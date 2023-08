“ซิลวี่” แฮปปี้ถึงเพลงไม่ปัง แต่มีงานเรื่อยๆ ช็อกเหมือนกันคบ “มิ้น” นาน 3 ปี ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้

เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดไป สำหรับนักร้องสาวโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากจะทำเพลงไทยมากขึ้น กำลังคลำหาทาง เพราะทำเพลงสากลมาตลอด“ใช่ค่ะ Is it you เพิ่งปล่อยไป และตอนนี้กำลังมีละครออนแอร์อยู่ค่ะ ปีนี้ก็จะลุยเพลงไทยทั้งหมดค่ะ พอดีตอนนี้กำลังอยากจะตีตลาดเพลงไทย เพราะเรารู้สึกว่ายังไงแฟนๆ เราในเมืองไทยก็เยอะอยู่แล้ว ก็เลยอยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะเราก็ไม่ได้ปล่อยเพลงไทยมานานแล้ว ก็ยังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนดีวันที่นอยด์ก็มีนะ ก็เป็นเรื่องปกติก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำต่อไปเฉยๆ ไม่คาดหวัง แต่มีความฝันต่อไปเรื่อยๆ ว่ามันจะเกิดขึ้น”ยอมรับมีเฟลบ้าง แต่ทุกวันนี้ยังมีงานก็ถือว่าแฮปปี้ไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้น ถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้น เราต้องมองหาเรื่องดีเลย ถ้ามีเรื่องดี แต่มันก็ต้องมีเรื่องร้ายอยู่ในนั้น แล้วแต่เราว่าจะมองโลกยังไงมากกว่า แต่ปีนี้หนูแฮปปี้ที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เฟลไปหมดทุกอย่างหนูรู้สึกมากกว่าการมีเพลงฮิตเป็นกระแส แต่มันคือการที่มีงานออกมาเรื่อยๆ ให้คนได้ติดตาม และแฟนๆ ที่เขารักเรา ยังไงเขาก็ยังเสพผลงานเราอยู่ดีหนูก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเราอยากแมส เราต้องดรอปตัวเองลงมาหรือเปล่าวะ เพื่อที่จะให้มันเข้ากระแสบ้าง แต่ทำไม่ได้ เพราะเราเริ่มมาด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และเราอยากให้คนที่เสพงานเรา และมองว่าเราเป็นไอดอลในการเป็นตัวของตัวเอง อยากให้เขามีพื้นที่ในการที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองได้ มันคือสิ่งที่เราอยากทำ และเราทำเพื่อใครอีกหลายๆ คนด้วย ไม่ใช่แค่เราเอง”แฮปปี้เพิ่งครบรอบคบ “มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล” 3 ปี เป็นคนแรกที่คบนานที่สุด“ใช่ค่ะหนูกำลังจะอายุ 28 ก็เลยอยากจะลองดูสิว่าถ้าคบใครนานๆ จะรู้สึกยังไง ก็เลยมีวันที่ครบ 3 ปี มาถึงวันนี้ก็มีหลายความรู้สึก เพราะจากวันที่เราอินเลิฟจัดๆ อย่างช่วงที่ผ่านมาเคยคบปีนึง ก็จะมีแต่ช่วงฮันนีมูน สวีท สดใส แต่พอมาถึง 3 ปี ก็มีทั้งทะเลาะบ้าง ตีกันบ้าง ได้เห็นเขาในหลายๆ มุมมากขึ้น เราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่แบบครอบครัว ไม่ได้อยู่เหมือนคนรักที่ให้เขาเห็นแค่ด้านดีๆ ของเรา ก็อบอุ่นหัวใจไปอีกแบบถามว่าเพราะมิ้นค่อนข้างจะตามใจเรามากหรือเปล่า คือเหมือนเวลาที่ใครคนใดคนนึงมีอารมณ์ อีกฝ่ายก็จะต้องเย็นลง บางทีเราเป็นไฟทั้งคู่ก็จะทะเลาะกันง่าย เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นน้ำ อีกคนก็เป็นไฟ และเราก็จะค่อยๆ ดับไฟได้ ถ้าอย่างที่ทุกคนเห็น หนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟ หลากหลายอารมณ์ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น เลยจะขี้โมโหง่ายกว่าเขานิดนึง และด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วย ที่เราอยู่กับเขาได้นานขนาดนี้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่า และอดทน เป็นคนที่ใจเย็นมากกว่าในการที่รับฟังเรา เราก็จะได้พัฒนาตัวเองว่าเราอยากจะใจเย็นขึ้น เราก็ได้เรียนรู้ในจุดนี้”บอกยังไม่คิดถึงอนาคตแต่งงาน เพราะกฎหมายยังไม่รองรับ“จริงๆ เรื่องแต่งงานหนูมองว่ามันยังไกลตัว เพราะกฎหมายมันยังไม่เท่าเทียมสักที เพราะตอนนี้เราก็ยังกู้บ้านด้วยกันไม่ได้อยู่ดี เรายังทำอะไรหลายๆ อย่างไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นวันที่เราอยู่ด้วยกันสองคนเราก็ยังไม่เคยเจาะลึกเรื่องนั้นขนาดนั้นจริงๆ ทุกวันนี้ก็มีความสุขในแบบของเรานะคะ เราค่อนข้างเป็นคู่รักที่อยู่กับความเป็นจริง ก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวัง ไม่ได้มองถึงอนาคตขนาดนั้น เอาแค่ทุกวันนี้ที่เรายังรักกัน เรายังมีความสุขด้วยกัน มันก็เพียงพอแล้ว”