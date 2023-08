ไอคอนสยาม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สุดยิ่งใหญ่ “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคมนี้ ณ ไอคอนสยาม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566แลนด์มาร์คระดับโลก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 โดยการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี นำเสนอผ่านลวดลายผ้าพระราชทานล่าสุดที่สื่อถึงดอกรัก ภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน พร้อมนำผ้าไหมและผ้าไทยมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเชิญศิลปินแห่งชาติระดับช่างครู ตลอดจนไทยดีไซเนอร์แถวหน้า ร่วมสร้างสรรค์งานผ้าไทย และถ่ายทอดมรดกแห่งภูมิปัญญามาเป็นผลงานอันวิจิตร เพื่อสืบสานศิลปะแห่งผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดิน พบไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวกระเป๋า S’Craft: Craftsmanship ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI รุ่นพิเศษ ซึ่งออกแบบเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นสำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหารไอคอนสยาม ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร, คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศิลปินผ้าชั้นครู ได้แก่ “ครูเถ่า” มีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน และอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย แห่งบ้านจันทร์โสมา ร่วมด้วยเหล่าดีไซเนอร์แถวหน้า อาทิ คุณศิริชัย ทหรานนท์, คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์, คุณรติรส จุลชาต, คุณคณาพจน์ อุ่นศร, คุณเอก ทองประเสิรฐ, คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข และ คุณวิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทำเพื่อคนไทยและประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องการสืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทย ได้ประจักษ์ชัดถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสมดั่งพระราชปณิธาน ที่ทรงต้องการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป ไอคอนสยามจึงร่วมกับเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน” แสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์ รวมถึงสัมผัสความงดงามของผ้าไทย งานหัตถกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ร่วมกันทั้งนี้ภายในงานได้รังสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้•“ICONCRAFT Thai Textile Heroes 2023” ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น Mพบไฮไลท์สุดพิเศษ “ICONCRAFT Thai Textile Heroes 2023” จัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินระดับประเทศผู้สร้างสรรรค์งานผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญา พร้อมเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI รุ่นพิเศษ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงรังสรรค์ผลงานทรงออกแบบ S'Craft: Craftsmanship คอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น ซึ่งเน้นดีไซน์ร่วมสมัย ใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งงานกลางวันและกลางคืน และปีนี้พิเศษกับการออกแบบที่รวมไปถึงเนคไทและหูกระต่ายผ้าไทยสำหรับคุณผู้ชาย ผลงานทุกชิ้นมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ เนื่องด้วยเป็นงานทอมือและงานปัก สูงค่าด้วยผลงานปักของช่างฝีมือระดับสูง จาก Sirivannavari Atelier & Academyนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ผลงานผ้าทออันประณีต วิจิตรงดงามจากสองครูศิลป์ของแผ่นดินผู้รังสรรค์ผ้าไทยให้ทรงคุณค่า “ครูเถ่า” มีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน และอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย แห่งบ้านจันทร์โสมา พร้อมตื่นตากับผลงานการออกแบบของเหล่า Thai Textile Heroes จากแบรนด์ชั้นนำและไทยดีไซเนอร์ระดับประเทศกว่า 20 แบรนด์ ที่สร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยได้อย่างงดงาม อันได้แก่ ASAVA, ATELIER PICHITA, COLLECTOR PROJECT, MUSE BY GOODMIXER, GREYHOUND, HOME STUDIO SHOP, JIDAPA, KANAPOT, KLOSET, T AND T, TERMTEM STUDIO, THEATRE, TIPA, VICKTEERUT, WISHARAWISH ร่วมด้วยเครื่องประดับและพัดจากแบรนด์ GALERIE DE HIMMAPAN•จำหน่ายผลงานหัตถศิลป์ และร่วมเวิร์คช็อป ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และรัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 เพลิดเพลินไปกับผลงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมไทย ผ้าไทย การจัดแสดงและจำหน่าย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 จาก พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีใบเสร็จ 800 บาทขึ้นไปจากร้านค้าหรือบริการในไอคอนสยาม แลกรับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร อาทิ การทำช่อดอกไม้ติดอกเสื้อ และการทำมาลัยพวงน้อยร้อยรักให้แม่ ในรอบ 15.00 น. และ 18.00 น. (จำกัดรอบละ 20 สิทธิ์) นอกจากนี้ภายในงาน ยังเปิดเป็นจุดรับบริจาคเสื้อผ้าจากลูกค้าที่มาร่วมงาน เพื่อส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลน ,ชุมชน, ผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผ่านสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่บริจาคเสื้อผ้าจำนวน 10 ชิ้นขึ้นไปต่อท่าน จะได้รับถุงผ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จำกัด 200 ท่านแรกตลอดระยะเวลาการจัดงาน•เมืองสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม ชวนมาบอกรักแม่ให้ก้องโลกเมืองสุขสยาม จัดกิจกรรมพิเศษช่วงวันแม่ ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2566 ชวนมาบอกรักแม่ง่ายๆ เพียงแชร์คลิปวิดีโอบอกรักแม่ หรือ โพสต์กิจกรรมคู่กับแม่ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วใส่ #Sooksiamlovemom เฉพาะ 10 อันดับแรก รับสิทธิ์ ช้อป ชิม ชิล ในเมืองสุขสยามไม่เสียค่าใช้จ่าย และพบกับกิจกรรม Workshop โดยโรงเรียนชีวิตชีวา “รักแม่ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 สถานที่โรงเรียนชีวิตชีวา ชั้น UGนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ “หอมหวน อบอวล ด้วยรักแม่” ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2566 เพียงซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารภายในเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ครบ 899 บาท รับฟรีเทียนหอมดอกไม้ 1 คู่ มูลค่า 300 บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย•GIFT FOR MOM ของขวัญเพื่อแม่ ณ ชั้น G ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญหรือของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษ ห้ามพลาดกับของขวัญคุณภาพดีที่คัดสรรมาให้เลือกหลากหลายในงาน GIFT FOR MOM ของขวัญเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น G ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม)ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 ณ ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ https://www.iconsiam.com