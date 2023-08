NEVERSAYCUTZ ร้านตัดผมชาย โดย “เวย์ ไทเทเนี่ยม และ นานา ไรบีนา”เริ่มต้นขึ้นจากความไม่เข้าใจ สู่ความสำเร็จถึง 29 สาขา

หากเอ่ยถึงร้านตัดผมท่านชาย หลายคนคงต้องมีชื่อ NEVERSAYCUTZ (เนเวอร์เซย์คัทซ์) ผุดขึ้นมาในความคิดอย่างแน่นอน เพราะด้วยฝีมือและมาตรฐานของช่างแต่ละสาขาที่มักช่วยดึงคาแรกเตอร์ของลูกค้าผ่านทรงผมของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจนแถมยังเก็บรายละเอียดเนี้ยบมากทำให้ขึ้นแท่นครองใจลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว... แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของร้านชื่อดังขนาดนี้ นั้นมีที่มาจากความไม่เข้าใจ“เราไม่เคยเจอช่างตัดผมที่ถูกใจในเมืองไทยเลย คือคนจะคิดว่าการตัดสกินเฮดมันง่าย แค่เอาปัตตาเลี่ยนมาไถก็เสร็จ แต่จริง ๆ ในความง่ายของมันต้องมีการเก็บรายละเอียดด้วย คุณต้องตัดให้มันเนี้ยบ” นี่คือจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจร้านตัดผม NEVERSAYCUTZ ของคู่รักวงการแร๊พเปอร์ เวย์ ไทเทเนี่ยม และ นานา ไรบีนา ว่าทำไม? ถึงหาช่างตัดผม ที่ตัดสกินเฮดสวยๆ เนี้ยบๆ แบบที่ต้องการไม่ได้ในเมืองไทย..จากปัญหาดังกล่าวทำให้ เวย์ ไทเทเนี่ยม ลองผิดลองถูกกับการเข้าร้านตัดผมเพื่อลองตัดสกินเฮดมามากมาย จนมาเจอร้านเล็กๆ ในซอยสุขุมวิท 39 ที่สามารถตัดผมสกินเฮดให้ได้ตรงใจมากที่สุด นำมาสู่การเปิดร้าน NEVERSAYCUTZ สาขาแรก ซอยสุขุมวิท 51 และพัฒนาช่างตัดผมเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ โดยเน้นฝึกช่างด้วยความละเอียด และจริงจังในทุกขั้นตอนเสมอมา NEVERSAYCUTZ สาขาแรก ซอยสุขุมวิท 51 มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือ คนไทย ทั้งหนุ่มวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา ต่างก็เข้ามาใช้บริการ ไว้ใจในเรื่องของฝีมือช่าง ที่มีความเนี้ยบ และตัดทรงผมได้หลากหลาย“จุดเริ่มต้น เราซื้ออุปกรณ์ในเมืองไทยนี่แหล่ะ พอร้านเริ่มใหญ่โตมากขึ้น ก็เปิดรับช่างตัดผมเพิ่ม และเปิดคอร์สฝึกกันจริงจัง บางคนก็ตัดได้ภายในหนึ่งเดือน บางคนก็ใช้เวลาถึงหกเดือน ช่วงที่ฝึก เราก็จะชวนพี่วินมอเตอร์ไซค์ หรือพี่ ๆ พนักงานออฟฟิศแถวนั้นมาตัดผมให้ฟรีเลย ลองกันจนเห็นว่าพร้อมลงสนามจริงแล้วถึงค่อยปล่อย” พูดเลยว่า NEVERSAYCUTZ จะช่วยให้คุณมั่นใจหลังตัดผมแน่นอน จากความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน NEVERSAYCUTZ มีช่างตัดผมมืออาชีพ ประจำอยู่ที่ร้านมากถึง 29 สาขา ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล อาทิสาขาในกรุงเทพฯทองหล่อ (Thong Lor)สุขุมวิท 20 (Sukhumvit 20)สุขุมวิท 51 (Sukhumvit 51)อ่อนนุช (Onnut) อารีย์ (Ari)สยามสแควร์วัน (Siam Square One)สีลม (Silom)ทาวน์อินทาวน์ (Town in Town)รัชโยธิน ( Ratchayothin)เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)อะลาอาร์ท (A La Art)บางแค (Bang Kae)ปิ่นเกล้า (Pinklao)ดอนเมือง (Don Muang)ราชพฤกษ์ ( Ratchapruk)นวมินทร์ (Nawamin)งามวงศ์วาน (Ngamwongwan)วัชรพล (Watcharapol)บางนา (Bang Na)ลาซาล (Laselle)เลียบทางด่วนรามอินทรา101 ทรูดิจิตอลพาร์ค (101 True Digital Park)เดอะไนน์ พระราม 9 (The Nine Rama 9) เมืองทองธานี (Muang Thong) โคราช (Korat)เดอะไบรท์ พระราม 2 (The Bright Rama ll)แอมไชน่าทาวน์ (I’m Chinatown)PTT Station แยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าวPTT Station วิภาวดีรังสิต 62 (พบกันเร็วๆ นี้)NEVERSAYCUTZ สาขาที่ 28 “PTT Station แยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว” เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีดีไซน์ที่โดดเด่น ภายนอกร้านตกแต่งด้วยสีฟ้าแ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพิ่มความสนุกสนานด้วยเพลงแนวฮิปฮอป สไตล์ เวย์ ไทเทเนี่ยมนอกจากการเข้าถึงง่ายจาก 29 สาขาแล้ว NEVERSAYCUTZ ยังมีบริการที่หลากหลายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเหมาะกับทุกสไตล์ และทุก ๆ ช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นGentlemen’s Haircut (ตัดผมชาย) ราคา 500 บาทHaircut and Wash (สระ+ตัด) ราคา 550 บาทHaircut + Shave + Beard (ตัดผมชาย + กัน + โกนหนวด) ราคา 600 บาท Up (กันผม, สระ+เซ็ท, เซ็ท, กันคิ้ว) ราคา 350 บาทBeard Trim (โกนหนวด, กันผม + โกนหนวด, กันผม + โกนหนวด + กันคิ้ว) ราคา 400 บาทInfants & Toddlers (เด็กเล็กอายุ 1-5 ปี) ราคา 350 บาทChildren (เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป) ราคาเริ่มต้น 400 บาทDesigns (ตัดและแกะลาย) ราคาเริ่มต้น 550 บาทติดตามข่าวสารจากทุกช่องทางของร้านได้ที่ Call Center: 099-424-4544LINE: @neversaycutz Facebook: (https://www.facebook.com/Neversaycutz)