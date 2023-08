ประกาศผลแล้ว 3 ผู้ชนะโครงการ “Voice for Change” การประกวดวิดีโอเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนในสังคม โดย Mouawad และ CI Talks

และผู้สนับสนุน โครงการบนเวทีมิส ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนในสังคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3 ท่านสุดท้าย ภายในงานประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 รอบตัดสิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้แก่ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ พิษณุโลก : กรองทอง จันทรสมโภช, มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ เชียงใหม่ : น้ำผึ้ง-กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล และ มิส ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ประจวบคีรีขันธ์ : นลิน-ฉัตรนลิน โชติจิรวราฉัตร ซึ่งโครงการนี้ เปิดโอกาสให้สาวงามร่วมส่งวิดีโอความยาว 3 นาที นำเสนอมุมมองและความคิดในประเด็นทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าประกวดเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคับคั่ง จนนำมาสู่การประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ท่านรอบ Silver เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน Mouawad Miss Universe Thailand 2023 Crown Extravaganza ซึ่งเป็นงานเปิดตัวมงกุฏ “Light of Glory” มงกุฏประจำตำแหน่ง มิส ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ และประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3 ท่านสุดท้ายรอบ Gold ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (20 สิงหาคม) พร้อมกับการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 สาวงามผู้ชนะทั้ง 3 ท่านได้รับรางวัลพิเศษเป็นเงินสดท่านละ 100,000 บาทและโอกาสในการร่วมผลิตวิดีโอสร้างสรรค์สังคมอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับ CI Talksทางด้าน Mr. Fred Mouawad, Fourth Generation Mouawad Co-Guardian and Founder of CI Talks กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “Voice for Change เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Mouawad และ CI Talks เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสในการจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อของตนเอง โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความงามยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่รูปร่างหน้าตา แต่ยังรวมถึงความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย” สำหรับความน่าสนใจของทั้ง 3 วิดีโอ เริ่มจาก กรองทอง จันทรสมโภช MUT พิษณุโลก ได้นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าทอ ขณะที่ กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล MUT เชียงใหม่ บอกเล่าถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับคนไทยไร้สัญชาติ และ ฉัตรนลิน โชติจิรวราฉัตร MUT ประจวบคีรีขันธ์ ได้หยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลที่เคยประสบมา ผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโอ Voice for Change ได้ทาง https://www.citalks.com และ Mouawad Thailand Facebookแคมเปญ Voice for Change ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย Mr. Fred Mouawad, ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ, ฐิติพงศ์ ด้วงคง, สุนันทา ช่วยชู, และ Adrian Gwyn-Evans โดยเกณฑ์การตัดสินประเมินจากที่มาและความสำคัญของปัญหา แนวทางการแก้ไข สาระที่ต้องการนำเสนอ ความน่าจดจำและความคิดสร้างสรรค์ “ ในโลกที่ความงามมาพร้อมพลังแห่งความสร้างสรรค์ Mouawad และ CI Talks ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จกับผู้ชนะ รอบ Gold ทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อสังคมต่อไป” Fred Mouawad กล่าวทิ้งท้ายด้วยประสบการณ์กว่าศตวรรษ Mouawad ทุ่มเทสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่ประณีตและสมบูรณ์แบบไม่เป็นรองผู้ใด ได้รับการยอมรับทั้งจากราชวงศ์ ผู้มีชื่อเสียง และผู้คร่ำหวอดในวงการเครื่องประดับระดับโลก Mouawad ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 เป็นธุรกิจครอบครัวโดยมี Fred Mouawad ทายาทรุ่นที่ 4 รับหน้าที่บริหารร่วมกับ Alian และ Pascal Mouawad พี่น้องร่วมตระกูล: CI Talks เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ก่อตั้งโดย Mr. Fred Mouawad ในปี 2021 โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย รับผลิตวิดีโอคุณภาพสูงเต็มรูปแบบเพื่อผู้ที่ต้องการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการที่สนับสนุนและห่วงใยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Adrian Gwyn-Evans, Adrian@citalks.com, https://www.citalks.com