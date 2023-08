“เจมส์ จิรายุ” ฉลองวันเกิด 10 ปี เมจิ บัลแกเรียอลังการในโลก Healthy-Verse ส่งของขวัญให้คนไทยเป็นรสชาติใหม่ล่าสุด โยเกิร์ตพร้อมดื่ม รสมังคุด

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ ครบรอบ 10 ปี เมจิ บัลแกเรีย ในธีมในโอกาสที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมาครบ 10 ปี และมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยด้วยโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ ครั้งแรกของโยเกิร์ตผลไม้ไทยแท้ๆ “โยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิ บัลแกเรีย รสมังคุด” โยเกิร์ตเนื้อเข้มข้นดื่มได้ ที่มีประโยชน์จากจุลินทรีย์ดี LB81 ผสมผสานรสชาติแห่งความอร่อยจากมังคุดราชินีแห่งผลไม้ โดยมีพรีเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวตลอด 10 ปี ชวนร่วมลิ้มลองความอร่อย พร้อมส่งต่อความสุขและสุขภาพที่ดีไปกับเมจิ บัลแกเรีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Worldภายในงานได้เนรมิตใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็น Meiji Bulgaria Healthy-Verse ที่จะพาทุกคนมาสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมเปิดโลกแห่งความสุขภาพดีแบบเมจิ บัลแกเรีย ให้ทุกคนได้มาสัมผัสกัน เริ่มจากโซน Enriched Living Lifestyle ที่จะพาทุกคนมารู้จักกับลำไส้ให้ดีขึ้นแบบอินเตอร์แอคทีฟที่น่ารักและเข้าใจง่ายพร้อมกับได้เช็คสุขภาพลำไส้ของตัวเองด้วยเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ ต่อมาด้วยโซน LB81,The Agent of Healthy World จุลินทรีย์ดี LB81 จุลินทรีย์สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรียที่จะมาช่วยทำให้ทุกคนมีสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นได้ต่อด้วยโซน Taste of Healthiness ที่ยกระดับการทานโยเกิร์ตให้อร่อยมากขึ้นด้วยเมนูพิเศษที่รังสรรค์โดย เชฟลัท มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ที่นำเอาโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียไปครีเอทเมนูสุดอร่อยที่ชิมได้ในงานนี้เท่านั้น ปิดท้ายด้วยโซน Proof of Happy Healthy Citizen ที่ให้ทุกคนมาพิสูจน์ความสุขภาพดีแบบสุดๆ พร้อมรับของที่ระลึกรูปถ่ายบนถ้วยโยเกิร์ตของตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายความแห่งความสุขและสดใส เปิดตัวโดยพรีเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวของโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย มาตลอด 10 ปี เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ด้วยการโชว์ร้องเพลงสุดอบอุ่นร่วมกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่างที่ได้มาบรรเลงเปียโนและร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการฉลองครบรอบให้กับโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ถือเป็นความประทับใจในงานที่มาช่วยเติมความกลมกล่อมลงตัวโดยได้ร่วมพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด ในฐานะที่ได้สร้างสรรค์โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรียที่มีจุลินทรีย์ดี LB81 ที่ดีต่อสุขภาพคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยเคล็ดลับการที่ทำให้เมจิ บัลแกเรีย เป็นที่ติดใจของผู้บริโภคชาวไทย จนมียอดขายที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความน่าสนใจใหม่ๆ ที่เมจิ บัลแกเรียจะมอบให้คนไทยต่อไปในอนาคตร่วมกับ เจมส์ จิรายุ ตัวแทนของผู้ที่ได้ทานโยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย ต่อเนื่องตลอด 10 ปี มาบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ร่วมกับเมจิ บัลแกเรียทั้งในฐานะพรีเซ็นเตอร์และผู้ที่ทานมาต่อเนื่อง#เมจิบัลแกเรีย10ปีสุขภาพดีเต็ม10 #MeijiBulgariaHealthyVerse