เซอร์ไพรส์หนักมาก!! 789SURVIVAL ประกาศไลน์อัพ 12 คนสุดท้าย 789 DEBUT GROUP เเฟน ๆ สุดฟิน ศิลปินรุ่นพี่ 9×9 รวมเเจมในโชว์สุดพิเศษ

ถือเป็นโมเม้นต์ประทับใจในมิชชั่นสุดท้าย หลังจากที่เหล่า 789TRAINNEE ทั้ง 24 คน ได้ผ่านการฝึกฝน พัฒนาสกิลมาอย่างหนักหน่วง ล่าสุด รายการ 789SURVIVAL ทางช่องวัน 31 ภายใต้การดูแลของ SONRAY MUSIC เปิดเวทีใหญ่ FINAL STAGE จัดเต็มทั้งเเสงสีเสียง!! สุดอลังการ งานนี้เหล่าเทรนนีได้ออกมาโชว์ความสามารถ ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเเรป แบบเต็มที่ ทำเอาเวทีสะเทือน!! เพราะต่างใส่พลังกันเเบบสุดตัว เเถมออร่า เเละคาริสม่าของเเต่ละคน ก็มีเสน่ห์โดดเด่นไม่ซ้ำกันจากนั้นมากรี๊ดให้สุดเสียง!! เมื่อศิลปินรุ่นพี่ 9x9 (NINE BY NINE) ทั้ง 9 คน บุกมาเซอร์ไพรส์ เเละมาร่วมเเจมด้วยกันในโชว์สุดพิเศษ พร้อมนำเพลงฮิตที่เเฟน ๆ คิดถึงมาฝากแบบจุใจ ทำเอาทั้งศิลปิน ทั้งคนดูน้ำตาไหล ด้วยความซาบซึ้งเเละความคิดถึง ที่ได้เห็นทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งในเวทีนี้ปิดท้ายด้วยนาทีเเห่งความตื่นเต้น เมื่อ BIG BROTHER ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร ออกมาประกาศไลน์อัพผู้ที่ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกของ 789 DEBUT GROUP เริ่มจากเทรนนีที่ได้รับเลือกจากแฟน ๆ ทั่วโลก ผ่านการโหวต 789 FAN CHOICE for DEBUT ได้เเก่ มาร์ค กฤษณ์ กัญจนาทิพย์, คอปเปอร์ เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ เเละ เอเอ อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร โดยเทรนนีที่ได้รับเลือกจากเพื่อน ๆ เทรนนี ได้เเก่ ภู ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล,ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร, ฮาร์ท ชติวัฒน์ จันเคน, ภีม วสุพล พรพนานุรักษ์, อลัน พศวีร์ ศรีอรุโณทัย และเน็กซ์ ณัฐกิตติ์ แช่มดารางานนี้ทำเอาเซอร์ไพรส์สองต่อ เมื่อ พี่ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ โปรดิวเซอร์ของรายการ ประกาศให้เทรนนีทั้ง 12 คนที่ผ่านเข้ามาในรอบไฟนอลได้เดบิวต์ด้วยกันทั้งหมด โดยเทรนนีที่ได้รับการคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์รายการ ได้เเก่ ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน, จั๋ง ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ และจินวุค คิมส่งผลให้สมาชิกทั้ง 12 คนจะได้เดบิวต์ในฐานะบอยกรุ๊ปวงใหม่ของเมืองไทย ถือเป็นการปิดฉากรายการ 789SURVIVAL ด้วยความอบอุ่น ที่สุดของความประทับใจติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางhttps://youtube.com/@789SURVIVAL?si=jcJIOsWYLf04WEqH#789SURVIVALTHEFINAL