สิ้นสุดการรอคอย! “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” แจกจิ้นในซีรีส์ “รักไม่รู้ภาษา”

เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆ กับ ช่วงเวลาใหม่ Saturday Night ฟินเวอร์ ทุกคืนวันเสาร์ จนฮิตติดลมบน ล่าสุด ช่องวัน31 พร้อมจะทำให้ทุกคนหัวใจพองโต กับ 2 หนุ่มคู่ซี้ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว กับ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล ที่จะมาชวนคุณยิ้มไปกับมิตรภาพของพวกเขาทั้งคู่ พร้อมด้วย เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส, โอม-เจตนิพัทธ์ โลหะการก, แจม ชรัฐฐา อิมราพร, แซม-ซามูเอล (แซม The Star), เฟย์-แพรวา บุญนาค, แม็คเก้-ก้องปริชญ์ สุกิจธราภิรมย์, หมวย-อัญษณา บุรานันท์, โก้-คุณากร เกิดพันธ์ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ลิท-ผดุง สมาจาร และ โต้-วรวุฒิ ธนมาศชัยเจริญรักไม่รู้ภาษา(Love in Translation) เป็นเรื่องราวของ หยาง(ต๋าห์อู๋) หนุ่มหล่อชาวจีนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ได้หอบเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตมาประเทศไทย จนได้บังเอิญมาเจอกับ ภูมิใจ(ออฟโรด) ที่ดันมาตกหลุมรักอินฟลูเลนเซอร์สาวสวยคนจีน แต่มีอุปสรรคด้านภาษา ภูมิใจจึงอยากให้ หยางช่วยสอนภาษาจีนให้ งานนี้วินวิน ทั้งคู่จึงตกลงร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กันคนนึงแบกความฝันข้ามทะเลหวังจะเติบโตอย่างมั่นคง กับอีกคนต้องการเป็นคนที่ดีขึ้น เพื่อพิชิตใจสาวในฝัน แม้ว่าทั้งคู่จะต่างภาษากัน แต่ทว่าความใกล้ชิดทำให้เกินหวั่นไหว งานนี้จากพาร์ทเนอร์ร้านจะกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์รักได้ยังไง? ห้ามพลาดซีรีส์ที่จะทำให้หัวใจคุณพองโต “รักไม่รู้ภาษา (Love in Translation)” ช่วงเวลา Saturday Night ฟินเวอร์ ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.30น. เริ่มตอนแรกเสาร์ที่ 19 สิงหาคมนี้ ทางช่องวัน31***สามารถรับชมซีรีส์ “Love in Translation รักไม่รู้ภาษา” ย้อนหลังที่แรกที่ทรูไอดี ได้ผ่าน3ช่องทางทั้งแอปพลิเคชั่น,เว็บ และกล่อง TrueID.Official***