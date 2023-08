อาร์คิเทคทูรา จัดงาน The Ultimate Furniture & Bedding มอบส่วนลดสูงสุด 80% “เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ชุดเครื่องนอน” จากแบรนด์ชั้นนําระดับโลก

ผู้นำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำจากต่างประเทศ จัดงาน The Ultimate Furniture & Bedding มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 80% เลือกช้อปเฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, ชุดเครื่องนอน จากแบรนด์ชั้นนําจากต่างประเทศ เพื่อแต่งเติมบ้านของคุณให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00-19:00 ณ โชว์รูม Arkitektura สาขาทองหล่อ ซอย 10Arkitektura (อาร์คิเทคทูรา) เป็นผู้นำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำจากต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมและคุณภาพสูง ให้ลูกค้าคนไทยได้สัมผัสถึงงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก ด้วยนิยามที่ว่า "Generations of Awesome Quality and Craftsmanship"ในด้านสินค้าและบริการ บริษัทคัดสรรเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ไอคอนระดับโลก ซึ่งได้รับการยอมรับในคุณภาพและการออกแบบที่หรูหรา สง่างาม ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยในทุกๆ ห้องของบ้านได้อย่างสวยงามลงตัว สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างมีสไตล์