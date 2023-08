“แพทริเซีย” โชว์ซีนหวานสามี “โน้ต วิเศษ”ฉลองวันเกิดอายุ 26 ปี คุณแม่มือใหม่

เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์หรรษาสมบูรณ์แบบสุดๆ สำหรับนางเอกสาวคุณแม่คนสวยซึ่งขณะนีัอายุครบ 26 ปีแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมหน้าครอบครัวสุดอบอุ่น จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย และสามีหนุ่ม “โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์” พร้อมโชว์โมเมนต์สวีตกินไอติมยังไงให้มดขึ้นไอจี เห็นแล้วอิจฉาสุดๆซึ่งงานนี้ “แพทริเซีย”ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า "18.08 another trip around the sun!" ต่อมาทางด้าน โน้ต วิเศษ ก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมเขียนแคปชั่นสุดน่ารักไว้ว่า "สุขสันต์วันเกิดคุณภรรยาครับ"