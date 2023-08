“ไฮโซบิ๊ก" อวยพรวันเกิด "เชียร์ ฑิฆัมพร" สุดหวาน สยบข่าวคู่รักมาดเท่เลิกเงียบ

หลังมีข่าวเม้าธ์มอยคู่รักมาดเท่ อันฟอลโลว์ไอจี เลิกเงียบแฟนหนุ่ม เรื่องนี้ทำกระตุกต่อมเผือกอย่างแรง จนหลายคนโยงไปที่ “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” และ “ไฮโซบิ๊ก ธนพนธ์ เบญจรงคกุล” เหตุมีการสังเกตว่าฝ่ายหญิงได้อันฟอลโลว์ไอจีแฟนหนุ่ม อีกทั้งระยะหลังไม่มีภาพหวานๆ คู่กันเหมือนเคย แต่ในเวลาต่อมาทางด้าน "ดีเจเป้ วิศวะ" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสยบข่าวลือคู่ "เชียร์ - ไฮโซบิ๊ก" เลิกกัน หลังเจ้าตัวไปเจอทั้งคู่มาดูหนังล่าสุดเป็นการสยบข่าวเลิกอีกรอบ หลัง "ไฮโซบิ๊ก" ออกมาโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดสาว "เชียร์" สุดหวานลงไอจีส่วนตัว พร้อมแคปชั่น "hbd teeyukk euyyy !! || Happy birthdayyyyyyyy to my teeyukk euyyy !! Wishing you all the happiness in the world !! Hope it will be another great and successful year for your business and work. Filled with great health and lots and lots and lots of love and good vibes !! Love you euyyy !!#thikambday"ซึ่งหลังจากที่ "ไฮโซบิ๊ก" ลงภาพดังกล่าวไป ด้าน "แอริณ ยุกตะทัต" ซึ่งเป็นเพื่อนของสาว "เชียร์" และเป็นน้องสะใภ้ของ "ไฮโซบิ๊ก" ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า "ฟอลกันยัง 555" ขณะแฟนๆ ก็เข้ามากดไลค์ความหวานของทั้งคู่กันเพียบ