“ห้างเซ็นทรัล” จัดงาน “Central Beauty Awards 2023” ต่อเนื่องปีที่ 2 แท็กทีมเหล่าคนดังตัวท็อปสร้างสีสัน เพื่อเผยที่สุดของผลิตภัณฑ์บิวตี้และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจแห่งปี

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงานตอกย้ำความสำเร็จของ แผนกบิวตี้ แกเลอรี (Beauty Galerie) ห้างเซ็นทรัล แห่งการเป็นเดสติเนชันความงามอันดับ 1 ในเมืองไทยที่ครองใจลูกค้าทุกเจน กับงานปาร์ตี้ประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเผยที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์บิวตี้และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ โดยตลอดแคมเปญเปิดโอกาสให้ลูกค้าสาวกบิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศร่วมโหวตให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่ชื่นชอบ จากแบรนด์ดังที่เข้าร่วมกว่า 300 แบรนด์ นำมาซึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ทั้งในหมวดผลิตภัณฑ์เมคอัพ สกินแคร์ และน้ำหอม โดยแผนกบิวตี้ แกลอรี ของห้างเซ็นทรัลทุกสาขา โดดเด่นด้วยความหลากหลายของบิวตี้ไอเทมที่มีครบทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก นอกจากนี้ยังครองตำแหน่งแผนกที่มียอดขายสูงสุดของห้างเซ็นทรัลอีกด้วย ซึ่งห้างเซ็นทรัลถือเป็นรีเทลแรกในประเทศไทยที่นำแบรนด์ความงามระดับโลกมานำเสนอให้ลูกค้าชาวไทย และยังคงนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆ รวมถึงการส่งมอบบริการอันน่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง โดย “Central Beauty Awards 2023” นับเป็นกิจกรรมไฮไลต์ส่งท้ายแคมเปญใหญ่อย่าง All the Beauties ที่ห้างเซ็นทรัลร่วมเฉลิมฉลองให้กับความงามทุกรูปแบบ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง ภายในงานนอกจากจะได้ร่วมลุ้นผลประกาศรางวัลต่างๆ ไปพร้อมกันแล้ว ยังสนุกจัดเต็มไปกับปาร์ตี้ที่มีเหล่าเซเลบริตี้และบิวตี้เลิฟเวอร์ตัวท็อปมาร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งภายในงานนำโดยผู้บริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น, รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาด และ ณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและความงาม พบกับโชว์สุดพิเศษจาก แอลลี่ - อชิรญา นิติพน เพื่อประกาศรางวัล Best Skincare, ซิลวี่ - ภาวิดา มอริจจิ เพื่อประกาศรางวัล Best Makeup และ ทิกเกอร์ - อชิระ เทริโอ เพื่อประกาศรางวัล Best Fragrance ปิดท้ายด้วยการประกาศ 2 รางวัลใหม่สำหรับปี 2023 ได้แก่ รางวัล Best Eco-Friendly Beauty และ Rising Star โดยมีเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์และนักแสดงชื่อดังร่วมแสดงความยินดี ได้แก่ สกาย - วงศ์รวี นทีธร, อัพ - ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, แบงค์ - มณฑป เหมตาล, ดาว - พิมพ์ทอง วชิราคม อีกทั้งยังมีเซเลบริตี้ชั้นนำ อาทิ นภัสสร บุรณศิริ, แอนชิลี สก็อต-เคมมิส, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ, เอมษิกา โชติวิจิตร, ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์, วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ภัคญดา ชุติดนัยกุล ร่วมงานด้วย ก่อนส่งท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยอาฟเตอร์ปารตี้สุดมันส์จากดีเจ Rhunrun ที่ เฮ้าส์ ออฟ อีเว้นท์ ชั้น 8 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและความงาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพราะเราเชื่อว่าเสียงจากลูกค้าคือรางวัลที่แท้จริง ในฐานะตัวแทนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลในหมวดต่างๆ ของงานประกาศรางวัล “Central Beauty Awards 2023” ที่จัดขึ้นให้ลูกค้าเซ็นทรัลสายบิวตี้ได้ร่วมสนุกเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเทมและแบรนด์ในดวงใจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี แคมเปญ Central Beauty Awards 2022 ช่วยกระตุ้นยอดขายของแผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลกว่า 120 ล้านบาท โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง และถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ไปอีกขึ้นเนื่องจากมีผู้ร่วมโหวตเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้าชื่นชอบและสนุกกับการมีส่วนร่วมกับแคมเปญ”ณัฐกาญจน์ กล่าวต่อว่า “กว่า 76 ปีที่ผ่านมา แผนก บิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัล เป็นผู้ริเริ่มการนำเข้าสินค้าความงามแบรนด์ดังระดับโลกให้คนไทยได้เลือกซื้อสินค้าพร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามระดับสากล ที่รวบรวมแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกครอบคลุมทุกหมวดสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เมคอัพ, สกินแคร์, น้ำหอม และอุปกรณ์ความงาม ให้ลูกค้าได้ช้อปครบจบในที่เดียว