“หวาย ปัญญ์ธิษา” ที่แท้เป็นหลาน “เพชร โอสถานุเคราะห์” โพสต์ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว

กรณีที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียอดีตนักร้องชื่อดัง และอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) อย่างเจ้าของเพลงดัง เพียงชายคนนี้(ไม่ใช่ผู้วิเศษ) ซึ่งเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา และจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 17 ส.ค. เวลา 16.00 น. ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง สร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการเป็นอย่างมากล่าสุด นักร้องสาวซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานสาวของ เพชร โอสถานุเคราะห์ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัย ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว“คุณลุงที่รัก เพชร(ตุ๊ก)โอสถานุเคราะห์, may you rest in peace ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเราในช่วงเวลานี้ ด้วยนะคะit's with deep regret that i announce the passing of my beloved uncle, Petch (Tuk) Osathanugrah. i ask that you respect our family's privacy during this time as we grief the loss of our uncle, brother, and father.”