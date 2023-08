ไอคอนสยาม ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ กับกิจกรรม “Immersive Brew Yoga” ครั้งแรกในประเทศไทย ไวน์โยคะท่ามกลางดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟอาร์ตระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ Live Impact Events ผู้ถ่ายทอดและนำเสนอประสบการณ์ระดับโลก มอบประสบการณ์เหนือระดับครั้งแรกในประเทศไทยให้แก่ลูกค้าคนสำคัญได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมคลาสไวน์โยคะ โดย Brew Yoga Thailand ท่ามกลาง Immersive Art ในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเปิดประสบการณ์การชมผลงานศิลปะแบบครบ 5 ผัสสะ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยามโดยเมื่อเร็วๆ นี้ ไอคอนสยาม ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสมาชิก VIZ เข้าร่วมกิจกรรมแนว Creative & Wellness activities จัดโดย Van Gogh Alive Bangkok x Brew Yoga Thailand ชวนสายอาร์ต สายโยคะ และผู้ที่รักการออกกำลังกาย มาเปิดประสบการณ์ท่องโลกศิลปะ พร้อมดื่มด่ำกับสีสัน อารมณ์ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้ง ได้แก่ รูป - Immersive Art with Van Gogh Alive Bangkok, รส - The taste of wine like Van Gogh’s style, กลิ่น - Aroma of Van Gogh’s history จากแบรนด์ HARNN, เสียง - Immersive Van Gogh’s Playlist และ สัมผัส - Interactive during Brew Yoga session by Brew Yoga Thailand ภายในงานยังได้มี Pop-up store จากแบรนด์ Misty Mynx ที่ขน Active wear คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกและลองสวมใส่ ส่วน HARNN ผลิตภันฑ์สกินแคร์ สปา และอโรมาเธอราปี ได้รังสรรค์กลิ่น HARNN Yuzu & Vetiver น้ำมันหอมระเหยสะกัดธรรมชาติจากผลส้มยูซุ ที่มอบกลิ่นอายซิตรัส มาเพิ่มความผ่อนคลาย สะท้อนถึงความสดใสดุจแสงแรกของวันใหม่ และยังมีเครื่องดื่มจาก Rave Energy Drink เครื่องดื่มผสมวิตามินและคาเฟอีนจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพมาเติมพลังงาน นับเป็นประสบการณ์การเล่นโยคะท่ามกลางนิทรรศการศิลปะแบบแบบอิมเมอร์ซีฟที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากสำหรับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟเลื่องชื่อของโลก “Van Gogh Alive Bangkok” ได้รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซกว่า 3,000 ภาพ ของ Vincent Van Gogh (วินเซนต์ แวนโกะห์) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “I dream my painting, and then I paint my dream" จัดแสดงบนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 4,120 ตารางเมตร ในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตผ่านเทคโนโลยี SENSORY4tm และ Reality Art Space ให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึก หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปในโลกแห่งจินตนาการของศิลปินชื่อก้องโลกได้อย่างครบทุกมิติผ่านผลงาน อาทิ The Starry Night, Café Terrace at Night, Yellow House, Daubigny's Garden, Wheat Field with Crows ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี “Van Gogh Café by After You” ที่รังสรรค์เมนูขนมและเครื่องดื่มขึ้นมาพิเศษสำหรับแฟนๆ แวนโกะห์ และโซนขายของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟมีจำหน่ายที่งานนี้เท่านั้นนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Van Gogh Alive Bangkok” เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.30 น. ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม โดยได้ขยายวันจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2566 ราคาบัตร VIP 1,490 บาท, บัตรทั่วไป 990 บาท และบัตรนักเรียน/นักศึกษา 480 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM