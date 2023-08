“ดีเจโซดา” เจอแฟนคลับรุมจับนมที่ญี่ปุ่น เพิ่งเจอครั้งแรก ทำเอาช็อคมือไม้สั่น

เป็นดีเจสาวสุดเซ็กซี่ที่แม้จะแต่งโป๊แค่ไหนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์โดนลวนลามเลยสักครั้งสำหรับ “ฮวางโซฮี” หรือ “ดีเจโซดี” แต่ล่าสุดในการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ทำเอาเจ้าตัวช็อคสุดขีดหลังเจอแฟนคลับแห่จับหน้าอก และไม่ใช่แค่เพียงคนเดียว แต่แย่งกันจับเพียบจนเจ้าตัวฝืนแสดงต่อให้จบแม้ว่าจะกลัวจนมือไม้สั่นแล้วก็ตาม ซึ่งเจ้าตัวเผยเป็นดีเจมานานนับสิบปี ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อน ทั้งช็อคทั้งอายและคงไม่กล้าเข้าใกล้แฟนเพลงอีกแล้ว“Hello, I need to announce very important issue which happened today. I finished my performance at the Osaka Music Circus Festival in Japan today, and I was so shocked and scared that my hands are still shaking.In order to communicate more closely with the fans, I always get closer to the fans at the end of the gig.At that moment, not only one but also several people suddenly touched my chest and I was helplessly sexually harassed by them..I was so surprised and scared, but there were fans who liked me and also cried a lot, so I tried my best to finish it imperturbably. Now I'm back at the hotel however I'm still very scared, and I've never ever experienced anything like this in my 10 years as a DJ.I'm so embarrassed and humiliated that I can't believe this incident has happened. I think it's going to be hard to get close to the fans from the stage. Good night오늘 일본 오사카 뮤직 써커스 페스티벌에서 공연을 끝마쳤는데,너무 큰 충격을 받아서 아직도 무서워서 손이 떨리고 있습니다... 제가 팬분들과 더 가까이 소통하기 위해서 공연 마지막 부분에서 항상 팬분들에게 가까이 다가가는데, 오늘 공연에서 한명도 아니고 여러명이 갑자기 저의 가슴을 만지면서 속수무책으로 성추행을 당했습니다…너무 놀라고 무서웠지만, 저를 보고 너무 좋아해주며 울기도 하는 팬분들도 계셔서 일단 끝까지 마치려고 정말 최대한 아무렇지 않은척 많이 노력했습니다.... 지금은 호텔로 돌아왔는데, 아직까지도 너무나도 무섭고, 디제이를 한지 10년 동안 공연중에 이런일이 있었던적이 단 한번도 없었는데 이런일을 겪게 되어서 너무 믿기지가 않고, 앞으로는 이제 무대 밑이나 앞쪽으로 팬분들한테 쉽게 가까이 다가가기가 어려울것 같습니다...”( สวัสดีค่ะ วันนี้ฉันต้องมาประกาศเรื่องสำคัญให้ได้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันวันนี้วันนี้ฉันได้เสร็จสิ้นการแสดงในงาน Osaka Music Circus Festival ที่ ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ ฉันช็อคและกลัวมาก แม้แต่มือฉันตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่ เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้น ฉันมักจะลงไปหาแฟนๆในช่วงท้ายๆของคอนเสิร์ตแต่ในตอนนั้น ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีหลายคนมากที่พุ่งเข้ามาจับหน้าอกฉัน และกลายเป็นว่าถูกพวกเขาคุกคามทางเพศอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็มีแฟนๆที่ชอบฉัน ร้องไห้หนักมาก ดังนั้นฉันจึงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแสดงต่อไปให้จบอย่างสงบ ตอนนี้ฉันกลับมาถึงโรงแรมแล้ว แต่ยังกลัวมาก ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนตลอดสิบปีที่ฉันเป็นดีเจมา ทั้งอายและเสียความรู้สึกมาก ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ฉันคิดว่าต่อไปนี้คงเป็นเรื่องยากแล้วที่จะลงจากเวทีไปใกล้ชิดกับแฟนๆอีก )งานนี้คนญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับ ดีเจโซดา ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและขอโทษ ขอร้องว่าอย่าเหมารวมคนญี่ปุ่นทั้งหมด และอย่าเกลียดคนญี่ปุ่นรวมถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นด้วย