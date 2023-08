“เมทัล -โดม” อวดซีนหวานซึ้ง ทั้งหอมหัว ทั้งจุ๊บมือ ฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปี

เรียกได้ว่าเป็นคู่สามีคนบันเทิงที่ยังคงรักกันหวานชื่น มักจะมีโมเมนต์คู่สุดฟินมาให้แฟนๆได้วี้ดวิ่วผ่านอินสตราแกรมอยู่เสมอ สำหรับและล่าสุดวันเวลาก็หมุนเวียนมาถึงวันสุดพิเศษ นั่นคือครบรอบแต่งงาน 4 ปี งานนี้ทั้งสองก็พร้อมใจกันออกมาโพสต์รชภาพคู่สุดหวานโดยโพสต์จุ๊บมือภรรยาระหว่างพาไปดินเนอร์สุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นหวานซึ้งว่า“You are my wife, my sister, my friend, my consultant, my student, my teacher and especially my life partner Happy 4th Anniversary my everything lover”(คุณคือภรรยา พี่สาว เพื่อน ที่ปรึกษา นักเรียน ครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ชีวิตของฉัน สุขสันต์วันครบรอบ 4 ปี คนรักของฉัน)ขณะที่โพสต์ภาพสามีจุ๊บหัว พร้อมแคปชั่นว่า“Happy Anniversary hubby!! Thank you for making my life better and happier... @domepakornlam :) love ka xxx” (สุขสันต์วันครบรอบสามี !! ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความสุข)