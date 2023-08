NETFLIX แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เกาหลีเรื่องล่าสุด สืบสัมผัส (Behind Your Touch)

ทำการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ที่หลายประเทศทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันไปแล้ว สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่จากฝั่งเกาหลีของทางเรื่องที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างและผู้กำกับที่ได้มาร่วมพูดคุยในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย: “เรื่องนี้เป็นซีรีส์คอเมดี้แนวสืบสวนที่เล่าถึงบงเยบุน สัตวแพทย์สาวที่อาศัยอยู่แถบชานเมืองแห่งหนึ่ง และได้รับพลังวิเศษโดยบังเอิญ และจางยอล ตำรวจสายสืบไฟแรงที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังจิตของเธอเพื่อที่จะได้ย้ายกลับไปทำงานที่กรุงโซล แม้พลังวิเศษของเยบุนจะเป็นพลังที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบนักก็ตาม ถึงจะเป็นแนวคอเมดี้แต่ในขณะที่เนื้อเรื่องดำเนินไปช่วงหลังๆ จะมีคดีเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อไขคดีเหล่านั้นครับ จะเรียกว่าเป็นซีรีส์แนวคอเมดี้ที่แฝงความระทึกขวัญก็ได้ครับ”: “นอกจากความพิเศษของผลงาน (บทซีรีส์) แล้ว บางครั้งเสน่ห์ของตัวละครก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ฉันตัดสินใจในการเลือกผลงานด้วยค่ะ นักแสดงทุกคนที่เคยได้ร่วมทำงานในกองถ่ายกับผู้กำกับมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการถ่ายทำที่สนุกและมีความสุขมากค่ะ ต่อให้ผู้กำกับชักชวนให้เล่นแนวอื่นที่ไม่ใช่คอเมดี้ ขอแค่เขาเอ่ยปากชวน ฉันก็พร้อมที่จะตอบตกลงอยู่แล้วค่ะ ตอนแรกฉันคิดไว้ว่าเรื่องนี้คงเป็นแนวโรแมนติกคอเมดี้ แต่ปรากฏว่าเป็นแนวคอเมดี้ระทึกขวัญค่ะ ในฐานะนักแสดงฉันอยากลองเล่นแนวคอเมดี้ดูสักครั้ง แต่ฉันคิดว่าการที่จะเล่นแนวคอเมดี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากค่ะ เพราะฉันคิดเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ใครสักคนหัวเราะได้ แต่ภาพที่ผู้กำกับและผู้เขียนบทบรรยายให้ฉันเห็นทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของผลงานเรื่องนี้ บวกกับฉันเองก็อยากเล่นแนวโรแมนติกคอเมดี้อยู่แล้วด้วย และเมื่อมั่นใจว่าเชื่อใจในตัวผู้กำกับได้ จึงตัดสินใจรับบทค่ะส่วนถ้าพูดถึงเสน่ห์เฉพาะตัวของซีรีส์ สืบสัมผัส (Behind Your Touch) ฉันคิดว่าการผสมผสานเอาพลังจิตที่มีความแฟนตาซีไว้ในตัวละครบงเยบุน ทำให้เนื้อเรื่องแปลกใหม่ ฉันว่ามันเป็นผลงานที่ผสมความเป็นคอเมดี้และความระทึกขวัญไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะที่จะรับชมในหน้าร้อนแบบนี้ เพราะน่าจะช่วยคลายความร้อนและเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างดีค่ะ”: “เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือผู้กำกับเป็นคนชักชวนครับ ครั้งแรกที่ได้อ่านบทผมรู้สึกเหมือนอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีภาพเป็นตัวเดินเรื่อง ทั้งๆ ที่บทนั้นมีแต่ตัวหนังสือ พอได้อ่านแล้วสนุกและบันเทิงมาก เลยตอบตกลงด้วยความเต็มใจครับ”: “ตอนนั้นผมดูซีรีส์ My Liberation Notes: ปล่อยใจสู่เสรี ซึ่งเป็นผลงานในดวงใจของผมอย่างใจจดใจจ่อ แล้วผมก็ได้ทราบว่าผู้กำกับจะถ่ายทำผลงานเรื่องใหม่ และผมก็ได้รับบทมาด้วยความยินดีมากๆ เลยครับ สิ่งแรกที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนคือเสน่ห์ของตัวละครซอนอูครับ บทที่ผมได้มาในตอนแรกมีถึงแค่ประมาณกลางเรื่องเท่านั้น แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งทำให้ผมอยากรู้เกี่ยวกับตัวละครนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความสนใจในตัวละครนี้ผมจึงตัดสินใจเลือกที่จะรับบทในเรื่องนี้ครับ อันที่จริงต้องบอกว่าได้รับเลือกมากกว่า ขอบคุณมากครับที่เลือกผม (หัวเราะ) ส่วนเสน่ห์ของซีรีส์ นอกจากตัวละครซอนอูแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายในเรื่องที่ทำให้เรื่องราวมีเสน่ห์ พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าสปอยล์ แต่มีหลายฉากที่ดูแล้วยิ่งตลกและอยากวนกลับไปดูซ้ำอีกหลายๆ รอบเลยครับ”: “เยบุนเป็นคนโอบอ้อมอารีและชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น แม้ว่าการพบกันครั้งแรกระหว่างเยบุนและจางยอลจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ แต่เยบุนก็เต็มใจที่จะช่วยเขาสืบสวนคดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยที่แท้จริงของเธอ ถึงแม้ว่าเยบุนกับจางยอลจะถกเถียงกันตลอด แต่ก็เยบุนก็มีส่วนช่วยนำทางเขา ซึ่งฉันมองว่านั่นเป็นเสน่ห์ของเธอ ฉันจึงพยายามโฟกัสตรงจุดนั้นค่ะ ส่วนในมุมคอเมดี้ ฉันไม่ได้คิดว่าจะต้องเล่นให้ออกมาตลกเท่านั้น ด้วยตัวละครเยบุนเป็นคนที่จริงจังและจดจ่อกับตัวเองมากในทุกๆ สถานการณ์ ฉันจึงพยายามโฟกัสตามสถานการณ์ของตัวละครมากกว่าค่ะ”: “อย่างแรก เนื่องจากตัวละครเป็นตำรวจสายสืบที่กระตือรือร้น ผมคิดว่าน่าจะเขาต้องดูแข็งแกร่งนิดนึงเลยพยายามเพิ่มน้ำหนักครับ อีกอย่างคือมีบทที่ผมพูดว่า “ไม่มีใครปกติเลยสักคน” ในเรื่องผมต้องพัวพันกับคนแปลกๆ หลากหลายรูปแบบในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่าควรต้องถ่ายทอดตัวละครออกมาอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ ครับ”: “ปกติแล้วผมเป็นคนพูดค่อนข้างเร็ว คิดอะไรก็พูดออกมาซื่อๆ แต่เพื่อแสดงเป็นคิมซอนอู ผมต้องฝึกพูดให้ช้าลง เดินให้ช้าลงครับ และเนื่องจากตัวละครเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อ ผมจึงพยายามเดินสำรวจร้านสะดวกซื้อในละแวกบ้าน เพื่อสังเกตท่าทางและน้ำเสียงของพนักงานส่วนใหญ่ว่าเป็นอย่างไรครับ”: “รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอตัวจริงของนักแสดงที่ผมชื่นชอบผลงานมาตั้งแต่ผมยังเด็ก ทุกครั้งที่ได้เข้าฉากร่วมกันผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก และได้เรียนรู้จากพวกเขาหลายอย่างเลยครับ นี่เป็นการกลับมาแสดงซีรีส์ในรอบหลายปีของผม อาจจะมีเขินๆ บ้าง แต่พี่ๆ คอยชวนคุยและหยอกล้อทำให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นครับ”: “เราหัวเราะกันเยอะมาก อย่างที่บอกว่าฉันจริงจังมากจนไม่รู้ว่าภาพของตัวเองถูกถ่ายทอดออกมาแบบไหน แต่ตอนถ่ายทำทุกคนต่างพากันขำ ในตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์มีฉากที่ฉันจุ่มมือลงไปในอ่างทราย ตอนถ่ายทำ ทีมงานเอาทรายไปอังไฟเพื่อที่เวลาสัมผัสทรายจะได้อุ่นมือ แต่ฉันกลัวที่จะเข้าไปใกล้ๆ ไฟ พอยิ่งจับทราย ทรายก็ยิ่งร้อนขึ้น ฉันเลยแอ่นก้นไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัว ฉันจริงจังกับการเอามือจุ่มทรายมาก แต่ท่าทางตอนนั้นคงตลกมาก ผู้กำกับเอาแต่หัวเราะจนลืมสั่งคัทเลยค่ะ”: “ผมเป็น EXO ผมเลยมีพลังที่สามารถควบคุมน้ำได้อยู่แล้วครับ (หัวเราะ)”: “ผมเปลี่ยนใจทุกๆ ครั้งที่โดนถามคำถามนี้เลยครับ ผมว่าจะเป็นพลังอะไรก็ได้ แต่ขอแค่สักอย่างเดียวก็ยังดีครับ”: “ตอนแรกฉันคิดว่าอยากหายตัวไปไหนมาไหนได้ค่ะ จะไปเที่ยวหรือไปไหนมาไหนก็สะดวก แต่พอมีคนถามว่าระหว่างหายตัวกับย้อนเวลาจะเลือกแบบไหน พอมาคิดอีกทีฉันว่าย้อนเวลากลับไปอดีตได้น่าจะดีกว่าค่ะ ได้กลับไปเจอครอบครัวหรือคนที่จากโลกไปก่อนด้วย”: “ตลกแต่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ ครับ”: “ซีรีส์ฮิปๆ (Hipster)” เหมือนชื่อเรื่อง (ภาษาเกาหลี) เลยค่ะ เป็นคาแรกเตอร์ผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ค่ะ ทั้งที่เป็นตัวละครตัวเดียวกัน แต่ทุกฉากของแต่ละตอนที่ถ่ายทำมันช่างแปลกใหม่ ทำให้ฉันตื่นเต้นและสนุกกับการแสดงมากค่ะ”: “จะฮิปฯ จริงหรือไม่ ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองในวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ”: “ซีรีส์ที่รวมเสน่ห์หลากหลายครับ”: “นอกจากความตลกและความระทึกขวัญแล้ว ยังมีสัตว์นานาชนิดให้เห็นในเรื่อง ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงของเหล่าทีมงาน ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดสนใจที่ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมากขึ้นครับ”: “ซีรีส์ของเราเป็นแนวแฟนตาซี ขณะที่รับชมอาจจะจินตนาการไปด้วยก็ได้ว่า ถ้าเรามีพลังจิต เหมือนเยบุนแล้วจะเป็นอย่างไร การคาดเดาว่าเยบุนจะใช้พลังวิเศษอย่างไรเพื่อช่วยไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและลุ้นไปพร้อมๆ กันว่าใครคือผู้ร้าย ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะ”: “ในเมืองมูจินมีตัวละครหลากหลาย แต่ละตัวละครมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร อยากให้รอติดตามชมพวกเขาด้วยครับ”: “ในเรื่องมีคดีใหญ่เกิดขึ้นหลายคดีครับ อยากให้ร่วมลุ้นและตามสืบไปด้วยกันครับ”: เยบุน (รับบทโดย ฮันจีมิน) ใฝ่ฝันถึงการเป็นสัตวแพทย์ในเมืองมูจิน เมืองเล็กๆ ในจังหวัดชุงจองมาโดยตลอด แต่กลับกลายเป็นว่าเธอติดแหง็กอยู่กับหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อหารายได้ประทังชีวิต อย่างเช่น การทำคลอดลูกวัวและการฉีดวัคซีนให้ปลาทะเล จนอยู่มาวันหนึ่ง เธอได้รับพลังจิตระหว่างที่ไปเยือนฟาร์มวัวแห่งหนึ่ง เธอได้พบกับ จางยอล (รับบทโดย อีมินกิ) นักสืบไฟแรงที่เข้าใจผิดว่าเธอเป็นโรคจิตและคอยจ้องจะเล่นงานเธอ แต่แล้วเขาก็เชื่อใจเยบุน และพลังจิตของเธอก็ช่วยให้เขาไขคดีตั้งแต่คดีอาชญากรรมเล็กๆ ไปจนถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้สำเร็จ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนเองก็พัฒนาไปด้วยเช่นกันออกอากาศพร้อมกันทั่วโลก 12 สิงหาคมนี้ เวลาประมาณ 22.00 น. ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ ทาง NETFLIX