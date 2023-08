"อาจารย์หมอเมฆ" แห่ง “Doctor Mek Clinic” ยืนหนึ่งด้านปรับรูปหน้าและการดูแลผิวพรรณ บรรยายการใช้โปรแกรมเลเซอร์ Potenza งานประชุมระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5

โดยอาจารย์แพทย์ผิวหนังมากประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์และร้อยไหม เจ้าของฉายา #หมอของดารา ด้วยความเป็นมืออาชีพในด้านปรับรูปหน้าและการดูแลผิวพรรณที่ใครๆต่างพูดถึงและบอกต่อมาอย่างยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจให้อยู่เบื้องหลังความสวยของเหล่าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ เนย โชติกา, หนิง ปณิตา, เมย์ เฟื่องอารมย์, เป้ย ปานวาด, กระแต ศุภักษร, เอ๋ พรทิพย์, เจนสุดา ปานโต และอื่นๆอีกมากมายล่าสุด “อาจารย์หมอเมฆ” ได้รับเกียรติให้บรรยายสอนการใช้โปรแกรมเลเซอร์ Potenza ภายในงานประชุมระดับนานาชาติ SMART 5th (The Fifth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ที่จัดขึ้นเพื่ออัปเดตเทรนความรู้ด้านผิวหนังและความงาม ซึ่งมีแพทย์ชั้นนำเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์นวัตกรรมใหม่ๆที่นำเข้ามาในประเทศไทย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครั้งนี้ “อาจารย์หมอเมฆ” ได้แชร์ประสบการณ์ความรู้สอนการใช้ Potenza (โพเทนซ่า) ซึ่งที่ Doctor Mek Clinic ได้นำเข้าเครื่องเลเซอร์ Potenza มาให้บริการเป็นคลินิกแรกของเมืองไทย กับนวัตกรรมด้านความงาม เทคโนโลยีที่เหนือกว่าด้วย 4 MODE RADIO FREQUENCY MICRONEEDLING มาพร้อมคลื่นพลังงาน MONOPOLAR, BIPOLAR, 1 และ 2 Mhz รวมเอาไว้ด้วยกันในครื่องเดียว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดูแลผิวพรรณ ฟื้นฟู ซ่อมแซม รักษาสิว รวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ช่วยให้ผิวเฟิร์มยกกระชับ ผิวแน่นขึ้น เต่งตึง ผิวสุขภาพดี ดูอ่อนเยาว์ พร้อมทั้งสามารถผลักตัวยาและวิตามินสูตรเฉพาะของ Doctor Mek Clinic เข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกในขั้นตอนเดียวโดย “อาจารย์หมอเมฆ” เผยว่า “ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) ยึดถือความเป็น "ที่สุด" ในทุกด้าน 1) ที่สุดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์มีรางวัลการันตีด้าน Aesthetic & Surgery clinic ทั้งในไทยและต่างประเทศ ล่าสุดก็เป็นตัวแทนของไทยเข้ารับรางวัล “Cynosure Signature” คลินิกที่มีนวัตกรรมเลเซอร์ 3 ตัวท็อป ซึ่งเป็นคลินิกต้นแบบของเลเซอร์มาตรฐาน ในงาน “Cynosure APAC Summit 2023” ณ ประเทศสิงคโปร์ 2) ที่สุดของผลลัพธ์ยืนยันด้วยรีวิวจากคนไข้จริง 3) ที่สุดของศูนย์รวมเครื่องมือ เลเซอร์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และโปรแกรมบริการที่ครอบคลุม นี่คือเหตุผลที่เลือกนำเข้าเครื่อง Potenza เข้ามาใช้เป็นที่แรกในไทยครับ”การได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เป็นการมอบประสบการณ์การรักษา แชร์เทคนิคดี ๆ ให้กับแพทย์ผู้ร่วมงามให้ได้ไปปรับใช้ดูแลคนไข้ต่อไป ถือเป็นการการันตีความพร้อมของเครื่องมือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมทักษะและประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ตรงจุด ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ของ “Doctor Mek Clinic”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาอาจารย์แพทย์และทีมแพทย์มากประสบการณ์กับ Doctor Mek ClinicLine OA: https://cnx.bz/mK3mQk FB Page: https://cnx.bz/xRq1JI