โดยไม่หยุดนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งสินค้าและบริการเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้ ‘ห้างเซ็นทรัล’ เป็น No. 1 Beauty Destination หรือ จุดหมายแห่งการช้อปผลิตภัณฑ์ความงามเบอร์หนึ่งในใจของลูกค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”โดยผลรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ “Central Beauty Awards 2023” ทั้ง 16 รางวัล มีดังนี้หมวดบำรุงผิว The Best Skincare Items 2023 ที่สุดของ 5 ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ได้แก่1. The Best Essence 2023 ได้แก่ Biotherm Life Plankton™ Essence2. The Best Eye Cream 2023 ได้แก่ La Mer The Eye Concentrate3. The Best Serum 2023 ได้แก่ Clarins Double Serum4. The Best Moisturizer 2023 ได้แก่ Dior Prestige La Crème Texture Essentielle5. The Best Sunscreen 2023 ได้แก่ Shiseido Urban Environment Triple Beauty Suncare EmulsionSPF 50+ PA++++หมวดเมคอัพ The Best Makeup Items 2023 ที่สุดของ 6 ผลิตภัณฑ์เมคอัพ ได้แก่1. The Best Lip Moisturizer 2023 ได้แก่ Dior Addict Lip Glow2. The Best Everyday Lipstick 2023 ได้แก่ Chanel Le Rouge Duo Ultra Tenue3. The Best Foundation 2023 ได้แก่ Shu Uemura Unlimited Foundation4. The Best Cosmetics Powder 2023 ได้แก่ Nars Light Reflecting Pressed Setting Powder5. The Best Cushion 2023 ได้แก่ Dior Forever Couture Skin Glow Cushion6. The Best Makeup Base 2023 ได้แก่ Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Baseหมวดน้ำหอม The Best Fragrances 2023 ที่สุดของ 3 ผลิตภัณฑ์น้ำหอม ได้แก่1. The Best Everyday Fragrance 2023 ได้แก่ Giorgio Armani Si Passione EDP2. The Best Occasional Fragrance 2023 ได้แก่ Ysl Libre Le Parfum3. The Best Sporty Fragrance 2023 ได้แก่ Dior Sauvage Eau de Parfumและอีก 2 รางวัลใหม่สำหรับปี 2023 ได้แก่1. The Best Rising Star 2023 ได้แก่ Hermès Perfume and Beauty2. The Best Eco-Friendly Beauty Item 2023 ได้แก่ L'Occitane Almond Shower Oil Eco-Refillนอกจากจะได้พบกับสีสันและความยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นไปกับที่สุดแห่งการประกาศรางวัลบิวตี้ไอเทมและแบรนด์ในดวงใจทั้ง 16 รางวัลในงาน Central Beauty Awards แล้ว เหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ยังสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจรักษ์โลก โดยในปีนี้ ห้างเซ็นทรัลได้จัดโครงการ A Journey to Zero: “Beauty Reborn” ขึ้น ซึ่งนับเป็นค้าปลีกเจ้าแรก ๆ ที่ริเริ่มโครงการนี้ ภายใต้แคมเปญ Central Love The Earth โดยร่วมกับ ECOLIFE ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มรักษ์โลก เชิญชวนลูกค้านำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้แล้วจากวัสดุพลาสติก โลหะ และแก้ว มาที่จุด Beauty Waste Separation Corner เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ ด้วยการร่วมแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ภายในงานได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ และมีการสแกนนับจำนวนคาร์บอนที่ลดได้ผ่าน ECOLIFE QR code ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจรักษ์โลกครั้งสำคัญทั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลได้มีการนำร่อง Beauty Waste Separation Corner ที่แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่แรก ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจผ่านทาง Facebook และ Instagram ของทาง Central Beauty Club รวมไปถึง แอปพลิเคชัน ECOLIFE ได้อีกหนึ่งช่องทาง และทางห้างมีแผนที่จะขยายจุด Beauty Waste Separation Corner ไปยังแผนกเครื่องสำอางของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา เพื่อสานต่อภารกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตเอาใจบิวตี้เลิฟเวอร์กับดีลสุดเอ็กคลูซีฟเพื่อฉลองการประกาศรางวัล “Central Beauty Awards 2023” จัดเต็มกับโปรฯ สุดว้าว รับฟรี! คูปองแทนเงินสดหรือดิจิทัลคูปองสูงสุด 5,000 บาท เมื่อช้อปเครื่องสำอางและน้ำหอมครบตามเงื่อนไข สมาชิก เดอะวัน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 27.5% จาก เดอะวัน และบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) และใช้คะแนนรับส่วนลดเพิ่มพร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 30% จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 66 ที่ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช่องทางช้อปปิ้งสุดสะดวกของทางห้าง ไม่ว่าจะเป็น Call & Shop 1425, Chat & Shop ผ่านช่องทาง Line Official @Centralofficial หรือ Facebook Inbox ทาง Facebook Central Department Store คลิก https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore