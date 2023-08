“แค่” ซิงเกิ้ลใหม่จาก First Anuwat แทนความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว

เจ้าของเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์พร้อมด้วยเพลงฮิตที่ใครหลายคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเพลง ถ้าเขาจะรัก(ยืนเฉยๆเขาก็รัก), ไหวอยู่ (แต่ก็รู้สึก), คลั่งรัก, พิจารณา, ร้องให้, ตั้งใจรัก, ถามเค้ายัง? และ “เดินมาส่ง” จากศิลปิน First Anuwat หรือ เฟิร์ส อนุวัตน์ แซ่โจว ด้วยเสน่ห์และบุคลิกที่น่ารักน่าเอ็นดูของเฟิร์ส ทำให้มีแฟนๆ ติดตามเฟิร์สอย่างเหนียวแน่นแค่ (what if) “แค่” เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว แต่ทําได้แค่ต้องยอมรับว่าไม่มีเธอและต้องลืมเธอให้ได้ เพลงนี้จึงแต่งขึ้นมาเพื่อเล่าถึงความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้ว แต่อีกคนยังคิดถึงและนึกถึงอยู่เสมอ ต้องพยายามที่ไม่มองกลับไปที่เดิมๆ ที่เคยทําด้วยกัน อย่างกับท่อน “แค่ไม่ต้องคิดถึง แค่หยุดรัก แค่ต้องลืมเรื่องของเรา” เพลงนี้เฟิร์สยังแต่ง Melody ของเพลงนี้เอง และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในเสียงร้องของเฟิร์สได้อย่างดี ทําให้เพลงนี้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวสามารถติดตามผลงานเพลง “แค่” (what if) พร้อมมิวสิควิดีโอนี้ ได้ทาง Facebook : First Anuwat, Instagram: Firstanuwat, Youtube : First Anuwat , TikTok : firstanuwat1