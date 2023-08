“บุ๊ค Take Me Out” โอนเงิน 6.5 หมื่น คืน “เอ พศิน” แล้ว หลังโดนทวงออกสื่อ บอกไม่ได้เอ่ยปากขอหรือยืม!

ทำเอาถูกจับตาอยู่ไม่น้อย ภายหลังจากที่นักแสดงหนุ่มได้ออกมาไลฟ์สดเล่านิทานถึงสาวสวย ที่ยืมเงิน 65,000 บาท โอนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม เป็นช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆ ตั้งใจช่วยแก้ปัญหาเพราะอีกฝ่ายวงเงินไม่พอ ตอนคบกันก็ไม่ได้ทวง แต่พอเลิกรากันไป อีกฝ่ายก็ไม่คืน จริงๆ จะไม่ทวงก็ได้ แต่ถูกพูดถึงในมุมที่ไม่น่ารัก ไม่ให้เกียรติ จึงต้องออกมาพูด ซึ่งหลายคนก็โยงไปว่าสาวคนดังกล่าวน่าจะหมายถึงสาวจาก Take Me Out Thailand สาวที่เพิ่งเลิกรากันไปล่าสุด บุ๊ค ณิชารีย์ ก็ได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว โดยยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าว ตนไม่ได้เอ่ยปากขอหรือยืมอีกฝ่าย ซึ่งหลังจากรู้เรื่อง ก็ได้โอนคืนในเวลาไม่นาน และหากมีการพูดถึงให้เกิดความเสื่อมเสียจะขอดำเนินคดี“ขออธิบายในพื้นที่ของบุ๊คนะคะ เพราะเรื่องราวยังมีคนพูดถึงอยู่ และมันค่อนข้างกระทบต่อความรู้สึกของบุ๊ค บุ๊คจึงมาชี้แจงค่ะ บุ๊คไม่เคยเอ่ยปากขอ หรือยืมเงินมา ไม่ได้มีการบอกว่าวงเงินไม่พอ หรือให้โอนให้ก่อนใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรายละเอียดมันเป็นเรื่องส่วนตัว และจากที่มาพูดถึงเรื่องเงิน 65,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินจริงที่เคยได้รับมา ในวันที่ 11/4/66และทันทีที่บุ๊คได้ทราบเรื่องเงินจำนวน 65,000 บาทถ้วน ที่ได้มีการพูดถึง บุ๊คได้ทําการโอนคืนให้ทันทีหลังจากทราบเรื่อง ในเวลาเที่ยงคืนสิบนาที นับจากวันที่ทราบเรื่องเลย เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย และมีการพิมพ์ชี้แจงไปในช่องทางส่วนตัวเรียบร้อย บุ๊คมาขอชี้แจงมาในที่นี้ และหลังจากนี้ ถ้ามีการพูดถึงกล่าวอ้างให้บุ๊คเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียอีก บุ๊คจะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายนะคะส่วนเรื่องบล็อกบุ๊คเป็นคนบล็อกจริง แต่บล็อกหลังจากเราเคลียร์กัน จบแล้วสักระยะ เพราะถูก unfollow ก่อน และการบล็อกของบุ๊คเพื่อ ปิดการรับรู้เรื่องราวที่จะกระทบต่อจิตใจบุ๊ค หลังจากนี้อยากให้เข้าใจ บุ๊คเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นธรรมดาที่บุ๊คไม่มีทางรู้ว่าบุ๊คจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลได้แค่ไหน ในส่วนเหตุผลของการยุติความสัมพันธ์ บุ๊คคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว มากๆ บุ๊คไม่ขอชี้แจงเรื่องนี้นะคะเมื่อสุดท้ายพัฒนาต่อไม่ได้ เราก็แค่จบมันลง คิดว่าหลายๆ คน ก็อาจเคยผ่านมาสิ่งนี้มา ไม่มีทางที่บุ๊คจะไม่เสียใจ บุ๊คเสียใจมากๆ แต่หลังจากนี้ก็คือจบแล้วค่ะ หลังจากนี้บุ๊คจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้ว ทุกคนเลิกถามถึงเรื่องนี้ด้วยน้าาาา สุดท้ายนี้ บุ๊คอาจจะขออนุญาตลบเมนต์ที่ไม่สมควร หรือกระทบต่อจิตใจของบุ๊คในพื้นที่ของบุ๊คนะคะ ป.ล.ขอความกรุณาไม่คอมเมนต์พาดพิงถึงบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ”ขณะที่เอ พศิน ก็ได้โพสต์ว่าตนเองได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเงินไปช่วยเหลือสาธารณะกุศลเพื่อเป็นธรรมทานต่อไป