พรีลิมฯ ระอุ! 53 สาว “MUT 2023” สวยแซบในชุดทูพีซ-ราตรี

เดินทางมาสู่รอบพรีลิมมินารีแล้ว สำหรับการประกวดที่จัดขึ้นค่ำคื่นของวันที่ 18 ส.ค. 2566 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอล์งามวงศ์วาน โดยมีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 “” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ร่วมเป็นคณะกรรมการไฮไลต์เด็ดของรอบนี้อยู่ที่การให้ 53 สาวงาม Speech “Topic : How to encourage woman to use their voice?” ภายใน 45 วินาที ซึ่งสาวงามได้โชว์ทัศนคติและไหวพริบที่จะวัดความสวยจากภายใน ให้คณะกรรมการและแฟนนางงามเห็นว่าใครที่คู่ควรกับตำแหน่งสูงสุดบนเวทีนี้จากนั้นเปิดโชว์ร้อนแรงจากบรรยากาศบนเวทีลุกเป็นไฟทันที เมื่อ 53 สาวงาม ออกมาเดินชุดว่ายน้ำทูพีซภายใต้แบรนด์ Kathy ตามด้วยโชว์สุดแซบของกระแตอีกครั้งในเพลง Fire จาก Gavin DeGraw พร้อมด้วย 53 สาวงามที่เปลี่ยนโหมดจากชุดว่ายน้ำมาสวมชุดราตรีโชว์ความสง่าดุจนางพญา เป็นการปิดโชว์รอบพรีลิมมินารีที่ว้าวสุดๆโดยวันนี้มีการประกาศรางวัลพิเศษ ซึ่งจากจังหวัดนครราชสีมา กวาดเรียบทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ CITY COMMERCE QUEEN, MISS DENTA WHITE BY AUTORA, MISS RISING EMPOWERMENT, QUEEN OF THAI TEXTILE และ ON STAGE BEAUTY AWARDจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัล MISS RELIEF BY SIANGPURE, MISS YOU ARE GLAM, MISS MORE POWERFUL และ BRAND AMBASSADOR ช้อปได้ทุกถิ่น ทั้งหมด 4 รางวัล และจากจังหวัดภูเก็ต คว้ารางวัล MISS COMMERCE OF THE UNIVERSEก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการเปิดตัวมงกุฎ “Light Of Glory” ซึ่งเป็นมงกุฎสำหรับผู้ที่ได้ตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 โดยมีรายงานว่าระหว่างช่วงการประกาศรางวัล ได้มีผู้เข้าประกวด 6 คน เป็นลมบนเวทีจนทีมงานต้องรีบพาตัวเข้าหลังเวทีเพื่อปฐมพยาบาล หนึ่งในนั้นคือ “แจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์” หนึ่งในตัวเต็งปีนี้ทั้งนี้ การประกวดรอบชุดประจำชาติ (National Costume) จะมีขึ้นวันที่ 19 ส.ค.นี้ ส่วนรอบตัดสิน (Final Competition) จัดวันที่ 20 ส.ค. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36 และ Youtube TPNG