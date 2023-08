“เป๊ก สารฑูร” ผู้บริหารหนุ่มวงการเครื่องมือแพทย์ผิวหนังและความงาม จับไมค์ออกซิงเกิ้ลแรก “เบา”

โดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากเพลงอื่นคือ ผู้ทำดนตรีเพลงเบานี้ คือ “ปุ๊ย ดุสิต ตันสกุล” ซึ่งเป็นมือกีตาร์ฝีมือดี มีรสนิยม เคยเป็นโปรดิวเซอร์ วง Singular (ซิงกูร่า) ชุดที่มีเพลง เบาเบา เพลงที่ดังสุดๆ และเป็นผู้ก่อตั้ง Three Monkeys Studio ซึ่งพี่ปุ้ยให้เกียรติมาทำดนตรี และ เล่นกีตาร์ เพลง เบา ของ เป๊ก สารฑูร ให้ด้วย ซึ่งมีสไตล์และความน่าสนใจมากแน่นอน

ซิงเกิ้ลเพลง เบา ของ เป๊ก สารฑูร ผู้บริหารหนุ่มแห่งวงการเครื่องมือแพทย์ ทางด้านผิวหนังและความงามอันดับต้นๆในประเทศไทย กับอีกบทบาทในฐานะนักร้องศิลปินใน Desire me #10 project หวังว่าจะเป็นเพลงให้กำลังใจต่อหัวหน้าครอบครัว ต่อสถาบันครอบครัว ต่อองค์กร ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อใจ ต่อคนรอบตัวและต่อทุกคนฟังให้ได้feel good ใจเบาและมอบพลังที่ดีต่อกันและกัน อีกเพลงนึงต่อไปเรื่อยๆ

แล้วพบกับ เป๊ก สารฑูร และ เพลง เบา แบบสดๆพร้อมศิลปิน Desire me project และแขกรับเชิญ ใน Desire me Concert The 1st Party in Town ใน วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ. Mr.Fox live house อบอุ่น สนุก ครบรส แน่นอน

(AMD@AMN) กับอีกบทบาทหนึ่งในการทำตามความฝันและความรักในเสียงดนตรี ผลงานซิงเกิ้ลเดี่ยวเพลงแรก ที่ชื่อ ว่า เบา ( Feel at Ease) กับ ค่ายเพลง Classy Records ใน อัลบั้ม 14 Colorful Expeditions of Music Lovers ใน โปรเจค Desire me 10 ที่เปิดตัวในทุกPlatform ทั้ง YouTube,Reels,Joox,Spotify,We sing, TikTok , Amazon music และในรูปแบบCD อัลบั้มเร็วๆนี้เบา บทเพลงสไตล์ Feel Good Modern Rock ในคอนเซ็ปต์ที่พูดถึงความรัก ที่มีต่อครอบครัว คนรอบตัว และ ผู้คนทุกคน ที่มีความรัก ห่วงใย หวังดีและมอบพลังดีๆแด่กัน ผู้แต่งตั้งใจทำให้เป็นในแนวอารมณ์ โมเดิร์นด๊อก วงดนตรีที่ผู้ร้องชื่นชอบ แต่ได้ใส่สิ่งที่แตกต่างไป เพื่อให้ได้เกิดอัตลักษณ์ในความเป็น เป๊ก สารฑูร ปรับบีท เทมโป้ ไม่ให้เร็วเกินไป จนบดบังความอุ่นของเนื้อหาและความเป็นตัวตนของ เป๊ก สารฑูรซึ่งเพลง เบา ที่ขับร้องโดย เป๊ก สารฑูร คือบทเพลงที่11ในโปรเจค Desire me #10อีกทั้งได้มือกลองกล้ามใหญ่ “เอก สุรสิทธิ์ เจริญรัตน์” มือกลองวง Mr.Team และ วงที่รวมสุดยอดฝีมือ Silent Scream มาอัดกลองให้ ในเพลงเบา นี้ ทำให้ยิ่งน่าติดตามเป็นเท่าตัวและยังโชคดีได้ “ซุป ระวี กังสนารักษ์” มือโปรทำเพลงอัจฉริยะ มาmixed & mastered ซึ่งซุปทำเพลงดังๆมามากมายในค่ายเพลงใหญ่ๆ ทุกค่าย และด้วยประสบการณ์มากมายของซุป ที่มา mixed & mastered ทำให้ เพลง เบา ออกมาอย่างอย่างปราณีต เพลงออกมาได้อารมณ์ตามที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังได้เข้าถึงอย่างงดงามได้ ใจ เบา ไปพร้อมเพรียงกันโดย “ป๊อก ทวิษย์ชญะ ตั้งสหะรังษี” นามปากกา “Jack Russell.th” ซึ่งเป็น นักแต่งเพลงมืออาชีพ โปรดิวเซอร์ และเป็นเจ้าของค่ายเพลง Classy Records ได้รวบรวม นักร้อง14คนมาขับร้อง และทำโปรเจกต์ Desire me#10นี้ มาเขียนเนื้อเพลงและทำนอง เพลง เบา ให้ ได้อย่างลงตัว โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆในเนื้อเพลง เป็นตัวขับเคลื่อน ให้ เบา ที่ขับร้องโดย เป๊ก สารฑูร เป็นเพลงที่แตกต่าง แต่น่าสนใจ น่าฟัง ไพเราะ และ เท่ห์ อีกเพลงนึงในอัลบั้ม 14 Colorful Expeditions of Music Lovers นี้ซึ่ง เป๊ก สารฑูร ยังได้โอกาส มีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมเนื้อเพลง บางคำ ในเพลง เบา นี้ อีกด้วยโดยหลักการบริหารและในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ถ้ามีเรื่อง ท้อใจ ปัญหา หนักหนา อย่างไร ขอให้ ตั้งสติ ทบทวน และนึกถึงหลัก อิทธิบาท4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และหลักการในการอยู่ร่วมกันในสังคม Believe Respect Trust พร้อมเปิดเพลง เบา ฟังคลอไปด้วย เชื่อได้ว่า ทุกอย่างจะ เบา ขึ้น แน่นอนติดตามฟังเพลง เบา ได้ ในYouTube Classyfanclub https://www.youtube.com/watch?v=u4xIwHjQi0s&list=PLOOVyWk9iIXZu9_6mSVJpKsQhaDsBhUC0&index=11 #เป๊กสารฑูร#Saratoon#SaratoonKrittikakul#SpecialofRock#desireme10#14colorfulexpeditionofmusiclovers#Classyrecords