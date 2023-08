“วันนี้ปีที่แล้ว” ย้อนเวลาวันที่ไม่มีเธอ...ซิงเกิลใหม่ “MEYOU” กับการร่วมงาน “ตูน THREE MAN DOWN” ครั้งแรก

เมื่อพูดถึง “MEYOU” (ชิษณุชา ตันติเมธ) ศิลปินรุ่นใหม่ จากค่ายไวท์มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ ที่เก่งครบเครื่อง ทั้งเรื่องการแต่งเพลง ทำเพลง และมีเพลงฮิตร้อยล้านวิว อย่างเพลง “ภาวนา” และมีอัลบั้ม “Wednesday Child” ที่ให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนความเป็น “MEYOU” กันไปแล้ว และล่าสุดส่งเพลงใหม่ “วันนี้ปีที่แล้ว (On This Day)” ที่ตั้งใจทำมากๆ ในสไตล์เพลง Pop-Trap พร้อมทั้งได้ “ตูน-พรีพล เอี่ยมจำรัส” มือกีตาร์ จากวง THREE MAN DOWN มาช่วยเขียนเนื้อเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วย ส่วนเนื้อหาของเพลงจะพูดถึงความรักที่เลิกกันไป...ในวันนี้เมื่อปีที่แล้ว และอยากย้อนเวลากลับไปขอโทษขอคืนดี โดยเอ็มวีจะเล่าเหมือนเป็นการหวนคิดถึงสิ่งที่เคยทํากับคนรักในอดีต และเปรียบเทียบให้เห็นว่าวันที่มีเขากับวันที่ไม่มีเขา...มันต่างกันยังไง ผ่านการ Speed Frame ที่เหมือนทั้งสองคนกําลังร่วม Frame กัน แต่ว่าจริงๆ เป็นสถานที่เดิม แต่ต่างเวลากัน ซึ่ง “MEYOU” ได้พูดถึงเพลงนี้กับเราไว้ว่า...“เพลง วันนี้ปีที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่พี่ตูน THREE MAN DOWN มาร่วมโปรดิวซ์และร่วมเขียนเพลง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ และเอ็มวีเพลงนี้ ก็ได้พี่เบนซ์-นิษฐกานต์ แก้วปิยสวัสดิ์ มาเป็นผู้กํากับซึ่งผมเคยทํางานด้วยกันมาอยู่แล้ว เอ็มวีสวยมากๆย้อนไปยุค 90’s ต้องชมกันครับ ผมก็ขอฝากเพลง วันนี้ปีที่แล้ว ด้วยนะครับผม เพราะผมไม่ได้ปล่อยเพลงมานาน ยังไงก็อยากให้ฟังกันเยอะๆ ติดตามกันเยอะๆ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบ เดาใจกันไม่ออกว่าจะชอบมั้ย (หัวเราะ) คิดว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้ครับ พวกเราคนทำเพลงทั้งผม ทั้งพี่ตูน ทั้งพี่ๆไวท์มิวสิก ตั้งใจทำกันมากๆ อยากฝากทุกคนไว้ด้วยครับ และขอบคุณทุกคนมากๆ ยังไงเจอกันนะครับ”สามารถชม MV เพลง “วันนี้ปีที่แล้ว (On This Day)” ได้ที่ YOUTUBE : https://youtu.be/RSkWs-cYUp8 และติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/whitemusicrecord และ IG @whitemusicrecord @meyou