HELLO! BEAUTY AWARDS 2023 พิธีมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมความงามสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Nurture Nature, Embrace Beauty’

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานงานมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมความงาม จากการสํารวจเชิงลึก และการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงตลอดปี และการคัดสรรสถาบันความงามชั้นนําในแต่ละด้าน โดยกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ The Botanical House Bangkok สถานที่จัดงานที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ ที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Beauty”บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสีสัน และคึกคักไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้บิวตี้เลิฟเวอร์ ที่ตบเท้ามาร่วมลุ้นว่าลิตภัณฑ์ และสถาบันความงามใดจะคว้ารางวัลใดไปครอง โดยได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BurdaLuxury Asia และ India กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนจากแบรนด์ความงามต่างๆ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ที่มาบอกเล่าคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้“ปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 แล้ว ที่นิตยสาร HELLO! ได้จัดการมอบรางวัลให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำต่างๆ จากการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีความโดนเด่น จนได้คำตอบว่าแบรนด์ใดบ้างที่เป็นสุดยอดความงามในด้านต่างๆ และเป็นที่หนึ่งในดวงใจกับรางวัล Celebrities’ Choices นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและทดลองใช้จากทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ว่าได้ผลที่น่าพอใจกับรางวัลในหมวดของ Editors’ Choices สาขาต่างๆ ด้วย”สําหรับรางวัล HELLO! Beauty Awards 2023 ได้ทําการแบ่งกลุ่ม รางวัลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มรางวัล Editors' Choices ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดสรรโดยกองบรรณาธิการความงานนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และ 2. กลุ่มรางวัล Celebrities' Choices ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจากการสํารวจ พฤติกรรมแบบเชิงลึกของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยค่ะ โดยทั้ง 2 กลุ่มรางวัล สามารถแบ่งรางวัลออกเป็นหมวดของ ผลิตภัณฑ์ความงามได้ทั้งหมด 11 กลุ่ม ด้วยกัน•นพ.ศรัณย์ วรรณจํารัส ศัลยแพทย์ความงาม, กรรมการผู้จัดการ และผู้อํานวยการด้านการแพทย์แห่งโรงพยาบาล วรรณศิริ•พญ.สุนิดา ยุทธโยธิน แพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง และเวช ศาสตร์ความงาม ผู้ก่อตั้ง Nida Esth' Medical Centre•นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ความ ม ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ผู้ก่อตั้ง Alpha Medical Clinic•THE MOST TRUSTED DERMAL FILLER SPECIALIST: Chalita Clinic•THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC: THE KLINIQUE•THE MOST TRUSTED EYELID SURGERY TECHNIQUES: Lovely Eye & Skin Clinic•THE MOST TRUSTED THERMAGE FLX CLINIC: Mediglow Clinic•THE MOST TRUSTED 'AGE REVERSE' SPECIALIST WITH HYBRID REJUVENATION: Rajdhevee ClinicTHE SHINING STAR OF THAI BRANDS•THE BEST MOISTURIZER FOR SENSITIVE SKIN: ผลิตภัณฑ์ INGU Green Tea Calming Cream•THE BEST PLANT-BASED HIGH-PROTEIN SHAKES FOR LEAN SHAPE AND MUSCLE GAIN: ผลิตภัณฑ์ MANA Pro Lean Plant Protein•THE BEST FACIAL SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Rajdhevee Clinic Perfecting Blue Light Sunscreen•THE BEST BODY OIL: ผลิตภัณฑ์ Erb Dazzling Spring Body Oil•THE BEST PERFUME OIL: PAÑPURI Eternal Sunshine Extract Perfume Oil•THE BEST MOISTURIZER FOR HYPERPIGMENTATION AND MELASMA: ผลิตภัณฑ์ Swiss Lab Nature Power Cream•THE BEST RADIANT CC CREAM: ผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50 PA+++•THE MOST BENEFICIAL MINERAL WATER: 6ty Degrees Mineral