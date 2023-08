หยุดยาวนี้...หอบลูก-จูงหลานไปเที่ยว ‘ฮ่องกง’ อัพเดท: สวนสนุกน่าเที่ยว-ที่พักสุดคิ้วท์-teamLab ฉบับเอาใจเด็ก

ฮ่องกงเรียกได้ว่าเป็นจุดหมายที่เหมาะสำหรับครอบครัวในช่วงวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกเรียกรอยยิ้ม ที่เที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงาม ไปจนถึงที่พักที่เหมาะกับทุกครอบครัว พร้อมการเดินทางแสนสะดวกที่จะพาท่านไปสำรวจสถานที่ต้องห้ามพลาดทั่วเมือง และในวันนี้ เราได้ปักหมุดพิกัดน่าเที่ยวฉบับอัพเดทล่าสุดที่จะมาทำให้หยุดซัมเมอร์รอบนี้ถูกใจทั้งครอบครัวรวมพิกัดสวนสนุกระดับโลกสาดน้ำเย็นฉ่ำ-เล่นสนุกจัดเต็มฉบับซัมเมอร์ที่ ‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์’พาเด็กๆ มาสาดความสนุกจนตัวเปียกกันที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ถึง 3 กันยายน 2566)! ให้ลูกรักได้ทักทายตัวละครดิสนีย์ที่พวกเขาชื่นชอบแบบแนบชิดและจุใจที่ Pixar Water Play Street Party พร้อมสดใสไปกับความชุ่มฉ่ำจากฝีมือเหล่าทหารของเล่นที่ติดอาวุธเป็นปืนฉีดน้ำครบมือชมแกลเลอรี-ฟังซิมโฟนี...ฉลอง ‘100 ปี ความมหัศจรรย์แห่งดิสนีย์’ ใจกลางเมืองสิ่งที่พิเศษในปีนี้ก็คือการครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์! ทุกครอบครัวต้องไม่พลาดการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองที่ Wharf Malls ซึ่งมีการรังสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษใน 3 ธีมน่ารัก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2566 โดย Harbour City & LCX ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมผจญภัยไปกับดิสนีย์ตามจุดถ่ายรูปต่างๆ โดยมีจัดแสดงแกลเลอรีศิลปะแบบอินเทอร์แอกทีฟของดิสนีย์ที่ Times Square และมหกรรมซิมโฟนีเพลงฤดูร้อนในธีมดิสนีย์ที่ Plaza Hollywood นอกจากนี้ ยังมีเกมอินเทอร์แอกทีฟหลากหลายให้ร่วมเล่น และร้านค้าป๊อปอัปที่มีสินค้าสุดพิเศษให้เลือกช็อปอีกมากมายเล่นสนุก-ชมสัตว์ แบบครบรสที่สวนสนุกโลคอล Ocean Park x AEON - emoji® Summer Splash 2023สนุกกันให้สุดไปกับฤดูร้อนในสวนสนุกประจำฮ่องกง เข้าร่วมสงครามปืนฉีดน้ำ หรือเต็มที่ไปกับปาร์ตี้โฟม การแสดงดนตรีสด และจุดถ่ายภาพมากมายที่พร้อมให้ไปสัมผัสจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 แต่ถ้ากำลังมองหาที่เดินชิวๆ คลายร้อนแล้วล่ะก็ ขอให้ลองไปเดินเที่ยวในโซนสัตว์ที่จะให้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน ใช้ทุกช่วงเวลาตลอดวันให้คุ้มค่ากันไปเลย!แหล่งงานอาร์ตพ่อแม่ได้เสพ-เด็กก็สนุก!ชมงานศิลป์แบบสนุกและสร้างสรรค์ที่ ‘teamLab Future Park Hong Kong’teamLab Future Park คือการมาบรรจบของศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นการส่งมอบประสบการณ์ใหม่อันน่าตื่นตาจากผู้สะสมงานศิลปะชื่อดังระดับโลก teamLab สร้างความสุขให้กับเด็กๆ ด้วยความสนุกแบบอินเทอร์แอกทีฟและ 6 ชิ้นงานอันน่าทึ่งไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 ซึ่งรวมไปถึง 'Graffiti Nature – Beating Mountains and Valleys, Red List' ที่จะพานิวต์ฮ่องกง สัตว์ท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ของเมืองมาให้ชื่นชม สิ่งที่น่าสนใจอื่นยังมี ‘Sliding through the Fruit Field’ ลื่นไถลอย่างสนุกสนานผ่านทุ่งผลไม้หลากสีสัน และ ‘A Table where Little People Live’ โต๊ะสำหรับเหล่าคนตัวจิ๋ว ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มครอบครัวอย่างแท้จริงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ ‘พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง’ชื่นชมประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมผ่านมุมมองใหม่ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงสุดน่าทึ่ง พิพิธภัณฑ์ริมน้ำแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัว เพราะจะพาให้ทุกท่านได้เข้ามาสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ และนิทรรศการที่น่าสนใจตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ทุกครอบครัวยังสามารถเข้าร่วมในเวิร์กชอประเบิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเซรามิกหรือเครื่องประดับ ฯลฯ ได้อีกด้วยน่ารักแบบตะโกน ปักหมุดโรงแรมขวัญใจเด็กและครอบครัวปุบปับรับโชค...เข้าพักแบบไม่คาดหวัง แต่ดีเกินคาดที่โรงแรมในสนามบิน ‘Regala Skycity Hotel’ทำความฝันของเด็กๆ ให้เป็นความจริงที่ Regala Skycity Hotel ซึ่งตั้งอยู่ใน Skycity สนามบินนานาชาติฮ่องกง ที่โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะพบกับห้องขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวในธีมสีสันสดใสอยู่หลายห้อง โดยเด็กๆ จะได้สนุกไปกับการจินตนาการเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายในห้องที่มาพร้อมกับปราสาทแสนสวยหรือธีมรถแข่งสำหรับคุณหนูๆ ที่รักความเร็วเอาใจแฟน Baby Shark ที่ ‘The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong’พาเจ้าตัวน้อยมาเซอร์ไพรส์กับกิจกรรม Baby Shark Adventure ที่ The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong’กันเถอะ! โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มาพร้อมห้องพักที่เป็นธีมต่างๆ และประสบการณ์มากมายที่รังสรรค์มาจากเพลงเด็กและรายการทีวีสุดฮิตอย่าง Baby Sharkพิเศษสุดๆ ด้วยแคมเปญ Hong Kong Goodies สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปฮ่องกงตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าของจะหมด) สามารถรับบัตรกำนัลได้ที่ศูนย์นักท่องเที่ยว (Hong Kong Tourism Board Visitor Centre) ทุกที่ในฮ่องกงได้แบบไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องร่วมโครงการใดๆ เพื่อจะนำไปใช้แลกรับเครื่องดื่ม Welcome Drink จากบาร์ดัง หรือนำไปใช้เป็นบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 100 ฮ่องกงดอลลาร์ สำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือใช้แลกรับตั๋วโดยสารฟรีหรือแลกของขวัญพิเศษ (มูลค่ากว่า 100 ดอลลาร์ฮ่องกง) ณ สถานที่ท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์ในฮ่องกงเพื่อเป็นของที่ระลึกพิเศษ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.discoverhongkong.com/th/deals/hkgoodies.html