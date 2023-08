ฮีลใจสุดๆ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก “THREE MAN DOWN” ฟินทุกโมเมนต์

จบไปแล้วกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงที่สร้างความประทับใจและสร้างอารมณ์ความรู้สึกครบทุกรูปแบบให้เหล่าแฟนเพลงได้อินไปกับที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งการันตีความสนุกจาก GMM SHOW โดยทีม Gayray ผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์ ร่วมกับวง THREE MAN DOWN ได้เรียบเรียงโชว์และจัดเต็มในทุกซีน ด้วยโปรดักชั่นสุดอลังการรูปแบบใหม่จัดจอ LED ขนาดยักษ์สูงชนเพดานกว่า 17 เมตร รวมไปถึงแสง สี เสียง อย่างเต็มรูปแบบให้ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม จนสร้างความสนุกประทับใจ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตาตลอด 3 ชั่วโมงเวลาที่ชาวเมืองรอคอยก็มาถึงเมื่อวงเปิดตัวด้วยเพลงเศร้าสุดฮิตที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ดังกระหึ่ม ต่อด้วยเพลงอกหักสุดโดนใจและเท่านั้นยังไม่พอและกระโดดขึ้นเวที คว้าไมค์มาร่วมแร็ปกับวง THREE MAN DOWN บนเวทีในเพลงและให้ได้กระโดดโยกเต้นและร้องตะโกนตามกันจากนั้นถึงเวลาเพลงช้าที่ได้ทำเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้โชว์สเต็ปแดนซ์กระจายกับแดนเซอร์ และโซโล่กีตาร์สุดมันส์ให้ได้เห็นกันในเพลงยังไม่ทันได้พักคอที่ร้องตาม ก็สาดเพลงที่ฟังแล้วแสนจะจุกอกมาให้ชาวเมืองได้ร่วมร้องให้ดังสนั่นฮอลล์ต่อเนื่องและและมาถึงซีนเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอดีตมือเบสวง THREE MAN DOWN ขึ้นมาร่วมแจมในเพลงซึ่งถือเป็นความประทับใจที่แฟนเพลงต่างตั้งตารอลุ้น โอม จะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน จนกลายเป็นโมเมนต์บรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกให้กับเหล่าชาวเมืองได้อินตามกันไปเดินทางมาสู่โชว์ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตได้มีการ์ตูน Animation เป็นตัวแทนของวงขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งไม่ปล่อยให้ได้พักนานอัดแน่นไปต่อกับเพลงอกหักตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ผิดหวังและก่อนจะเข้าโชว์สุดพิเศษ ที่มีเสียงฟ้าร้อง ฝนตกดังกึกก้องไปทั่วคอนเสิร์ต ซึ่งออกมาโซโล่เปียโนสร้างอารมณ์ความเหงาสุดซึ้งไปกับเพลงต่อด้วยที่กระแทกใจและย้อนความทรงจำให้กับคนที่ยังลืมไม่ลงได้หลั่งน้ำตา จนมาถึงเพลงสุดอินที่สะกดคนฟัง สุดและปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลงรักสุดฮิตที่ทำเอาเหล่าแฟนเพลงอินร้องตามดังลั่นสนั่นฮอลล์แทบแตก สนุกเต็มอิ่มเหนือคำบรรยายเลยทีเดียวถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของวงที่สามารถผสมทุกความรู้สึกให้ลงตัว ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบโชว์สุดยิ่งใหญ่ และได้จัดเต็มทุกความมันส์ให้สนุกสุดเหวี่ยง สร้างความประทับใจหลากหลายอารมณ์ และใช้พลังที่มีใส่จนสุดไม่มียั้ง เรียกได้ว่าแรงดีไม่มีตก เพื่อตั้งใจสร้างโมเมนต์ดีๆ ให้กับเหล่าแฟนเพลงที่ได้มาร่วมงานได้อย่างอิ่มเอมใจและอบอุ่นหัวใจ…แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าแฟนเพลงที่ชื่นชอบสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรี ทั้งคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัล สามารถติดตามความเคลื่อนไหวก่อนใครได้ที่ https://www.facebook.com/gmmshow