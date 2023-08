ด้อมนางงามฟิน! เชียร์ นางงาม “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” สู่จักรวาล กับ 3 บริการ LINE VOOM – LINE OpenChat – LINE TODAY

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเชียร์นางงามกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมยอดฮิตในเมือง ไทยไม่ต่างจากการเชียร์ฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บรรยากาศการเชียร์นางงามเริ่มต้นครึกครื้นตั้งแต่ยังไม่เปิดรับสมัครเป็นทางการก็ เพราะการมีกระแสที่เรียกความสนใจแฟนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” ปีนี้ที่แฟนๆ สามารถเกาะติดริงไซด์ของเวทีผ่าน 3 บริการบนแอป LINE ทั้ง LINE VOOM – LINE OpenChat – LINE TODAY ที่เปิดให้ร่วมสนุกและร่วมเชียร์กันครบทุกมิติได้แล้ววันนี้ใส่ฟิลเตอร์มงลงสวยฉ่ำบน LINE VOOMเอนจอยสุดๆ กับฟิลเตอร์พิเศษจาก MUT 2023 ใน LINE VOOM มาครบทั้งมงกุฎจังหวัด สายสะพาย และเมคอัพฉ่ำๆ สไตล์สาวงาม ซึ่งมงกุฎในฟิลเตอร์นี้เป็นมงกุฏระดับจังหวัด ดีไซน์มงกุฎด้วยแนวคิด “The Beginning of Across the Universe” สัญลักษณ์ “ดวงดาวแปดแฉก” แทนความหมายของการเริ่มต้นเดินทางสู่ความฝัน นำทางเดินไปสู่ความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เปิดให้แฟนๆ ร่วมซ้อมเดินทางสู่จักรวาลไปด้วยกัน ในกิจกรรม Hashtag Challenge #MUT2023 โดยเข้าเมนู “LINE VOOM” กดไอคอนรูปบวกหรือรูปกล้องด้านบนขวา เลือกไปที่ไอคอนเอฟเฟคต์ที่ด้านซ้ายล่างในแถบ Special และใช้ฟิลเตอร์พิเศษ “Miss Universe” โชว์ความคิดสร้างสรรค์พร้อมติด #MUT2023 ก็ไม่พลาดการเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ โดยสามารถร่วมชมและแชร์คอนเทนต์ #MUT2023 ได้ที่ https://lin.ee/0SPHyo7/lntl/PRคุยกับนางงามใน Live talk บน LINE OpenChatเชียร์อย่างเดียวคงไม่พอแล้วในยุคนี้ เราต้องได้พูดคุย! LINE OpenChat คอมมูนิตี้สำหรับคนที่ชอบเรื่องเดียวกัน ก็เปิดให้เหล่าแฟนๆ ได้มาพูดคุย แบ่งปัน อัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทม์ เตรียมจัด Live talk ห้องพูดคุยด้วยเสียงกับเหล่าผู้ชนะอย่างใกล้ชิดที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวระหว่างประกวดและความรู้สึกหลังรับตำแหน่งสดๆ ร้อนๆ ได้ที่กรุ๊ป Miss Universe Thailand ติดตามได้ที่: https://line.me/ti/g2/VKATS4E6Y3แฟนคลับสนใจติดตามด้อมไหน ก็สามารถเลือกเข้าห้องโอเพนแชทที่มีการเปิดไว้อยู่แล้ว หรือจะตั้งกลุ่มสร้างห้องขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นกันเกาะติดทุกเคลื่อนไหวภารกิจจักรวาลบน LINE TODAYสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของภารกิจจักรวาลในครั้งนี้ ทั้งข่าวสารและคอนเทนต์บน LINE TODAY ในแท็บ “บันเทิง” ตลอดทุกช่วงกิจกรรมการประกวดส่งตรงจาก TPN และพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนต์กว่า 360 ราย โดยมีมากกว่า 1,000 คอนเทนต์จากเบื้องหน้าและเบื้องหลังตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำจนถึงหลังรอบสุดท้าย ร่วมโหวตโพลเก็งผลนางงามที่ชื่นชอบ “MUT 2023 คุณอยากให้มงลงที่สาวงามคนไหน?” จนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้ พร้อมด้วยสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่า Top 5 ที่จะมาเผยแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจหลังลงจากเวทีเชียร์ให้สุดเสียง ฟินกันอย่างต่อเนื่องได้แล้ววันนี้บน LINE VOOM – LINE OpenChat – LINE TODAY แล้วมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในปีนี้ แล้วพร้อมไปต่อกันในเวทีจักรวาลด้วยกัน