรนด์ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดออกแบบรุ่นใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกการใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่สวยงามและเข้าถึงง่าย นอกจากนี้เรายังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากไอเดียและการร่วมมือกับผู้นำนวัตกรรมการย่อยสลายขวดพลาสติกชั้นนำของโลก จากคอลเลคชั่นที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านำมาสู่คอลเลคชั่นล่าสุดที่ร่วมมือกับคุณวอร์ ถือเป็นการนำเสนอแนวคิดที่สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ต้องการทั้งสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและอำนวยความสะดวกการในการใช้ชีวิตของลูกค้าทุกท่าน”วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของอเนลโล่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมตื่นเต้น ดีใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเนลโล่ ไทยแลนด์ เพราะตัวผมเองชื่นชอบและใช้กระเป๋าอเนลโล่อยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าผู้ใช้งานจริงเลยก็ว่าได้ครับ ส่วนตัวชื่นชอบที่อเนลโล่มีการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งรูปแบบ สี ดีไซน์มีให้เลือกเยอะมาก และคอลเลคชั่นในครั้งนี้ผมได้มีบทบาทเข้าไปร่วมพัฒนากับทางอเนลโล่ ถ่ายทอดตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผมออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่เลือกใช้ ขนาด รวมถึงการวาดลายเส้นลงบน Box Set ต้องขอบคุณทางทีมอเนลโล่ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนไอเดียของผมอย่างเต็มที่ เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุกและตื่นเต้น ทั้งยังเป็นเกียรติอย่างมากได้ร่วมงานกับแบรนด์คุณภาพและได้มีโอกาสนำเสนอไอเดียของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นสินค้าจริง เชื่อว่าทุกคนที่ได้เห็นจะต้องชื่นชอบอยากเป็นเจ้าของ หากใครที่กำลังมองหากระเป๋าที่มีทั้ง Function & Lifestyle ผมเชื่อว่าอเนลโล่จะเป็นตัวเลือกที่ดีและจะกลายมาเป็นกระเป๋าคู่ใจติดตัวไปในทุก ๆ วันอย่างแน่นอนครับ”anello x War Wanarat คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมเติมเต็มความสดใสด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน เหมาะสำหรับทุกโอกาส และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ #anelloTHambassador #anelloxWarWanarat #anelloWARnabeyourbag