"ผีแม่ชี" โดนหลอกซะเอง! เจ้าของบทผีใน "The Nun" ฟ้อง Warner ผิดสัญญาเรื่องส่วนแบ่งรายได้

บอนนี แอรอนส์ ยื่นฟ้องในลอสแองเจลิสเมื่อวันอังคาร อ้างว่าเธอไม่ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรอย่างยุติธรรมจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเธอในแฟรนไชส์สยองขวัญคดีของนักแสดงรายนี้เกิดขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนที่ “The Nun II” ซึ่งเธอร่วมแสดงด้วยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดย แอรอน ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง "Conjuring" ภาค 2 ซึ่งเธอรับบทเป็นแม่ชีปีศาจวาลัค ต่อมาเธอกลับมารับบทบาทในภาพยนตร์พรีเควลเรื่อง "The Nun" และจะกลับมาแสดงเป็นวาลัคอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง "The Nun II" ที่เตรียมเข้าฉายในเดือนหน้าตามคำฟ้องของ บอนนี แอรอนส์ บอกว่า Warner Bros. ไม่ได้แบ่ง "ส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าตามสัญญาของเธอ" สัญญาของ บอนนี แอรอนส์ ระบุว่าเธอได้รับเงิน 71,500 ดอลลาร์ (2.5 ล้านบาท) เป็นโบนัสที่หนัง "The Nun" ประสบความสำเร็จทางรายได้แต่เธออ้างว่า Warner Bros. ควรจะจ่ายเงินจากสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ภาพของเธอในรูปลักษณ์ผีแม่ชีให้ด้วยนักแสดงรายนี้เชื่อว่า Warner Bros. กำลังหาประโยชน์จากเธอโดยไม่จ่ายเงินให้อย่างเต็มจำนวน "แทนที่จะทำบัญชีและจ่ายเงินอย่างโปร่งใส Warner Bros. ปิดบังและซ่อนจำนวนเงินที่แท้จริงที่คุณแอรอนส์ ควรจะได้รับจากส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า และพวกเขาก็ยังคงหาประโยชน์จากเธอต่อไปเรื่อย ๆ” คำฟ้องระบุคำฟ้องบอกว่า บอนนี แอรอนส์ ช่วยให้ Warner Bros. พัฒนาสินค้าและแฟรนไชส์ภาคแยก และเธอคือ "ส่วนสำคัญ" ของสินค้าของจักรวาลภาพยนตร์ "The Conjuring" (ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์ "Conjuring" สามเรื่องและภาพยนตร์ภาคแยก "Annabelle" สามเรื่อง นอกเหนือจาก "The Nun" และภาคต่อที่จะมาถึง)เธอเชื่อว่า ตัวละครผีแม่ชี มีความคล้ายคลึงกับรูปร่างหน้าตาของเธอเองมาก และถือว่าเป็น "ตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีรีส์"แม้จะมีบทวิจารณ์เชิงลบ แต่ The Nun ก็ประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อออกฉายในปี 2018 โดยทำรายได้ทั่วโลกกว่า 365 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยทุนสร้างเพียง 22 ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในจักรวาล "The Conjuring" ขณะที่ "The Conjuring 2" ซึ่งเป็นผลงานเปิดตัวของ บอนนี แอรอนส์ ก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองในแฟรนไชส์ โดยกวาดรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปมากกว่า 320 ล้านเหรียญ เทียบกับงบประมาณ 40 ล้านเหรียญ