Water•THE MOST TRUSTED LIPOSUCTION AND LIPOFILLING TECHNIQUE: Amara Clinic•THE MOST TRUSTED SKIN BOOSTER: ผลิตภัณฑ์ SMPF Complex•THE MOST TRUSTED FINE THREAD LIFTING SPECIALIST: Napassaree Clinic•THE MOST TRUSTED THERMAGE EYES SPECIALIST: Privilege Clinic•THE MOST TRUSTED UNDER EYE FILLER SPECIALIST: The Clover Clinic•THE MOST TRUSTED NON-INVASIVE FACELIFT SPECIALIST: Romrawin Clinic•THE BEST FACIAL TRANSFORMATION RESULT: LBC Clinic•THE MOST TRUSTED STERILIZED HYDROGEL MASK FOR HOSPITAL & CLINIC USE: Skin O’Clock Pure BIM Hydrating Gel Mask•THE MOST TRUSTED RHINOPLASTY DESIGN SPECIALIST: Emma Clinic•THE MOST TRUSTED BREAST AUGMENTATION SPECIALIST: Dermaster•THE MOST TRUSTED PERSONALIZED DESIGN TECHNIQUE FOR RIB CARTILAGE RHINOPLASTY:S45 Clinic•THE MOST TRUSTED MEDICAL HAIR CENTER: Hairtran Clinic•THE MOST TRUSTED OPEN TECHNIQUE RHINOPLASTY SPECIALIST: Theerathorn Clinic•THE MOST RECOGNISED & TRUSTWORTHY SUPPLEMENT MANUFACTURER: Brother Global Co., Ltd.THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS•THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS: ผลิตภัณฑ์ Aveda Botanical Repair Bond-Building Styling Crème•THE RISING STAR OF SUSTAINBLE BRANDS: ผลิตภัณฑ์ Caudalie Vinoperfect Brightening Eye Cream•THE RISING STAR OF SUSTAINBLE: Guerlain Abeille Royale Double R Renew & Repair Advanced Serumรางวัล Celebrities' ChoicesTHE BEST OF SKINCARE•THE BEST MAKEUP REMOVER: ผลิตภัณฑ์ Bioderma Sensible H2O Micellar Water•THE BEST FACIAL CLEANSER: ผลิตภัณฑ์ CeraVe Hydrating Facial Cleanser•THE BEST FACIAL ESSENCE: ผลิตภัณฑ์ Shiseido Eudermine Activating•THE BEST FACIAL SERUM: ผลิตภัณฑ์ Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced Serum•THE BEST MOISTURIZER: ผลิตภัณฑ์ N°1 de Chanel Revitalizing Cream•THE BEST EYE CREAM: ผลิตภัณฑ์ La Mer The Eye Concentrate•THE BEST FACIAL SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Kanebo Veil of Day•THE BEST LIP BALM: ผลิตภัณฑ์ Burt's Bee Lip Balm•THE BEST FACIAL MASK: ผลิตภัณฑ์ Cle de Peau Beauté Precious Gold Vitality Mask•THE BEST SHEET MASK: ผลิตภัณฑ์ The History of Whoo Bichup Moisture Anti-Aging Mask•THE BEST FACIAL MASSAGER: ผลิตภัณฑ์ Foreo Bear•THE BEST AMPOULES: ผลิตภัณฑ์ mesoestetic anti-aging flash ampoules•THE BEST LIGHTWEIGHT SUN CREAM: ผลิตภัณฑ์ Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF50 PA++++THE BEST OF HAIR CARE, BODY CARE AND FRAGRANCE•THE BEST SHAMPOO & CONDITIONER: ผลิตภัณฑ์ Olaplex No.4 & No.5 Bond Maintenance Shampoo and Conditioner•THE BEST HAIR STYLING TOOLS: ผลิตภัณฑ์ Dyson Airwrap™•THE BEST FRAGRANCE: ผลิตภัณฑ์ Giorgio Armani Si Passione Eau de Parfum•THE BEST BODY CLEANSER: ผลิตภัณฑ์ L’Occitane en Provence Almond Shower Oil•THE BEST BODY OIL: ผลิตภัณฑ์ Clarins Contour Treatment Oil•THE BEST BODY LOTION: ผลิตภัณฑ์ Jergens Daily Moisture•THE BEST BODY SUNSCREEN: ผลิตภัณฑ์ Supergoop! Unseen Sunscreen Body SPF 40•THE BEST TOOTHPASTE FOR FRESH BREATH: ผลิตภัณฑ์ SKYNLAB Premium Fresh Smile ToothpasteTHE MOST TRUSTED NON-SURGICAL AESTHETIC PROCEDURE•THE MOST TRUSTED FILLER INJECTION TECHNIQUES: Romrawin Clinic•THE MOST RECOGNISED LASER AND SKIN CLINIC: The Demis ClinicTHE BEST SPA•THE BEST LUXURY DAY SPA: Paris Spaต้องปรบมือให้กับบรรดาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม และสถาบันเสริมความงามชั้นนำต่างๆ กับสุดยอดความเป็น ที่สุด และที่ 1 ในใจของเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ และบิวตี้บล็อกเกอร์ และทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ที่ต่างมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้ มาร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์เครื่องสำอางและสถาบันความงามต่างๆ ด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.hellomagazine.com