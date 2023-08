รวมพลังสายร็อกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ “แหลม มอริสัน” ROCK THE NIGHT FOR GUITAR KING OF THAILAND

เมืองพัทยา ร่วมกับ สมาคมดนตรีพัทยา และ Wizard Brewery and Restaurant จัดคอนเสิร์ต “ROCK THE NIGHT FOR GUITAR KING OF THAILAND” ที่ Wizard Brewery and Restaurant จ.ชลบุรี รวมพลขาร็อกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ “แหลม มอริสัน” ศิลปินร็อกระดับตำนาน กีต้าร์คิง เมืองไทยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายกสมาคมดนตรีพัทยา และเป็นตัวแทนนายกเมืองพัทยามอบของขวัญให้กับ แหลม มอริสัน พร้อมด้วย คุณศิริวัฒน์ การชัยศรี แห่งร้าน Wizard Brewery and Restaurant และพี่น้องศิลปินร็อก อาทิ ดิ โอฬาร โปรเจ็กต์, กิตติ กีต้าร์ปืน, หมู คาไลโดสโคป, ช.อ้น The Fox, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, สุรสีห์ อิทธิกุล, หรั่ง ร็อกเคสตร้า ฯลฯ ที่มารวมตัวกันส่งพลังร็อกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ “ป๋าแหลม” ศิลปินร็อกรุ่นพี่ที่รักของพี่น้องในวงการดนตรี โดยมีน้องรัก นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ ทำหน้าที่พิธีกรบรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยเอฟซีชาวไทยและชาวต่างประเทศของกีต้าร์คิง เมืองไทย บนเวทีเริ่มสตาร์ทด้วยทัพศิลปินที่ผลัดกันปล่อยพลังร็อก อาทิ โอ้ ดิ โอฬาร โปรเจ็กต์, อ้อง สุรสีห์, ช อ้น ณ บางช้าง, อ.ปราชญ์ อรุณรังษี, เต๋า sweat rock, อ้วน ประจัญบาน, เอกมันต์ โพธิพันธุ์ทอง ฯลฯ และเซอร์ไพรส์กับการขึ้นแจมบนเวทีของพระเอกสายบู๊หัวใจร็อก เอก-รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ที่โชว์ฝีมือเล่นคีย์บอร์ดจุดไฟร็อกไปทั้งเวทีกรี๊ดกันสุดพลังกับไฮไลท์ของงานเมื่อ “แหลม มอริสัน” ที่ห่างจากเวทีมากว่า 4 ปี แต่เลือดร็อกยังสูบฉีดพลุ่งพล่าน คว้ากีต้าร์ตัวโปรดที่ประกอบขึ้นมาเป็นพิเศษ ขึ้นโชว์บนเวทีผนึกพลังร็อกร่วมกับพี่น้องศิลปิน โดยแฟนเพลงชูมือขวาตอบรับด้วยความคิดถึงเสียงกีต้าร์จาก กีต้าร์คิง เมืองไทย ที่ไม่ได้ฟังกันมาหลายปี เพิ่มพลังร็อกด้วย หรั่ง ร็อกเคสตร้า, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ ที่ขึ้นเวทีมาสมทบแล้วยังแฮปปี้กับโมเมนต์อบอุ่น ลูกสาวสุดเลิฟ “แนท ณัฐชา” อุ้มท้องหลานคนที่2 มาเป็นของขวัญวันเกิดคุณตา พร้อมสามี “เป๊ก รัฐภูมิ” และ “เจี๊ยบ ฉัฐกานต์” ลูกสาวคนโตพร้อมสามี “โอม อัครวุฒิ” ก็มาเซอร์ไพรส์ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปกับเพื่อนพี่น้องศิลปิน ทำเอา “ป๋าแหลม” เต็มอิ่มด้วยความสุข ท่ามกลางครอบครัวและพี่น้องที่รักนอกจากนี้ยังมีเปิดประมูลกีต้าร์ตัวเก่งของ “แหลม มอริสัน” กีต้าร์คิง เมืองไทย พร้อมลายเซ็นของ “ป๋าแหลม” และเพื่อนศิลปิน โดยเอฟซีหนุ่มของ “แหลม มอริสัน” ชนะการประมูลไปด้วยจำนวน 160,000 บาทโอ้ โอฬาร ตัวแทนพี่น้องศิลปินกล่าวว่า “คอนเสิร์ตปีนี้จัดขึ้นเพื่อพี่แหลม ที่เป็นหัวใจสำคัญสุดของน้องๆ และเพื่อนทุกคน ที่ผ่านมาเราจับมือกันมาตลอดไม่ว่าจะผ่านวิกฤตอะไร ก่อนหน้านี้เราทำกองทุนให้พี่แหลมได้รักษาตัว ปีนี้วันเกิดพี่แหลม เป็นโอกาสที่ดีที่พี่แหลมได้กลับเข้ามาเล่นดนตรีอีกครั้ง โดยจะมีนักดนตรีมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงาน และทุกคนก็อยากจะร่วมอวยพรวันเกิดให้พี่แหลม อยากจะบอกว่าต่อจากนี้คือถอยไม่ได้ พี่ต้องเข้มแข็ง พวกเราอยู่ข้างๆ เสมอ ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีอะไรให้คิดถึงพวกเราตลอด”ด้าน “แหลม มอริสัน” เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจมากครับ ต้องขอบคุณนักดนตรีทั้งร็อกและไม่ร็อกด้วยที่มาวันนี้เป็นเกียรติมาก ขอบคุณทุกความห่วงใยจริงๆ ทั้งเรื่องกำลังใจและกองทุนที่ช่วยเหลือ ส่วนตัวก็ไม่ได้เล่นดนตรีมา 4 ปี แต่วันนี้ก็ทำเต็มที่เพื่อแฟนเพลงและทุกคนมารอ”